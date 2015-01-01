Аллергия на солнце: чем опасен и как лечить фотодерматит

Аллергией на солнце страдают тысячи людей во всем мире. Она имеет и иные названия: солнечная крапивница или фотодерматит. Однако солнечные лучи сами по себе не содержат никаких аллергенов. Реакция организма вызвана взаимодействием УФ-излучения с какими-либо аллергенами, находящимися на поверхности или внутри кожи. Рассказываем об основных причинах аллергии на солнце, методах лечения и профилактики.Причины аллергии на солнцеФотодерматит, как правило, проявляется в форме покраснения, зуда, сыпи и волдырей на коже. Зачастую наблюдается на открытых участках тела. Как правило, этот вид аллергии развивается у отдыхающих на море. Капельки жидкости действуют как линзы, притягивая к себе солнечные лучи.Существует две разновидности солнечного дерматита: экзогенный и эндогенный. Диагноз ставится в зависимости от того, какими факторами вызвано патологическое состояние, — внешними или внутренними.Причиной развития внешнего фотодерматита может стать, например, поражение кожи борщевиком, использование дезодорантов или излишняя любовь к загару у людей, имеющих чувствительную кожу. Кроме того, патологическое состояние могут вызвать косметические средства, в составе которых присутствует парааминобензойная кислота или эозин, ненасыщенные жирные кислоты, ретиноиды, зверобойное, сандаловое или розовое масла, борная или салициловая кислоты.Вызвать фотодерматит может и татуировка, так как красящий состав содержит соли кадмия. Этот компонент ослабляет защитную функцию дермы и повышает чувствительность к УФ-излучению.Спровоцировать фотодерматит может наличие хронических заболеваний (печени, надпочечников), прием некоторых лекарственных препаратов (аспирин, ибупрофен и т. д.) и оральных контрацептивов.К внутренним причинам солнечной непереносимости относятся редкие аутоиммунные патологии или заболевания, связанные с обменом веществ в организме. Например, порфирия, пигментная ксеродерма, солнечная экзема, полиморфная почесуха и т. д.Лечение аллергии на солнцеНаиболее предрасположенными к фотодерматитам являются люди со светлой кожей и маленькие дети, поскольку их иммунная система значительно слабее. Как им помочь, если проступила аллергия на солнце?ДетямЕсли вы увидели изменение цвета или структуры кожных покровов у ребенка после нахождения на солнце, необходимо предпринять следующие меры:поместите его в тень;аккуратно протрите поврежденные участки дермы хлопчатобумажной тканью, обильно смоченной водой;дайте пить больше жидкости.Обязательно запишитесь на прием к доктору, чтобы выяснить причину фотодерматита. При правильной терапии и с возрастом аллергия на солнце может исчезнуть.Как защитить кожу от солнца?ВзрослымЕсли после пребывания на солнце ваша кожа вдруг покраснела и начала покрываться волдырями, необходимо записаться на прием к врачу. Можно выбрать иммунолога, аллерголога или дерматолога. После тщательного осмотра и сдачи необходимых анализов вам назначат подходящие лечение.Курс включает наружные мази (Пантенол, Бепантен и т. д.) и препараты для приема внутрь (антигистаминные, витамины, энтеросорбенты). При отсутствии лечения может развиться экзема. Если после лечения аллергия проявилась снова, придется строго ограничивать время пребывания на солнце и отказаться от загара.Профилактика фотодерматитаЛюбое патологическое состояние проще предотвратить, нежели вылечить. Рассказываем об основных правилах, которые помогут уберечься от аллергии на солнце.ДетямЧтобы у ребенка не развился фотодерматит, необходимо придерживаться следующих правил:ограничьте пребывание ребенка на солнце;укрепляйте организм;следите за водно-солевым балансом, давайте в жару больше жидкости;перед выходом из дома наносите на открытые части тела ребенка солнцезащитный крем.Крем, масло или спрей: какие солнцезащитные средства лучшеВзрослымЧтобы не допустить проявление фотодерматита, необходимо придерживаться следующих несложных правил:ограничьте период нахождение на солнце, особенно в середине дня. Перед тем, как выйти из дома, наносите солнцезащитный крем, надевайте широкополую шляпу. Принимайте солнечные ванны утром до 11:00 или вечером после 16:00;тщательно изучайте состав косметических средств, которыми планируете пользоваться. Отдавайте предпочтение с солнцезащитным эффектом и гипоаллергенным составом;если планируете прием лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с врачом о возможных побочных эффектах в виде повышенной чувствительности к солнечным лучам.Собираясь отправиться в жаркие страны, обязательно возьмите с собой средства первой помощи: антигистамины, энтеросорбенты, а также крем от ожогов. Но лучше все же предварительно проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Источник: www.allwomens.ru/zen