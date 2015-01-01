Зачем добавлять соль в шампунь для волос?

Соль — не только уникальная приправа, способная усилить и улучшить вкус продуктов. Ее широко используют в быту для удаления пятен и чистки поверхностей. И лишь немногие знают, что соль полезно добавлять в шампунь. Давайте разберемся, почему все больше женщин подхватывают новый мировой тренд — сыпят соль в средство для мытья волос.Три причины добавить соль в шампуньЩепотка соли, добавленная в шампунь, уменьшает жирность кожи головы, избавляет от перхоти и ускоряет рост волос.Каменная соль для волос: польза и рецептыУбираем жирность волосСоль — именно тот продукт, который борется с повышенной жирностью кожи головы. Каждый знает, что белые кристаллы незаменимы при выведении жирных пятен с тканей. Этот эффект можно использовать и для шевелюры. Приготовить полезный состав легко: добавьте 2-3 ст. л. в бутылек с шампунем и хорошенько встряхните. Мойте голову как обычно, и уже через неделю заметите положительный результат.Боремся с перхотьюСоль — отличный борец с грибковой инфекцией. Лечебный состав готовят аналогично предыдущему. Если перхоти много, необходимо усилить эффект: каждый раз после мытья волос наносите на кожу головы немного соли и массируйте в течение 5-10 минут. Результат не заставит себя ждать.Ускоряем рост волосГустые и блестящие локоны — мечта любой девушки. Наличие соли в шампуне поможет предотвратить выпадение волос и стимулировать луковицы. Просто добавьте 2 ст. л. приправы во флакон с моющим средством, а после мытья практикуйте солевой массаж кожи головы.Чем еще полезна соль для волосСоль входит в состав многих стайлинговых спреев для волос, которые помогают создать потрясающие локоны или добиться легкой небрежности. Чтобы приготовить спрей, потребуется крепкий солевой раствор. Перелейте его во флакон с пульверизатором, равномерно распылите на волосы и придайте прическе необходимую форму.Какую соль можно добавить в шампуньСо всеми неоспоримыми преимуществами белой приправы разобрались. Осталось понять, какую соль лучше всего использовать для красоты и роста волос.Поваренная соль хороша не только для приготовления блюд, но и против выпадения волос. Лучше остановить выбор на соли, обогащенной йодом.Морская соль питает кожу головы и защищает волосяные фолликулы от повреждений.Эпсомская соль отлично подходит для принятия ванн. Она борется с жирностью кожи головы и придает локонам потрясающий объем. Можно сделать маску, соединив равные части эпсомской соли и кондиционера. Держите домашнее средство на волосах 20 минут, затем смойте.Получается, что соль в составе шампуня для волос имеет такой эффект, который и представить сложно. При этом не обязательно тратить деньги на дорогие средства для укрепления и роста волос — с этой задачей отлично справляется копеечная соль в шампуне.

Источник: www.allwomens.ru/zen