Самые мощные заговоры от зубной боли, которые всегда помогают

Зубная боль, как правило, застигает нас врасплох. Что делать, если посетить стоматолога возможности нет, а глотать горстями таблетки вы не хотите? Выход есть! Нужно провести специальный обряд и «заговорить» больной зуб. И для этого есть мощные старинные заговоры, которые всегда помогают.Почему заговор избавляет от зубной боли?Наши предки не особо разбирались в медицине и не умели лечить зубы. Чтобы хоть как-то облегчить страдания, были придуманы различные заговоры. Они действуют на подсознание человека, заставляя его поверить в то, что через некоторое время боль утихнет. В большинстве случаев так и происходит.Самая мощная молитва на воду для похуденияОднако не стоит забывать, что никакие заговоры, магические обряды и народные средства не позволят устранить первопричину зубной боли. Здесь может помочь только поход к стоматологу. Помните, что чем дольше откладывать визит к врачу, тем сильнее разрушится нездоровый зуб.Как правильно заговорить больной зуб?Чтобы обряд дал нужный эффект, следует придерживаться трех правил:Читать заговор в одиночестве.Произносить слова заговора уверенно и громко, не торопясь. Необходимо максимально сосредоточиться и вдуматься в текст. Главная цель — заставить себя поверить в то, что вы говорите.Перед проведением обряда следует расслабиться, например, принять ванну с аромамаслами.Самые мощные заговоры от зубной болиСуществует не один десяток обрядов, которые способны успокоить больной зуб. Но максимально действенны следующие.Заговор самому себеДля проведения обряда потребуется отыскать место, где растет крапивный куст. Возьмите один стебель, нагните к земле и привяжите, одновременно произнося слова заговора:Святая трава, крапива-матушка! У Божьего сына или дочери (имя) есть черви, избавь от них. Если не сделаешь тебя изведу, а поможешь, то через 3 дня тебя освобожу.Через 3 дня вернитесь и отвяжите растение. Но если обряд оказался неэффективным, делать этого не требуется.Заговор на водуДля обряда потребуется стакан чистой освященной в храме воды. Дождитесь восхода луны, возьмите стакан с водой в руку и выйдите из дома. Глядя на нее, 12 раз произнесите:Луна — небес хранительница, вода — земли защитница. Как на небо луна взошла, так и боль моя тоже ушла. Как воды святой выпью, так о зубной боли забуду. Аминь.Выпейте воду и подождите, пока зубная боль успокоится.Моментальный заговорЧтобы провести обряд от зубной боли, не обязательно иметь под рукой дополнительные атрибуты. Есть максимально упрощенный ритуал. Достаточно максимально четко и уверенно проговорить следующие слова:Прогоняю боль, злую и тупую, вяжущую, тянущую, ноющую, колющую. Боль постепенно убывает, убывает, а зуб затихает, затихает. Нерв умирает, умирает. Меня не терзает, не терзает. Аминь.Старинные славянские заговорыЕсли предпочитаете способы, проверенные временем, испробуйте древний заговор. В течение трех вечеров подряд читайте этот текст на убывающую луну:Светел ты, месяц-батюшка! Как у мертвого не болят ни губы, ни зубы, ни десны, так и у раба (имя) пусть не болят ни губы, ни зубы, ни десны. Аминь.Можно читать заговор на пчелиный воск три вечера подряд. После этого следует уложить воск на больной зуб. Слова старинного заговора следующие:На море-окияне, на острове Буяне лежат тридцать три мертвеца, у них зубы век не болели, так пусть они не болят и у раба (имя). Аминь.Заговор на полную лунуОн выполняется строго в полнолуние. Дождитесь захода солнца, выйдете из дома и обратите свой взор на луну. Произнесите следующий текст:Пришел старый месяц к младому и говорит: «Забери у раба (имя) зуб репяный, а дай ему зуб костяной. Аминь.Указательный палец должен находиться на больном зубе. Заговаривать таким способом зуб следует трижды.Заговор Натальи СтепановойНаталья Степановна — популярная сибирская целительница. Она написала массу книг по народной медицине, которые пользуются известностью не только в нашей стране.От проблем с зубами у нее имеется сильнейший заговор:На море-окияне, на острове Буяне есть камень бел-горюч, на том камне велик-стар человек лежит, у него ни один зуб не болит, щек не дует, сердца не щемит. Так бы и у (имя) отныне и навеки, как и у того самого старца, ни один зубок не ныл, не болел, не скорбел. Во имя Отца, Сына, и Святаго Духа. И так будет. Аминь.Отметим, что даже самый мощный заговор против зубной боли может не дать требуемого эффекта. Здесь все зависит от самовнушения. В любом случае, наилучший способ решения проблемы — обращение к стоматологу.

Источник: www.allwomens.ru/zen