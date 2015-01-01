Вторая неделя лета пройдет под влиянием убывающей Луны. Не исключены перепады настроения, поэтому в этот период лучше сократить общение с коллегами и друзьями. Звезды советуют найти внутреннюю гармонию, распланировать ближайшее будущее и укрепить семейные связи. А какие сюрпризы ждут каждый знак зодиака, расскажет наш самый точный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года.ОвенНеделя будет полна сюрпризов, особенно на любовном фронте. Поклонники засыпят вас комплиментами и сердечными признаниями. Не теряйте голову, чтобы не утонуть в водовороте любовных событий. Доверьте свои переживания близкому человеку — он даст грамотный совет.ТелецПериод с 8 по 14 июня прекрасно подходит для укрепления семейных отношений. Добавьте в них толику ярких впечатлений — и успех гарантирован. Лучший способ сблизится с партнером — отправиться на природу (например, в поход). Будьте осторожны, поскольку от травм никто не застрахован. Не стоит забывать и о других вопросах. Звезды помогут решить дела, связанные с долгами и наследством.БлизнецыБудьте сдержанны и не поддавайтесь желаниям — спонтанность плохо скажется на вашей жизни в период с 8 по 14 июня. Особое внимание уделите здоровью, поскольку возможны проблемы с костной системой и зубами из-за недостатка кальция в организме. На финансовом поприще все спокойно. Даже неожиданная поддержка друзей не повлияет на материальное положение.РакЗвезды настоятельно рекомендуют на неделе с 8 по 14 июня взять Ракам отгул. Скажутся плохое самочувствие и переутомление. Возрастет вероятность получения травм, поэтому спокойная домашняя обстановка пойдет только на пользу. В это время заодно можно взвесить решения, касающиеся финансов. На любовном фронте без изменений. Вы без труда можете найти у него совет и поддержку.ЛевВторая неделя июня пройдет под девизом умеренности и осторожности. Не старайтесь угнаться за коллегами, планомерность и креативные идеи станут залогом вашего успеха на работе. Звезды рекомендуют поберечь здоровье и заняться укреплением иммунитета, чтобы быстрее восстанавливаться после тяжелых трудовых дней. Гороскоп с 8 по 14 июня порадует тех Львов, кто имеет дело с чужими деньгами.ДеваНа этой неделе Девам как никогда подойдет режим самоизоляции. Посвятите время, чтобы найти причину чувства внутреннего дискомфорта и недовольства собой. Только удалив корень проблемы, вы сможете двигаться дальше. Особое внимание уделите здоровью — возможны кожные высыпания, головные боли, отеки и легкая простуда. Период неблагоприятен для заработка и накопления материальных благ. Все ваши труды будут напрасными.Часы ангела на июнь 2020: лучшее время для обращения к своему хранителюВесыГороскоп с 8 по 14 июня предрекает встречу с призраками из прошлого. Дела, которые вы не можете решить уже несколько нет, снова напомнят о себе. Возможна встреча с человеком, в отношениях с которым не была поставлена точка. Данный период как раз подходит для того, чтобы решить отравляющие жизнь проблемы и исполнить обещания. В противном случае вы погрязните в них еще на несколько лет.СкорпионЗвезды настоятельно советуют позаботиться о своем здоровье в период с 8 по 14 июня 2020 года. Уделите внимание своему иммунитету, который практически на нуле. Вам помогут восстановиться вечерние прогулки, хорошее питание и крепкий сон. А вот на работе дела пойдут в гору — нахлынувшее вдохновение и душевный подъем принесут плоды на творческом поприще. Многие Скорпионы неожиданно оценят свою развитую интуицию.СтрелецВторую неделю июня лучше провести вдалеке от людей, поскольку в вашем окружении появится недоброжелатель. Он попытается нажиться на вас счет, заодно изрядно подпортив репутацию. Звезды рекомендуют прислушаться к своему телу. Если вас что-то беспокоит, то период с 8 по 14 июня — идеальное время для обращения к врачу. Будьте внимательны, и тогда вы с легкостью избежите неприятных моментов.КозерогНачало недели ознаменуется приятным отдыхом. Это ваша награда за усердную и продолжительную работу, с которой вы справились на «ура». В личной жизни страсти тоже улягутся, поэтому в доме будет царить тишь да гладь. Партнер выслушает вас без упреков и подставит плечо. Вторник и четверг хорошо подойдут для важных встреч и собеседований. Действуйте смело в эти дни и все получится.ВодолейПериод с 8 по 14 июня станет самым успешным последние полгода в профессиональном плане. Ваши труды, которые начальство отказывалось замечать, неожиданно вызовут интерес. Да и вы сами будете на высоте, удивляя коллег своей работоспособностью. В личном плане и дружеских отношениях, напротив, ждет накал страстей и несправедливая критика. Если не обращать на колкости внимание, то удастся избежать крупного конфликта.РыбыГороскоп на неделю с 8 по 14 июня для Рыб говорит о небольшой жизненной переоценке. В этот период вы постараетесь укрепить семейные узы, отодвинув на второй план друзей и работу. Положительный заряд энергии, который вы получите от второй половинке, сподвигнет на новые идеи. Пришло время осознать, чего вы достойны и как сделать любимое занятие делом всей жизни.

Источник: www.allwomens.ru/zen