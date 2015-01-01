1С:ФРЕШ, круглосуточная помощь для любого руководителя

Современный бизнес строится не только на производственных, либо торговых процессах, а и на качественном программном обеспечении. Бухгалтерские и финансовые расчеты, налоговые отчисления: все это прекрасно управляется, при помощи специализированной программы 1С:Бухгалтерия. Множество вариантов интернет-отчетности требует использования дополнительных приложений, которые предоставляются разработчиками на платной основе.





Одним из таких ресурсов, является платформа 1С:ФРЕШ, с широкими функциональными возможностями. Продукт предоставляет московская компания CHDK. Наличие всех необходимых лицензий, позволяет предложить уникальные условия сервиса.





Практические перспективы использования программного обеспечения 1С:ФРЕШ





Оболочка 1С:ФРЕШ включает целый ряд различных направлений поддержки по управлению организацией. Среди основных отраслей работы 1С:ФРЕШ, можно выделить:





Профессиональную бухгалтерскую помощь

Услуги по управлению предприятием

Расчет зарплаты и работа с кадрами

Автоматизация производственных процессов

Площадка 1С:ФРЕШ будет полезна мелким и крупным предпринимателям, руководителям промышленных и общественных структур.





Платформа функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней. Сервисом можно пользоваться в поездках, независимо от географического нахождения. Программа сохраняет работоспособность при прерывающемся сигнале интернет связи.





Выгоды сотрудничества с компанией CHDK





Система 1С:ФРЕШ от фирмы, предоставляется в нескольких тарифных планах. Полностью узнать 1с фреш тарифы легко в каталоге официального сайта CHDK. Существует плавное разделение уровня услуг и их стоимости. Наиболее популярны три вариации сервиса:





Бесплатный демо-режим

Комплект Старт

Базовый стандарт

Обычно, демо-версия используется в течении первого месяца партнерства и является тренировочным и оценочным процессом, позволяющим освоиться с системой и подобрать подходящий тариф на будущее.





На увеличение стоимости тарифного плана, влияет количество консультаций фирменных специалистов по любым вопросам. Можно заказать безлимитную поддержку профессионалов. Большое количество хороших отзывов подтверждает надежность платформы 1С:ФРЕШ. Сотрудничество с компанией в разы облегчит онлайн-управление любым предприятием. С помощью рассматриваемого сервиса, легко вести самые сложные рабочие процессы, прямо из дома.