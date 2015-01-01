Как избежать депрессии после отпуска: советы психолога
Все мы с нетерпением ждем отпуска. Но иногда долгожданный отдых не приносит удовлетворения — мы возвращаемся к работе без настроения. Почему так происходит? Как провести отпуск с пользой и по возвращении не пить успокоительные, расскажет психолог.
Завышенные ожидания
Одной из причин послеотпускной депрессии могут стать чрезмерные ожидания. Например, вы мечтали полететь во Францию, но денег хватило на Тайланд. Это не повод отчаиваться и впадать в уныние. Чтобы отдых доставил удовольствие, поступите следующим образом: возьмите лист бумаги и разделите на два столбика. В один напишите положительные моменты, в другой — отрицательные.
Например, «У меня мало денег». Теперь вдумайтесь в эту фразу и примите тот факт, что ваши финансовые возможности на данный момент ограничены. Затем напишите сумму, которую можете потратить на отпуск. Осознайте, что «плясать» придется от нее, а ваш негативный настрой ничего не изменит. Лучше постарайтесь использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.
Помните, что отдых зависит от хорошей компании, а не от места. Можно отлично отдохнуть на берегу близлежащей реки, а из Испании вернуться с испорченным настроением. Будьте благодарны судьбе за то, что у вас есть возможность куда-то выехать на отдых.
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Не удалось найти любовь
Многие возлагают на отпуск большие надежды в плане поиска второй половинки, а потом день за днем разочаровываются и впадают в депрессию. Поэтому не давайте себе никаких установок на время отпуска, не ожидайте судьбоносных встреч. Помните — они всегда происходят неожиданно. Кроме того, потенциальный партнер сразу заметит ваше острое желание найти вторую половинку, и это может его оттолкнуть.
Разные предпочтения
Как правило, это случается у семейных пар. Например, жена любит нежиться на солнечном пляже Тайланда, а мужу подавай рыбалку под Астраханью. Есть два варианта выхода из ситуации. Первый — согласиться на предложение партнера и постараться понять, чем его так привлекает данный вариант отдыха. Возможно, вы оцените данный выбор и будете с удовольствием проводить отпуск вместе. Второй вариант — задуматься о раздельном отдыхе. Нет ничего хуже, чем все отпускные дни видеть недовольное лицо партнера и слушать его жалобы.
Нелюбимая работа
Еще одной причиной послеотпускной депрессии может стать резкий контраст между трудовой рутиной и яркими каникулами. Если человек любит свою работу, он немного скучает по ней даже в отпуске. Поэтому испытывает искреннюю радость от того, что приступил к трудовой деятельности. Если же работа не приносит удовлетворения, найдите себе хобби, которое поможет отвлечься от рутины и подарит положительные эмоции.
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Кончились деньги
Многие люди тратят в отпуске больше, чем изначально планировали, поэтому его окончание омрачается негативными эмоциями. Помните, что деньги — дело наживное, а впечатления, которые вы приобрели в отпуске, останутся с вами на всю жизнь. Концентрируйтесь на позитиве, негатива в жизни и так хватает.
Источник: www.allwomens.ru/zen