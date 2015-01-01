Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Последняя майская неделя 2020 года пройдет под сенью растущей Луны. Это значит, что возможности каждого человека при правильном использовании могут стать поистине неограниченными. Если хотите знать, как лучше распределить усилия в ближайшие семь дней, читайте наш самый точный гороскоп с 25 по 31 мая.ОвенВ текущем периоде вам подвернется шанс отлично заработать. Однако деньги не придут в руки просто так — придется как следует потрудиться. Готовьтесь к неожиданным командировкам, переработкам и отсутствию выходных. Не переживайте, на личной жизни это не отразится. Любимый человек отнесется к вашей занятости с пониманием, окажет необходимую заботу и поддержку.ТелецВ последнее время вас активно поддерживают близкие люди. Не забудьте отплатить им тем же и от души поблагодарить. Если кто-то пытается навредить, постарайтесь держаться от недоброжелателя подальше, исключив всякие контакты. На работе не исключены трения с коллегами из-за банальной зависти. Но это не сильно повлияет на вашу энергичность и деятельность. Неделя хорошо подходит для решения самых трудных задач.БлизнецыПришло время попробовать что-то новое, на что вы раньше не решались или не хватало времени. Так вы сможете открыть для себя совершенно иные горизонты, выйти на новый уровень развития. Если чувствуете, что с некоторыми людьми вам не по пути, расставайтесь без лишних проволочек и сожаления. Сейчас разрыв будет менее болезненным, нежели в будущем.РакЕще недавно вы были обеспокоены наличием соперников, в том числе, на любовном фронте. Наконец-то с конкуренцией будет покончено. Если правильно распределите силы, то добьетесь успеха. Однако задирать нос не стоит, иначе Фортуна быстро повернется спиной. На работе возможен аврал, не отлынивайте от своих обязанностей, выкладывайтесь по полной.ЛевЗвезды настоятельно рекомендуют Львам отодвинуть рабочие вопросы на второй план и уделить время семье. Ваше трудолюбие в офисе никто не оценит, поэтому нет смысла перенапрягаться. В конце недели вас настигнет новость, которая выбьет из колеи. Чтобы побыстрее восстановить душевное равновесие, сходите на массаж или спа.ДеваНа выходных велик шанс познакомиться с человеком, который полностью изменит вашу жизнь. Но прежде, чем бросаться в омут с головой, тщательно взвесьте все плюсы и минусы. Неделя хорошо подходит для обучения и повышения квалификации. Дома все тихо и спокойно, никаких неожиданностей не предвидится.ВесыЕсли ваша профессия связана с творчеством, ожидайте громкий успех. Как бонус — внушительный денежный куш. Постарайтесь избегать общения с неприятными личностями, которые могут здорово подпортить вам настроение и сбить весь рабочий настрой. Лучше уделите время и внимание родным и близким, займитесь любимым хобби.СкорпионНа этой неделе вам предстоит подвести итоги последних месяцев жизни. В первую очередь, это относится к вашим достижениям. Также следует проанализировать допущенные ошибки, чтобы не повторять их в будущем. В отношениях с окружающими будьте сдержанны, чтобы ненароком не сказать лишнего. В дальнейшем подобная открытость может обернуться против вас.СтрелецПериод принесет встречи с давними друзьями, поэтому звезды рекомендуют быть во всеоружии: выходить из дома с красивой прической и тщательно подобранным нарядом. Дело в том, что неожиданная встреча может иметь весьма приятное продолжение. Также внимательно присматривайте за детьми. Неделя хорошо подходит для того, чтобы заняться вопросами воспитания.КозерогБлизкие люди проявят себя совершенно не с той стороны, с которой вы привыкли их видеть. Поэтому подготовьтесь к потрясениям. К концу недели ситуация стабилизируется — Козерогам наконец-то удастся выдохнуть и привести в порядок расшатанные нервы. Отпуск брать сейчас не стоит, лучше заняться решением рабочих вопросов.ВодолейПериод может принести столько встреч и новых знакомств, что вы устанете от них. Поэтому выходные лучше провести дома в одиночестве. Возможно, коллеги плетут интриги за вашей спиной. Не спешите вступать в перепалку, лучшая реакция в данном случае — игнор, иначе сплетники могут еще больше активизироваться.РыбыВам придется выяснять отношения с кем-то из близких людей. Контролируйте собственные эмоции и ведите себя тактично, чтобы вышел конструктивный диалог. Сейчас полезно заняться благотворительностью и делать любые добрые дела. Деньги пока что не тратьте, отложите на потом.

Источник: www.allwomens.ru/zen