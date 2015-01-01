Как отрастить шикарную бороду: советы дерматолога

Мужские бороды сегодня на пике популярности. И модная тенденция точно не потеряет своей актуальности несколько лет. Причина проста: красивая ухоженная борода придает мужественности и солидности. Кроме того доказано, что она защищает кожу от воздействия ультрафиолета, снижая риск развития рака. Если хотите отрастить бороду вашей мечты, воспользуйтесь советами дерматологов и .Главное — правильная подготовкаСтивен Глок, автор самого «бородатого» в интернете блога, утверждает, что главная ошибка, которую совершают новички, — желание получить бороду нужной длины и формы в короткие сроки. Но этот процесс не быстрый. Минимальный срок для того, чтобы отрастить приличную бороду, — 6 месяцев.Также дерматологи в один голос твердят, что в этом деле на 85% все зависит от генов. Поэтому всегда нужно быть готовым к тому, что даже при самых больших усилиях получить густую бороду не удастся. Однако 15% все же остается, поэтому надежду терять не стоит.Чтобы добиться максимального результата, воспользуйтесь следующими советами:Раз в неделю обрабатывайте лицо скрабом — эта нехитрая процедура поможет снять отмершие клетки эпидермиса, чтобы волосам было легче расти.После умывания используйте увлажняющий лосьон — он поможет поддерживать необходимый водный баланс кожи и не забивать фолликулы ее отмершими чешуйками.В процессе отращивания бороды на коже может появиться сыпь, которая будет зудеть. В этом случае приобретите специальный шампунь, обладающий успокаивающим эффектом.Ешьте больше продуктов, богатых протеинами и насыщенными жирами. Первый делает волосы здоровыми и крепкими, а второй — повышает уровень тестостерона в организме, который стимулирует их рост.Употребляйте витамины группы В. Особенно важен B7 (биотин), который содержится в яичных желтках, орехах, печени и почках.Чаще пейте, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Иначе пересушенная кожа будет препятствовать росту новых волосков.Не поддавайтесь соблазну корректировать бороду в процессе роста, иначе можете срезать лишнее, испортив форму. В итоге общее время на отращивание увеличится. Утверждение, что частое бритье стимулирует рост бороды, — просто миф. Да, поначалу «пеньки» щетины выглядят густыми и толстыми, но в процессе роста волоски истончаются и все возвращается на круги своя.Поверья и легенды славян о волосахПридаем бороде формуПосле того, как вам удалось добиться нужной длины бороды, пришло время придать ей красивую форму. Лучше обратиться к профессиональному барбер-мастеру. Он придаст правильную форму бороде в соответствии с вашим лицом. Вам же останется только поддерживать ее по мере отращивания.Как поддерживать форму:Укорачивайте бороду постепенно, делая максимальный срез по бокам.Избегайте неровностей, чтобы борода не была «клочками». Особое внимание следует обратить на волоски над верхней губой. Если увидели торчащий клок — без сожаления с ним расправляйтесь.Убирайте лишнюю растительность с шеи. Оптимальная площадь бороды — до кадыка.Если вы — обладатель совсем тонких и редких волос, либо они расположены на лице крайне неравномерно, от идеи отпустить бороду лучше вовсе отказаться. Поверьте, брутальная щетина смотрится ничем не хуже.Как ухаживать за бородой в домашних условияхЕсли вы дошли до этого пункта, поздравляем — вам удалось отрастить бороду своей мечты! Однако немаловажной процедурой является домашний уход за растительностью на лице.Вот несколько ключевых правил по уходу:Мойте бороду также часто, как и волосы на голове. Желательно — раз в 2 дня. Выбирайте шампунь, а от мыла лучше откажитесь. Оно может вызвать зуд, раздражение и шелушение.Утром и вечером расчесывайте бороду, чтобы предотвратить спутывание волос, а также удалить частички пищи, пух, волосы домашних животных и т. д.Чтобы борода была гладкой и блестящей, наносите на нее каплю репейного или пальмового масла. Можно использовать косметический воск или кондиционер для волос — они помогут пригладить чешуйки на волосках.После мытья сушите бороду естественным путем. Горячий воздух от фена может снизить качество волос, сделать их тусклыми и ломкими.Не жалейте денег на хороший триммер и ножницы для ухода за растительностью.Своевременно корректируйте форму бороды, чтобы потом не пришлось начинать все с нуля.Следуя этим нехитрым советам, вы сможете отрастить прекрасную бороду и поддерживать ее эстетический вид.

Источник: www.allwomens.ru/zen