Как избежать депрессии после отпуска: советы психолога

Все мы с нетерпением ждем отпуска. Но иногда долгожданный отдых не приносит удовлетворения — мы возвращаемся к работе без настроения. Почему так происходит? Как провести отпуск с пользой и по возвращении не пить успокоительные, расскажет психолог.Завышенные ожиданияОдной из причин послеотпускной депрессии могут стать чрезмерные ожидания. Например, вы мечтали полететь во Францию, но денег хватило на Тайланд. Это не повод отчаиваться и впадать в уныние. Чтобы отдых доставил удовольствие, поступите следующим образом: возьмите лист бумаги и разделите на два столбика. В один напишите положительные моменты, в другой — отрицательные.Например, «У меня мало денег». Теперь вдумайтесь в эту фразу и примите тот факт, что ваши финансовые возможности на данный момент ограничены. Затем напишите сумму, которую можете потратить на отпуск. Осознайте, что «плясать» придется от нее, а ваш негативный настрой ничего не изменит. Лучше постарайтесь использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.Помните, что отдых зависит от хорошей компании, а не от места. Можно отлично отдохнуть на берегу близлежащей реки, а из Испании вернуться с испорченным настроением. Будьте благодарны судьбе за то, что у вас есть возможность куда-то выехать на отдых.Туризм как вид активного отдыхаНе удалось найти любовьМногие возлагают на отпуск большие надежды в плане поиска второй половинки, а потом день за днем разочаровываются и впадают в депрессию. Поэтому не давайте себе никаких установок на время отпуска, не ожидайте судьбоносных встреч. Помните — они всегда происходят неожиданно. Кроме того, потенциальный партнер сразу заметит ваше острое желание найти вторую половинку, и это может его оттолкнуть.Разные предпочтенияКак правило, это случается у семейных пар. Например, жена любит нежиться на солнечном пляже Тайланда, а мужу подавай рыбалку под Астраханью. Есть два варианта выхода из ситуации. Первый — согласиться на предложение партнера и постараться понять, чем его так привлекает данный вариант отдыха. Возможно, вы оцените данный выбор и будете с удовольствием проводить отпуск вместе. Второй вариант — задуматься о раздельном отдыхе. Нет ничего хуже, чем все отпускные дни видеть недовольное лицо партнера и слушать его жалобы.Нелюбимая работаЕще одной причиной послеотпускной депрессии может стать резкий контраст между трудовой рутиной и яркими каникулами. Если человек любит свою работу, он немного скучает по ней даже в отпуске. Поэтому испытывает искреннюю радость от того, что приступил к трудовой деятельности. Если же работа не приносит удовлетворения, найдите себе хобби, которое поможет отвлечься от рутины и подарит положительные эмоции.О чем полезно знать, когда отправляешься в отпускКончились деньгиМногие люди тратят в отпуске больше, чем изначально планировали, поэтому его окончание омрачается негативными эмоциями. Помните, что деньги — дело наживное, а впечатления, которые вы приобрели в отпуске, останутся с вами на всю жизнь. Концентрируйтесь на позитиве, негатива в жизни и так хватает.

Источник: www.allwomens.ru/zen