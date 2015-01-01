Сила колокольного звона, исцеляющая болезни

Многие верят, что колокольный перезвон оказывает магическое воздействие на душу и тело человека. Фауст из известной трагедии Гете даже выбросил кубок с ядом, заслышав звон колоколов. Примеров, когда человек избежал верной гибели благодаря мелодичным вибрациям, в жизни тоже хватает. Рассказываем, почему колокольный звон считают целительным и так ли это на самом деле.Какой он — колокольный звон?Выделяют три разновидности колокольного звона:Простой — ритмичные удары во все колокола основных групп звукоряда.Перезвон — поочередный перебор колоколов от больших к малым и наоборот.Благовест — размеренные удары в один большой колокол.Последний, как правило,оповещает паству о начале богослужения в церкви. После первого удара колокола принято поднимать голову, после второго — освятить себя крестным знамением, после третьего — поклониться.Каждый колокол имеет уникальное звучание. Звонница включает несколько колоколов различного диаметра. Они классифицируются на малые (зазвонные), средние (подзвонные) и крупные (благовестники). Различные сочетания колоколов формируют разные эмоциональные ощущения, настраивают на определенный лад. Низкие тона — успокаивают и расслабляют, высокие — бодрят. Низкие звуки оказывают более благотворное лечебное воздействие на человека, чем высокие.Таким образом, перезвон колоколов создает очень тонкие вибрации, которые не под силу воспроизвести современной аппаратуре. Он действительно способен излечить душу и тело человека.Какие приметы предсказывают скорую смерть близкого человекаПочему колокольный звон исцеляет болезни?Звуковые вибрации, которые издают колокола, обладают мощным целительным эффектом. Это не просто сказки священнослужителей для привлечения паствы, а доказанный клинический факт. Так, работающие церковные колокола способны очищать окружающую среду от лишнего «мусора». Скорее всего, вы ловили себя на мысли о том, что заслышав мелодичный колокольный звон, хочется остановиться и не пропустить ни одного аккорда. Магическая сила звука колоколов наполняет разум чем-то светлым и радостным, вселяет в душу благоговение и трепет.Вера в волшебную силу звука, издаваемого церковными колоколами, пришла к нам из глубины столетий. Наши предки верили, что колокол является проводником между миром высших духовных сил и миром людей, он как бы «пробуждает» небо и землю.Известный исследователь А. Афанасьев многие годы наблюдал за действием звучания церковных колоколов на состояние людей. Он пришел к выводу, что они действительно имеют целебные свойства. Афанасьев утверждал, что звук способен избавить человека от мигрени и неприятных ощущений в конечностях. Максимального эффекта можно добиться в случае, если лично позвонить в колокол в один из церковных праздников.Умозаключения А. Афанасьева подтверждает старинный лечебник, где написано, что целительная сила колокольного звона — лучшее средство от сглаза и порчи. Также перезвон церковных колоколов помогает в борьбе с эпидемиями. Необходимо непрерывно бить в колокола определенного тембра, пока болезнь не оставит людей в покое.На сегодняшний день было проведена масса клинических исследований, которые подтвердили целительную силу на человека колокольного звона. Например, группа российских ученых под руководством Ф. Я. Шипунова доказала, что колокола являются своего рода генераторами энергии в УФ-диапазоне. Своими вибрациями они разрушают структуру бактерий и вирусов, обитающих в окружающей среде. Например, возбудителей гриппа, желтухи и т. д.Помимо физического воздействия, колокольный звон оказывает благоприятный эффект на духовное состояние человека. Например, психиатр А.В. Гнездилов из Санкт-Петербурга в течение многих лет успешно лечит ряд психических заболеваний при помощи целительной силы колокольного звона. Кроме того, мелодичный перезвон колоколов — эффективное лекарство в борьбе с депрессией. Он снижает уровень стресса, помогает пациенту быстрее пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни после пережитого нервного потрясения.

Источник: www.allwomens.ru/zen