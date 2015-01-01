Наши соотечественники в Европе и США рассказали о последствиях жизни в карантине

Про выздоровление экономики в Европе после карантина пока говорить не приходится. Растет количество безработных. Оно и понятно: многие потеряли свой бизнес, условную помощь от государства в некоторых странах сами граждане называют подачками, так как ни спасти свое дело, ни прожить нормально за эти деньги вряд ли получится.



В Италии оживились банки, которые предлагают кредиты, чтобы люди смогли заплатить налоги, от которых никто никого, кстати, не освобождал. А в Испании теперь в большом спросе благотворительные организации, которые бесплатно раздают еду и одежду.



Впрочем, давайте обо всем по порядку расскажут сами жители этих стран. Мы связались с нашими соотечественниками, которые вместе со всеми европейцами пытаются вернуться к прежней жизни.