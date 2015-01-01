Почему стоит пить квас каждый день: 5 веских причин для здоровья

Чем спастись от жары, зноя и палящего солнца? Конечно, квасом. Этот исконно русский напиток не только отлично освежает и придает сил. Он еще невероятно полезен. Называем 5 веских причин пить вкусный квас каждый день!Немного из истории квасаПервые упоминания о квасе в славянских летописях относят к периоду Крещения Руси. Именно его вместе с медом и пищей князь Владимир велел раздавать народу. Считается, что рецепт приготовления кваса пришел к нам из Византии, но некоторые историки утверждают, что похожий вариант готовили еще в Древнем Египте.В действительности квас был весьма популярен не только у крестьян, но и среди знатных слоев общества. И неудивительно! Квас отлично бодрит, устраняет усталость, придает сил, справляется с болью в животе. Еще ему приписывают целебные свойства в борьбе с лихорадкой и цингой.Раньше квас готовили дома, но в прошлом столетии рецепт перешел в руки промышленников. Поэтому способ приготовления настоящего деревенского кваса практически полностью забыт. Сегодня на прилавках магазинов все чаще можно найти только сладкие газированные напитки, которые отдаленно напоминают квас, но ценности для здоровья они никакой не несут.5 целебпых свойств квасаЧем же так полезен квас, и почему его рекомендуют пить каждый день? На самом деле он положительно сказывается на работе всего организма. Вот 5 причин включить его в свой ежедневный рацион№1. Отличный вкусКвас высоко ценится за свой насыщенный вкус и разнообразие. На Руси было известно свыше 500 сортов этого продукта: ягодный, хлебный, яблочный, ячневый, окрошечный, суточный и многие другие.Сегодня осталось немного вариаций этого напитка, но каждый сорт очень вкусен и полезен.В Москве есть Музей традиционных русских напитков, где можно узнать о квасе еще больше увлекательных и малоизвестных фактов.№2. Хороший аналог алкоголяДо 12 столетия на Руси квас считался алкогольным напитком, так как был крепче пива. Однако позже стали готовить два варианта. Один был обычным и отлично освежал. Такой продукт скисал естественным путем. Второй вариант называли твореным, так как его варили. Этот квас сильно опьянял.Сегодня этот напиток практически не содержит алкоголя. Даже в промышленных вариантах его показатели не превышают 1%. К тому же примерно через 30-40 минут он полностью выводится из организма. При этом квас перебивает желание выпить пива или попробовать другие спиртные напитки. Так что для вечеринок или домашних посиделок это прекрасный вариант!№3. Приводит в норму работу ЖКТЕще одна причина пить квас каждый день — забота о кишечнике. Еще более 100 лет назад было выявлено, что в нем содержатся полезные кислоты, которые:помогают эффективно переваривать крахмалистую и растительную пищу;способствует усвоению клетчатки;не допускают расстройств пищеварения.В основе напитка лежит смесь комбинированной закваски и солода. В таком миксе есть молочнокислые бактерии, как в кефире или простокваше.Также квас обогащен особой дрожжевой культурой. В результате напиток отличается двойным брожением. Благодаря этому возникает естественная кислая среда, благодаря которой улучшается переваривание пищи, а бактериальная флора ЖКТ приходит в норму. Квас помогает запустить обмен веществ, что способствует активному очищению кишечника.№4. Свежесть, бодрость и заряд витаминовЕще одна причина, чтобы утолить жажду в зной не сладкой покупной газировкой, а квасом — отличный состав. В этом продукте содержатся дрожжевые микроорганизмы. С их помощью синтезируются витамины B-группы: никотиновая кислота, рибофлавин и B1.Эти вещества не могут самостоятельно вырабатываться в организме человека, поэтому должны поступать с пищей. К примеру, B1 необходим для обеспечения нормального функционирования сосудов и сердца. Он помогает расти и развиваться клеткам. Никотиновая кислота способствует защите нервной системы. Витамин B3 также отличается сосудорасширяющим действием. Рибофлавин незаменим для здоровья волос и ногтей. Еще B2 отвечает за хорошее состояние кожи.Также в составе кваса есть витамин E, фосфор, аскорбиновая кислота, кальций и прочие важные для здоровья человека микроэлементы. Поэтому напиток хорошо утоляет жажду, бодрит, освежает и обеспечивает организм полезными элементами.№5. Высокая питательность и низкая калорийностьЭтот уникальный исконно русский продукт отличается высокой питательностью. На Руси его ели с редькой и хлебом. С ним готовили ботвинью и окрошку. Но нередко напиток сам по себе становился едой, о чем свидетельствует пословица «Щи с мясом, а нет — так хлеб с квасом».Дело в том, что квас действительно помогает на некоторое время забыть о голоде, так как в его основе лежат по большей части углеводы. В нем их около 77%. Однако в напитке отсутствуют жиры. Поэтому в среднем калорийность 100 мл продукта составляет всего 27 ккал. Вот почему утолить жажду домашним квасом можно даже тем, кто придерживается диеты.Кстати, в белых сортах кваса калорий еще меньше. Эти несладкие напитки хорошо притупляют чувство голода, а также прекрасно сочетаются с мясом и овощами, что делает их отличным решением для приготовления бодрящей окрошки.Лучший рецепт домашнего квасаНекоторые хозяйки все же смогли сохранить семейные традиции и продолжают самостоятельно делать квас с наступлением жарких дней.Для приготовления полезного освежающего напитка необходимы:6 ст. л. сахарного песка;3 л фильтрованной воды;2 ч. л. сухих дрожжей;1 ч. л. лимонной кислоты в порошке;6 ст. л. сухого кваса;100 г изюма.Для приготовления питья нужна большая вместительная емкость. Хорошо для этого подойдет эмалированная кастрюля на 5 л. В тару следует всыпать сухой квас и залить 1 л крутого вара.Когда смесь остынет, добавить микс из лимонной кислоты и сахарного песка. Следом долить 2 л предварительно прокипяченной, но охлажденной воды. Всыпать сухие дрожжи и оставить смесь на 10-12 минут. Потом останется добавить в раствор изюм и все основательно перемешатьИспользовать следует именно сухие дрожжи. В противном случае напиток приобретет неприятный запах и «градусы».Заготовка на 12 часов отправляется в тепло, после чего квас процеживается через два слоя марли, разливается по бутылкам и отправляется на столько же в холодильник.Готово! На выходе получается 3 л кваса, которым не только приятно утолять жажду в жару. Такой напиток прекрасно подходит для приготовления окрошки. Но если вы готовите квас специально для этого блюда, количество сахара лучше сократить. Стоит добавлять в смесь не более 4 ст. л.

Источник: www.allwomens.ru/zen