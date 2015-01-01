Самые стойкие: как удалить пятна с одежды

Неожиданное пятно на любимой футболки или джинсах — неприятный сюрприз. Но не спешите отправлять вещь в мусорное ведро. Большинство бытовых пятен можно легко вывести в домашних условиях. Мы собрали самые эффективные способы удаления стойких пятен с одежды.ТраваИзбавиться от пятен зеленого цвета поможет смесь тройного одеколона и нашатыря. Разведите их в пропорции 3/1 и хорошенько обработайте испачканный участок ткани. После останется лишь выстирать вещь.ЖвачкаНе пытайтесь убрать резинку руками или салфеткой — так вы только растяните ее по ткани. Положите вещь на несколько часов в морозильную камеру. Жвачка замерзнет и легко отойдет. Если жевательная резинка попала на ворсистую ткань (например, на пушистый ковер), попробуйте убрать ее с помощью растительного масла. Еще один вариант — покрыть пятно листом чистой бумаги и прогладить сверху утюгом.Фрукты и ягодыБольшинство свежих пятен от фруктов и ягод можно убрать с помощью обычной горячей воды. Если же дефекты застарелые, сначала хорошенько смочите ткань в кипятке, а затем протрите пятно солью. Подождите 5 минут и приступайте к стирке с обычным моющим средством.Как почистить мягкую мебель в домашних условияхКанцелярские чернилаЕсли пятно свежее, посыпьте ткань сверху тальком или детской присыпкой. Она выступит как абсорбент, впитав в себя большую часть чернил. Затем отправьте вещь в стирку, чтобы избавиться от остатков.В случае застаревших чернильных пятен поможет медицинский спирт. Обильно смочите в жидкости ватный диск и приложите к чернильному следу. Поддержите пару минут и повторите процедуру заново. После того, как клякса посветлеет, постирайте вещь.Если у вас под рукой нет спирта, используйте сок лимона и молоко. Сначала обильно полейте пятно лимонным соком, а сверху — небольшим количеством молока. Через 15-20 минут можно приступать к стирке.КровьГлавное правило — ни при каких обстоятельствах не стирайте испачканные кровью вещи в горячей воде. Кровь свернется и вывести пятно станет практически нереально. Наилучший вариант — замочить вещь в холодной подсоленной воде. Пропорция — 1 ст. л ложка соли на 200 мл воды.Вывести свежее кровавое пятно можно с помощью перекиси водорода. Просто налейте раствор на ткань и оставьте на 20-30 минут.Чай и кофеЧтобы убрать свежие пятна, возьмите глицерин и соль в равных пропорциях — по 1 столовой ложке. Соедините компоненты и нанесите на пятно. Подождите 30 минут, затем постирайте вещь.Вывести застарелые пятна от чая или кофе поможет смесь глицерина и нашатырного спирта. Пропорция — 2/1. Нанесите раствор на пятно и подождите некоторое время, пока он разъест кляксу. Еще одно эффективное средство — смесь лимонной и щавелевой кислоты. Возьмите 200 мл воды, добавьте в нее 2 ч. л. ложки лимонки и 1 ч. л. щавелевой кислоты. Нанесите получившийся раствор на пятно.Как вывести пятна от дезодорантаПятна на лакированной обувиЕсли вы заметили на лакированных туфлях или ботинках некрасивые черные полосы, вооружитесь жидкостью для снятия лака. Обязательно проследите, чтобы в составе не было ацетона, иначе есть риск стереть блестящее покрытие с обуви. Смочите жидкостью ватный диск и аккуратно водите по черным полоскам до момента, пока они не исчезнут.Некоторые старые пятна с одежды можно удалить с помощью аммиака. Вам потребуется одна столовая ложка на 100 мл воды. Нанесите раствор на пятно и дайте вещи немного полежать. Данный способ не подходит для изделий из натуральных тканей.Кроме этого, большинство бытовых пятен легко выводятся зубной пастой. Просто нанесите немного средства из тюбика и дайте ему впитаться. После этого прополощите вещь в прохладной воде. Если дефект не исчез с первого раза, повторите процедуру.

Источник: www.allwomens.ru/zen