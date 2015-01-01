Что лучше для похудения: беговая дорожка или велотренажер

Пришли к выводу, что в вашей жизни мало физической активности, а цифры на весах говорят, что пора заняться кардиотренировками? На ум приходят два варианта: абонемент в тренажерный зал или покупка тренажера для занятий дома. Во втором случае выбор, как правило, стоит между беговой дорожкой или велотренажером. Но что лучше? Проводим сравнительный анализ по ряду параметров.Расход калорийПосле проведения тестирования в фитнес-центрах, выяснилось, что бег в комфортном темпе (8 км/ч) помогает израсходовать 670 калорий в час. Если бежать быстрее, со скоростью 12 км/ч, то расход калорий увеличится до 930 ккал.Велотренажер тоже показал хорошие результаты, но для того, чтобы получить нужный эффект, требуется потратить больше усилий. За час в комфортном темпе расходуется 520 ккал, а если крутить педали более интенсивно — 780 ккал.Получается, на велотренажере вы потратите на 15-20% меньше калорий, чем на беговой дорожке при примерно одинаковой интенсивности работы. Однако это не значит, что всем худеющим однозначно нужно предпочесть бег. Людям с серьезной степенью ожирения лучше вообще не бегать из-за высокой нагрузки на суставы.Расчеты актуальны для человека весом в 60 кг. Если вес больше, то и расход калорий будет выше.Влияние на суставыВо время бега, чтобы продвигаться вперед, необходимо оторвать от земли весь вес своего тела, а затем вернуться в исходное положение. В этот момент телу необходимо приложить усилия, чтобы поглотить импульс от удара стопы о землю. Ударную порцию нагрузки при этом получает коленный сустав. Также опасности подвергается поясничный отдел позвоночника. Доказано, что даже самая продвинутая система амортизации не защитит суставы при беге, если вес человека намного выше нормы.В отличие от беговой дорожки, велотренажер обеспечивает стабильное положение тела за счет удобного сидения, поэтому ударная нагрузка на суставы отсутствует. Следовательно, велотренажер подходит для людей с любой массой тела.Работа мышц на беговой дорожке и велотренажереБеговая дорожка позволяет задействовать квадрицепсы (передняя поверхность бедра), мышцы задней поверхности бедра, передние и задние большеберцовые мышцы (голень), икроножные мышцы. Также прорабатываются все ягодичные мышцы: большая, средняя и малая. Работает и подвздошно-поясничная мышца, благодаря которой сгибается бедро.Кроме того, бег укрепляет мышцы верхнего и нижнего пресса, а также межреберные мышцы, которые ответственны за сильный корпус. Работа рук во время бега обеспечивает небольшую нагрузку на бицепс, трицепс и широчайшие мышцы спины.Во время занятий на велотренажере основная нагрузка идет на квадрицепс. Именно эти мышцы чаще всего болят после непривычно интенсивных велосипедных прогулок. Также напрягаются ягодичные мышцы и бицепс бедра, прорабатываются икроножные мышцы. Мышцы торса и плечевого пояса не задействуются.Стоит отметить, что во время занятий на велотренажере присутствуют в основном концентрические сокращения, когда мышцы укорачиваются под нагрузкой. А бег включает больше эксцентрических сокращений. Мышцы в процессе удлиняются, сильнее напрягаются, а потому быстрее растут. Правда, после бега боль чувствуется сильнее, чем после занятий на велотренажере.Как правильно заниматься на беговой дорожкеПодведем итогКак видите, и у велоспорта, и у бега имеются свои плюсы и минусы. Если хотите похудеть, привести в тонус мышцы кора и повысить выносливость, выбирайте дорожку. Если же у вас большой лишний вес или проблемы с суставами, обратите внимание на велотренажер.

Источник: www.allwomens.ru/zen