Как правильно носить булавку от сглаза?

Далеко не все люди верят в сглаз и порчу. Между тем, они способны оказать существенное воздействие на нашу жизнь, ведь зависть, сплетни и дурные намерения никто не отменял. Поэтому лучше подстраховаться и обезопасить себя от злых языков. Тем более, сделать это довольно просто — нужно лишь прикрепить на одежду булавку.Почему булавка — лучший оберег от сглазаМагическую силу этому нехитрому предмету дарует металл, из которого он изготовлен. Причем он может быть любым: сталь, серебро, золото, медь и т. д. Однако по булавке из меди и серебра можно увидеть, насколько сильно на нас воздействуют темные силы — материал темнеет, впитав негативную энергию.5 самых мощных способов защиты дома от негативаПочему маленькая булавка может сдержать большое зло? Дело в том, что биополе человека в результате воздействия сглаза начинает разрушаться. Булавка — это инструмент, способный усилить сопротивление сглазу и взять большую часть негатива на себя.Как правильно выбрать булавкуЧтобы оберег надежно обезопасил вас от негативных воздействий извне, при его покупке необходимо соблюдать определенные правила:совершайте покупку на растущую луну;не забирайте у продавца сдачу;перед ноской омойте булавку чистой водой и произнесите заговор;никому не говорите об обереге.Полдень — лучшее время для того, чтобы совершить обряд и приколоть «заряженную» булавку к одежде. Если хотите, чтобы она защищала ваше жилище, повторите перечисленные выше шаги, но с одним исключением. Вместо того, чтобы приколоть булавку к одежде, надежно спрячьте в доме, чтобы ее никто не видел.Как правильно использовать булавкуСегодня модно носить магическую булавку поверх одежды как украшение, замаскировав ее различными дополнениями (ленты, цветы, стразы и т. д.), однако по правилам ее нужно прятать от посторонних глаз. Острие застежки должно смотреть вниз, чтобы отрицательная энергетика уходила в землю, а игла нечаянно вас не ранила.Как правило, магический аксессуар закрепляют на внутреннем шве одежды, либо пристегивают к потайному карману. Прикалывать булавку на одежду маленьких детей не стоит. Если вы хотите защитить малыша от сглаза, поместите аксессуар в непосредственной близости от него. Например, приколите к изнаночной стороне матраса детской кроватки.Если булавка внезапно расстегнулась или изменила цвет, значит она подверглась магической атаке со стороны. После этого ее нужно либо очистить и вновь зарядить, либо утилизировать, закопав в землю как можно дальше от дома.Приметы, которые помогут притянуть удачу и богатствоКак заговорить булавкуСделать это достаточно просто:ополосните ее чистой водой, лучше святой;поместите в банку с солью на некоторое время. После этого соль нужно утилизировать, закопав в землю.Дождитесь полнолуния и положите булавку на подоконник на всю ночь. Лунный свет «зарядит» ваш оберег необходимой энергией.Помните, что следует «перезаряжать» булавку каждые три месяца, иначе она не сможет обеспечить эффективную защиту от сглаза.

Источник: www.allwomens.ru/zen