Маска императрицы для молодости лица: рецепт за копейки

Женщины во все времена стремились сохранить свою красоту и молодость. Конечно, еще столетие назад никто не слышал о пластической хирургии, филлерах и ботоксе. Поэтому дамам прошлого приходилось довольствоваться дарами природы. Однако эти натуральные косметические средства можно использовать и сейчас — их эффективность проверена веками. Так, одним из вариантом ухода за кожей является маска для лица из квашенной капусты, которую делала сама императрица Елизавета Петровна.Рецепт омолаживающей маски императрицыКвашеная капуста — частый гость на русских столах. Народная поговорка гласит, что ее и гостям подать не стыдно, и съедят — не жалко. Причина такой всенародной любви проста. Этот нехитрый продукт благодаря ферментации содержит массу полезных витаминов и аминокислот. Они положительно влияют не только на организм изнутри, но и снаружи.Маска из квашеной капусты помогает не только омолодить клетки кожи, но и улучшить цвет лица. К тому же, стоит он копейки и доступен каждой хозяйке. Не упустите возможность использовать квашеную капусту в косметических целях. Тем более, что рецепт омолаживающей маски императрицы очень прост:1 ст. л. капустного рассола;1 яичный желток;1 ч. л. высококачественного оливкового масла.Для маски используйте сок не от магазинной квашенной капусты, а от домашней: питательных веществ в ней минимум, а уксуса — в избытке.Добавьте ингредиенты в миску и тщательно перемешайте, пока масса не станет однородной. Аккуратно нанесите на лицо кистью или руками. Подождите 10-15 минут. Смойте маску с лица теплой водой и нанесите крем, подходящий к вашему типу кожи.Делайте капустную маску два раза в неделю в течение 1,5 месяцев. После сделайте перерыв на 30 дней, а затем вновь приступайте к процедурам. Это позволит сделать вашу кожу гладкой и бархатистой, заметно сократить мимические морщинки.Как избавиться от отеков и тусклой кожи: 3 простых упражнения для лицаПеред использованием маски обязательно проведите тест на индивидуальную непереносимость. Небольшое количество готового состава нанесите на внутреннюю поверхность локтя и подождите 20-30 минут. Если видите покраснения или появился зуд, то маску лучше не использовать.

Источник: www.allwomens.ru/zen