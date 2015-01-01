День защиты детей в 2020 году: история и традиции праздника

День защиты детей отмечается в нашей стране ежегодно 1 июня. Дата торжественного события выпадает на первый день долгожданных летних каникул. Главная цель — напомнить взрослым, с какими сложностями сталкиваются самые маленькие жители нашей планеты, о необходимости оберегать и наставлять их. Рассказываем, как возник этот праздник и как его отмечают в мире.Как возник День защиты детейПраздник 1 июня корректнее именовать Международным днем защиты детей, ведь он отмечается более, чем в 60 странах. У него даже имеется собственный флаг — прямоугольник зеленого цвета, на котором изображена наша планета в окружении пяти разноцветных человечков. Он символизирует многообразие и единство людей нашей планеты.Официально ввести День защиты детей решили в ноябре 1949 года, когда в Париже прошла сессия Международной демократической женской федерации. Отмечать праздник на государственном уровне начали уже на следующий год. Соответствующие торжества прошли в 51 стране.Причина возникновения Дня защиты детейУчредили праздник по одной простой причине — после окончания Второй мировой войны многие дети находились в крайне незавидном положении. Они лишились семей и жилья, поэтому вели асоциальный образ жизни: ночевали на улице, воровали и попрошайничали. Многие не выдерживали такой жизни и умирали. Конечно, плачевное положение детей не могло не привлечь внимание общественности.Почему День защиты детей празднуют 1 июняНа этот счет есть два мнения. Согласно первому, дата совпадает с 1 июня 1925 года — днем зарождения идеи организации данного праздника. В этот день дипломат из КНР находился в Сан-Франциско (США). После работы от отыскал детей-сирот, которые эмигрировали из Китая в Америку, и организовал для них торжество по случаю национального китайского праздника, который как раз приходится на 1 июня, — Дуань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов). Инициатива пришлась по вкусу мировому сообществу. Считается, что именно это событие стало «прародителем» Международного дня защиты детей.В этот же день имело место еще одно важное мероприятие. В Женеве проходила международная конференция, на которой обсуждались актуальные вопросы детства. Считается, что этот факт тоже сыграл немаловажную роль в истории становления праздника.Но возвратимся в 50-е годы прошедшего столетия. Идея, выдвинутая делегатами Международной женской конференции, понравилась представителям ООН. К 1959 году была даже составлена Всемирная декларация прав ребенка, однако она носила лишь рекомендательный характер. Только спустя 30 лет ООН выпустила официальный международный документ — Конвенцию о правах ребенка. Наша страна ратифицировала данный нормативный акт в 1990 году.Сценарий на День защиты детей в детском саду и школеКак отмечают День защиты детейПо традиции, 1 июня во многих странах устраиваются праздничные мероприятия. Конечно, ключевая роль в них отводится детям. Проводятся выставки детских рисунков, выступления творческих коллективов, спортивные состязания и т. д. Ребятам раздают воздушные шарики и сладости, устраивают другие приятные сюрпризы.Проводятся мероприятия и для взрослых. На них присутствующим напоминают, как важно заботиться о подрастающем поколении, рассказывают о проблемах несовершеннолетних. Телевидение тоже старается угодить виновникам торжества. В этот день большую часть телепрограммы занимают показы мультфильмов, сказок и передач для детей.Не следует забывать, что праздник изначально организовали в честь детей, пострадавших от бедствий Второй мировой войны. Поэтому важно вспомнить о ребятах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, 1 июня проводят различные благотворительные акции и концерты. Все вырученные средства направляют в специализированные фонды, детские дома и больницы.Это интересно! 1 июня проводят акции в поддержку нерожденных детей — протесты, касающиеся абортов.Кроме того, 1 июня волонтеры посещают маленьких сирот и детей-инвалидов. Они вручают малышам подарки и проводят различные развлекательно-образовательные мероприятия.Также в Международный день защиты детей проводят «круглые столы», куда приглашают экспертов, политиков и журналистов. Они обсуждают самые острые проблемы и вопросы, которые касаются детей: медицинские, социальные, правовые.

Источник: www.allwomens.ru/zen