Инь или силовая: какая йога подходит вашему знаку зодиака

Йога — это особая разновидность физических упражнений. Она помогает не только привести в форму тело, но и обрести душевное равновесия. Существует масса видов йоги, а выбрать подходящий можно по знаку зодиака.Овен — горячая йогаЗанятия проводятся в помещении с высокой влажностью, где температура воздуха доходит до 40 градусов. Такие условия помогают телу гораздо быстрее разогреться, что уменьшает риск травматизма и увеличивает возможности организма. Так как Овен — очень энергичный знак зодиака, обожающий бросать вызовы себе и окружающим, ему точно придется по вкусу подобная тренировка «на грани».Телец — хатха-йогаЭта разновидность йоги помогает улучшить не только физические показатели, но и развиваться духовно. Бык по натуре достаточно приземленный знак, но нередко растрачивает свою энергию по пустякам. Практикуя хатха-йогу, ему удастся выбросить из головы ненужную информацию, стать мудрее, сдержаннее, тактичнее в повседневной жизни.Близнецы — кундалини-йогаОни от природы обладают отличными коммуникативными способностями. Однако пребывание наедине с собой дается им крайне сложно. Кундалини-йога позволяет проникнуть в свой внутренний мир, осознать собственные желания, потребности и мотивы, понять, откуда возникают те или иные чувства и ощущения. Данную телесную практику еще называют специальной йогой, так как она заряжает энергией на грядущий день.Рак — инь-йогаПредставители этого знака зодиака обладают повышенной эмоциональностью. Для Раков главное — чувствовать любовь и безопасность. Ключевое внимание в инь-йоге отдается растяжкам, что позволит освободить подавляемые чувства, снять эмоциональное напряжение и уменьшить уровень тревожности.Лев — силовая йогаОн больше всего любит демонстрировать окружающим свои незаурядные способности и силу. Лев не способен долго сидеть на месте и сохранять одну и ту же позу в течение нескольких минут — ему быстро наскучит подобный вид занятий. Силовая йога очень динамична. Она больше похожа на фитнес и позволяет проработать практически все группы мышц.Какое хобби подходит вашему знаку зодиака?Дева — айенгар-йогаПредставители этого созвездия — настоящие педанты и перфекционисты. Девы любят, когда все четко разложено по полочкам и идеально организованно. Поэтому для них будет оптимальной айенгар-йога. Ключевое внимание здесь уделяется правильной позе, чтобы тело могло гармонично развиваться и максимально приблизиться к идеалу.Весы — виньяса-йогаЭтот вид духовных практик подразумевает сочетание физических упражнений с правильным дыханием. Так как Весы пытаются найти во всем идеальный баланс, виньяса-йога станет для них отличным выбором. Помимо этого, упражнения позволят ощутить внутренний мир и душевную гармонию — именно то, что Весы всегда ищут в жизни.Скорпион — акро-йогаСкорпионы не любят заниматься чем-то в одиночестве, они лучше всего чувствуют себя в связке с другим человеком. Кроме того, представители данного созвездия — очень увлеченные натуры. Когда к Скорпиону приходит азарт, он стремится достичь максимума в любом деле, постоянно покоряя новые вершины. Поэтому парная йога с акробатическими элементами — точно их вариант.Стрелец — медитацияОн от природы очень мудр и всегда видит самую суть вещей. Поэтому для Стрельцов прекрасно подойдет неспешная медитация. Эту духовную практику можно использовать по-разному: чтобы освободить разум от энергетического мусора, снять стресс, постичь глубины мироздания и т. д.Кому из знаков зодиака стоит поразмыслить над жизнью в 2020 годуКозерог — аштанга-йогаОтличается большой практичностью и повышенной ответственностью. Поэтому для Козерога будет оптимальной аштанга-йога. Она подразумевает 6 серий упражнений, состоящих из различных поз. Они выполняются последовательно, с наращиванием интенсивности. Козерогу явно понравится такой четкий план и продуманная структура занятий.Водолей — дживамукти-йогаЭта разновидность йоги направлена не только на выполнение различных асан, но и на анализ духовной литературы, медитацию, исполнение мантр. Здесь приветствуется творческий подход и отступление от привычных правил. А что еще нужно для счастья Водолею?Рыбы — восстановительная йогаПредставители этого созвездия отличаются мечтательностью. Рыбы — прирожденные художники и творцы, поэтому восстановительная йога позволит им по максимуму расслабить тело и разум. Этот вид телесных практик достаточно щадящий, поэтому прекрасно подойдет для чувствительных и эмоциональных Рыб.

Источник: www.allwomens.ru/zen