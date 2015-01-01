Молодая крапива: полезные свойства + рецепты
Крапива — легендарное растение, о котором сложены песни, пословицы и поговорки. А в 2004 году Великобритания провела «Национальную неделю уважения к крапиве», целью которой стала популяризация ее полезных свойств. Наши же соотечественники добавляют молодую крапиву в борщ и щи, а также лепешки, пироги и пирожки. На Кавказе свежими листьями приправляют овощные салаты и даже солят на зиму. Рассказываем, чем полезна молодая крапива и что из нее можно приготовить.
Польза молодой крапивы
Насыщает витаминами и минералами
Молодая крапива содержит витамина С в 2 раза больше, чем в цитрусовых, при этом не уступает моркови, щавелю и облепихе по количеству каротина. Примерно 25 г листьев майской крапивы достаточно, чтобы обеспечить организм суточной нормой витамина А. Также в этом растении содержится редкий витамин К, витамины группы В, кальций, калий, железо, фосфор и другие ценные вещества.
При каких заболеваниях используют крапиву?
Нормализует вес
Молодая крапива способствует очищению организма от накопившихся шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов и прочих вредных веществ. Благодаря этому улучшается работа ЖКТ и активизируется метаболизм. Кроме того, крапива обладает мочегонным эффектом, помогает вывести застоявшуюся воду из организма.
Еще одним преимуществом данного растения при похудении является снижение аппетита. В нем содержатся вещества, которые угнетают рецепторы, стимулирующие чувство голода. Крапива также обладает мягким успокаивающим эффектом, что помогает бороться с привычкой «заедать» негативные эмоции.
Повышает уровень гемоглобина
Всем известно, что для повышения уровня гемоглобина и профилактики анемии нужно употреблять продукты, содержащие железо. Однако не любая богатая железом пища может помочь. Чтобы легко попасть в кровь, железо должно присутствовать в продукте в виде биологически активных атомов. Нормальную всасываемость железа обеспечивают так называемые геминовые атомы. Они как раз и содержатся в крапиве.
Польза для организма женщины
Еще в древние времена люди обратили внимание на то, что крапива положительно влияет на женское здоровье: нормализует нестабильный цикл и уменьшает кровотечение при обильных месячных. Главный элемент в крапиве, влияющий на свертываемость крови — это витамин К. Он благотворно влияет на физиологические процессы, которые происходят в организме во время критических дней.
Что приготовить из крапивы?
Фаршированные крапивой яйца
Легкий и свежий салат из листьев молодой крапивы понравится всем, кто любит с пользой разнообразить свой рацион.
Ингредиенты:
крапива — 70 г;
куриные яйца — 2 шт.;
натуральный йогурт или сметана — 2-3 ст.л.;
чеснок — 1 зубчик;
соль, зеленый лук и укроп — по вкусу.
Приготовление
Свежую крапиву промойте холодной водой (для салата понадобится только верхняя часть побегов) и залейте кипятком ровно на 1 минуту, чтобы сохранить все полезные свойства. Слейте кипяток и нарежьте крапиву, а также зеленый лук, чеснок, укроп и яичный желток. Все ингредиенты выложите в чашку, посолите, заправьте йогуртом (сметаной) и перемешайте. Начините половинки яичного белка и подавайте к столу!
Крапивные блины
Блины из крапивы получаются нежными, тонкими, воздушными. Их можно подавать как со сладкими, так и с солеными начинками.
Ингредиенты:
свежая крапива — 30 г;
куриные яйца — 3 шт.;
сахар — 1,5 ст.л.;
молоко — 500 мл;
картофельный крахмал — 1,5 ст.л.;
мука цельнозерновая — 1,5 ст.л.;
соль — 0,5 ч.л.;
подсолнечное масло — 4 ст.л.
Приготовление
Соедините сахар и яйца, взбейте венчиком. Частями вмешайте муку, соль и крахмал. Затем частями введите молоко. Добавьте в готовое тесто подсолнечное масло и тщательно перемешайте. Листья крапивы промойте и залейте кипятком. Оставьте на пару минут. Затем отожмите и добавьте в блинную массу. Доведите до однородности с помощью блендера. Выпекайте блины как обычно — на раскаленной сковороде с двух сторон.
Легкий овощной суп с крапивой
Суп по рецепту славянской кухни поможет разнообразить и сбалансировать питание. Зеленые сочные вершки крапивы отлично сочетаются с корнеплодами — картофелем и морковью.
Ингредиенты:
крапива — 50 г
картофель — 200 г;
морковь — 50 г;
лавровый лист — 1 шт.;
лук — 80 г;
вода — 1,5 л;
соль, перец и укроп — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте лук и картофель, закиньте их в кипящую воду. Затем натрите на терке морковь и также закиньте в кастрюлю. Варите овощи до полуготовности. В это время промойте и нарежьте крапиву (лучше делать это в перчатках). Добавьте крапиву в суп и продолжайте варить. За 5 минут до готовности овощей закиньте в кастрюлю лавровый лист, соль и перец по вкусу. При желании готовое блюдо можно посыпать укропом и украсить дольками вареного яйца.
Потенциальный вред
Несмотря на всю свою пользу, в некоторых случаях крапива может нанести вред. Если у человека повышенная свертываемость крови, то употребление этого растения может привести к образованию тромбов. Поэтому оно противопоказано при тромбофлебите, варикозе, атеросклерозе.
Во время беременности способность крапивы тонизировать матку небезопасна. Она может привести к выкидышу. А вот уже родившим женщинам крапива идет на пользу, так как помогает быстрее вернуться в форму.
Не стоит злоупотреблять крапивой пациентам с целым букетом заболеваний и подорванным иммунитетом, так как крапива может спровоцировать тяжелые очистительные кризисы.
Источник: www.allwomens.ru/zen