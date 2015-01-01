Почему спать без одежды полезно для здоровья

Еще наши бабушки и дедушки отправлялись на ночной отдых в толстых пижамах или длинных халатах. Причина проста: раньше в домах было прохладно, так как единственной системой отопления выступала печь. Но оказывается, гораздо полезнее спать вообще без одежды. Этому есть как минимум 7 причин, подтвержденных клиническими исследованиями.Продлевает молодостьПока мы находимся в объятиях Морфея, тело расслаблено, и гормон роста (соматотропин) может спокойно выполнять свои функции: регулировать работу иммунной системы, увеличивать массу мышц, выполнять ряд других жизненно необходимых процессов. Пижама же искусственно повышаете температуру тела, замедляя выработку этого гормона.Снимает стрессСпать без одежды не только комфортно, но и полезно из-за снижения выработки главного гормона стресса — кортизола. Поэтому в период бодрствования нам легче справляться с нервными ситуациями, так как отдых был полноценным и зарядил необходимыми силами.Регулирует массу телаСон без одежды помогает сбросить лишний вес, поскольку состояние организма напрямую зависит от качества сна. Неполноценный ночной отдых вызывает повышенную выработку гормона стресса и появление лишних килограммов. Кроме того, пониженная температура заставляет организм сжигать большее количество калорий.Ешь, спи, худей: 5 способов похудеть во время снаУлучшает супружеские отношенияПрижимаясь обнаженным телом к партнеру, вы провоцируете выработку окситоцина — гормона счастья. Сон голышом без одежды поможет укрепить отношения в эмоциональном и физическом плане.Помогает при диабетеШвейцарские ученые выявили интересный факт: если на ночь есть меньше сладкого и спать без одежды, пониженная температура тела активизирует обменные процессы и помогает снизить уровень сахара в крови.Облегчает больЕсли спите без одежды, организм расслабляется до максимальной степени. Это помогает ему бороться с болевым симптомом любой природы без дополнительной лекарственной помощи.Дарит бодростьЕсли всю ночь спать без одежды, утром будете чувствовать себя гораздо бодрее. Качественный отдых позволяет организму восстановить все свои ресурсы, чтобы дать силы и энергию для нового дня.5 скрытых заболеваний, от которых постоянно хочется спатьВ заключение дадим несколько советов, как добиться максимально качественного сна. Прежде всего, подбирайте постельное белье из натуральных тканей. Наилучший выбор — хлопок, так как он хорошо впитывает пот. Немаловажна температура воздуха в спальне. Она должна быть комфортной, чтобы вы не проснулись посреди ночи от холода.

Источник: www.allwomens.ru/zen