Как правило 4 секунд способно кардинально изменить вашу жизнь

Многие психологические приемы помогают менять мнение собеседника о себе. Так, правило четырех секунд способно повысить уровень доверия и добиться уважения. Что это за правило и как его использовать, расскажем далее.В чем суть правила 4 секунд?Все мы в свое время слышали:«Дважды подумайте перед тем, как что-то сказать».«Семь раз отмерь, один раз отрежь».«Сначала думай, потом говори».«Сосчитай до 7, прежде чем ответить».Все эти пословицы, утверждения и аксиомы можно свести к одному: не стоит давать моментальный ответ. Подождите четыре секунды — этого времени будет достаточно, чтобы собеседник почувствовал вашу осведомленность и вовлеченность. Такое незначительное изменение в манере разговора качественно изменит вашу жизнь. Вот как это работает.Правила этикета во время беседыВы перестанете перебивать другихВклиниваясь в разговор и перебивая собеседника, в первую очередь мы выказываем неуважение. Так мы намекаем на неинтересную тему. Напротив, когда мы медлим с ответом, то показываем собеседнику, что его мнение нам небезразлично, проявляем уважение и получаем уважение в ответ.Вы станете более сосредоточеннымВо время бизнес-переговоров актуален подход Майкла Мастерсона, описанный им в книге «Стреляйте, не целясь». Согласно ему, люди говорят не думая, первое, что приходит на ум. Тем самым они выбалтывают лишнюю информацию.Но на деле у каждого разговора должна быть конкретная цель: во время переговоров вы должны дойти из точки «А» в точку «Б». Иначе зачем начинать этот разговор? Медля с ответом, вы не просто подбирайте нужные слова, но и взвешиваете ценность информации, которую даете собеседнику.«Понтов на два Тинькова»: 9 фраз, которые поставят на место высокомерного человекаВы начнете четче выражать свои мыслиПереговоры в ритме «что вижу, то пою» наполнены не только личной информацией, но и большим количеством слов-паразитов. Именно они дают время на обдумывание следующей фразы, но звучат неубедительно. Собеседник может подумать, что вы придумываете оправдания или вовсе обманываете его. Когда вы задумываетесь перед ответом молча, то успеваете четко и ясно сформулировать свою мысль.Вы будете казаться умнееТрудно добиться уважения, когда вы говорите без умолку, заполняя пространство бессмысленными разговорами. Если же вы говорите мало, но по делу, задумываясь над ответом, вас посчитают вдумчивым, а к словам будут прислушиваться.Правило четырех секунд работает не только во время деловых переговоров, но и в отношениях с близкими. Каждый раз обдумывая и взвешивая свои слова, вы выказываете любовь и уважение, а также исключаете возможность использования обидных конструкций, что очень важно в любых отношениях.

Источник: www.allwomens.ru/zen