Часы ангела на июнь 2020: лучшее время для обращения к своему хранителю

У каждого человека есть персональный духовный наставник — Ангел-хранитель. К нему можно обращаться в любое время дня и ночи, с любой просьбой. Однако в каждом дне месяца есть определенный период, в который молитва к Ангелу-хранителю будет особенно эффективной. Рассказываем, в какое время лучше обращаться к небесному помощнику в июне 2020 года.Часы ангела по дням на июнь 20201 июня: с 08:12 до 08:58. Попросите у своего ангела содействия в решении важных рабочих вопросов. Небесный хранитель поможет вам добиться успехов на трудовом поприще.2 июня: с 07:35 до 08:15. Можно помолиться о защите от недоброжелателей, мошенников и манипуляторов.3 июня: с 09:11 до 09:48. Если попросите Ангела-хранителя привлечь в вашу жизнь позитивные события — он точно на услышит вас.4 июня: с 08:55 до 09:36. Искренняя молитва небесному защитнику поможет преодолеть любые жизненные трудности и невзгоды.5 июня: с 10:13 до 10:54. Духовный наставник поможет вам обустроить личную жизнь и помириться с близкими, с которыми находитесь в ссоре.6 июня: с 09:15 до 09:45. Ангел-хранитель будет оберегать ваших детей, если вы его попросите об этом.7 июня: с 17:42 до 18:35. Если вы страдаете бессонницей или ночными кошмарами, то обратитесь к вашему заступнику с просьбой избавиться от них.8 июня: с 10:45 до 11:22. Можно попросить небесного защитника даровать близким здоровье и благополучие, избавить их от жизненных невзгод.9 июня: с 10:15 до 10:57. Ангел точно не останется в стороне, если вы попросите его о содействии в решении финансовых вопросов.10 июня: с 06:42 до 07:25. Если вам предстоит сдавать экзамен, можете обратиться в указанное время к персональному защитнику за помощью — испытание завершится успешно.Самая сильная молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизни11 июня: с 08:56 до 09:45. Попросите Ангела-хранителя защитить вас от обмана, лжи и предательства — он точно услышит вашу молитву.12 июня: с 12:22 до 13:15. Время для молитвы небесному защитнику об избавлении от вредных привычек.13 июня: с 08:19 до 09:00. В это время можно попросить ангела о помощи в решении сложных проблем в любой сфере.14 июня: с 15:12 до 15:45. Искреннее обращение к своему ангелу поможет обрести душевный покой, гармонию и умиротворение.15 июня: с 08:15 до 09:05. День пройдет максимально эффективно и плодотворно, если утром вы попросите хранителя об этом.16 июня: с 09:25 до 10:18. Можно обратиться к небесному помощнику для содействия в поиске утраченной вещи.17 июня: с 10:10 до 10:55. Если вас одолевают волнение, депрессия и уныние, помолитесь своему хранителю — он поможет побороть негативный настрой.18 июня: с 07:12 до 08:10. Персональный духовный наставник поможет в преодолении любых жизненных трудностей.19 июня: с 11:15 до 11:55. Искренняя молитва Ангелу-хранителю поможет не поддаться искушению и не ступить на путь греха.20 июня: с 11:25 до 12:19. Небесный защитник даст вам силы взяться за важные дела, которые вы все время откладывали на потом.Ваша икона-заступница и ангел-хранитель по знаку зодиака21 июня: с 08:01 до 08:45. Если собираетесь в путешествие или командировку, можете попросить духа избавить вас от неприятностей в поездке.22 июня: с 06:25 до 07:20. Попросите вашего заступника о поддержке на грядущую неделю — вы точно будете услышаны.23 июня: с 11:25 до 12:22. Время хорошо подходит для того, чтобы попросить хранителя избавить вас от дурного влияния извне: сглаза, порчи и т. д.24 июня: с 10:42 до 11:35. Небесный защитник оградит вас от лжи, боли и предательства, если вознесете ему искреннюю молитву в указанный промежуток времени.25 июня: с 10:15 до 11:05. Ангел окажет содействие в исполнении вашего заветного желания.26 июня: с 18:15 до 19:03. Небесный защитник очень много сделал для вас в предыдущие дни, пришло время поблагодарить его за помощь.27 июня: с 08:42 до 09:37. Небесный покровитель поможет завершить начатое дело, с которым вам не удается справиться самостоятельно.28 июня: с 09:25 до 10:15. Усмирить гнев поможет искренняя молитва в адрес Ангела-хранителя.29 июня: с 10:16 до 11:03. Ваш помощник окажет содействие в борьбе с финансовыми трудностями.30 июня: с 11:15 до 12:15. Искренне покайтесь перед своим ангелом и попросите прощения за все неблаговидные поступки, которые совершили в течение месяца.

Источник: www.allwomens.ru/zen