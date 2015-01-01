Молодая крапива: полезные свойства + рецепты

Крапива — легендарное растение, о котором сложены песни, пословицы и поговорки. А в 2004 году Великобритания провела «Национальную неделю уважения к крапиве», целью которой стала популяризация ее полезных свойств. Наши же соотечественники добавляют молодую крапиву в борщ и щи, а также лепешки, пироги и пирожки. На Кавказе свежими листьями приправляют овощные салаты и даже солят на зиму. Рассказываем, чем полезна молодая крапива и что из нее можно приготовить.Польза молодой крапивыНасыщает витаминами и минераламиМолодая крапива содержит витамина С в 2 раза больше, чем в цитрусовых, при этом не уступает моркови, щавелю и облепихе по количеству каротина. Примерно 25 г листьев майской крапивы достаточно, чтобы обеспечить организм суточной нормой витамина А. Также в этом растении содержится редкий витамин К, витамины группы В, кальций, калий, железо, фосфор и другие ценные вещества.При каких заболеваниях используют крапиву?Нормализует весМолодая крапива способствует очищению организма от накопившихся шлаков, токсинов, солей тяжелых металлов и прочих вредных веществ. Благодаря этому улучшается работа ЖКТ и активизируется метаболизм. Кроме того, крапива обладает мочегонным эффектом, помогает вывести застоявшуюся воду из организма.Еще одним преимуществом данного растения при похудении является снижение аппетита. В нем содержатся вещества, которые угнетают рецепторы, стимулирующие чувство голода. Крапива также обладает мягким успокаивающим эффектом, что помогает бороться с привычкой «заедать» негативные эмоции.Повышает уровень гемоглобинаВсем известно, что для повышения уровня гемоглобина и профилактики анемии нужно употреблять продукты, содержащие железо. Однако не любая богатая железом пища может помочь. Чтобы легко попасть в кровь, железо должно присутствовать в продукте в виде биологически активных атомов. Нормальную всасываемость железа обеспечивают так называемые геминовые атомы. Они как раз и содержатся в крапиве.Польза для организма женщиныЕще в древние времена люди обратили внимание на то, что крапива положительно влияет на женское здоровье: нормализует нестабильный цикл и уменьшает кровотечение при обильных месячных. Главный элемент в крапиве, влияющий на свертываемость крови — это витамин К. Он благотворно влияет на физиологические процессы, которые происходят в организме во время критических дней.Что приготовить из крапивы?Фаршированные крапивой яйцаЛегкий и свежий салат из листьев молодой крапивы понравится всем, кто любит с пользой разнообразить свой рацион.Ингредиенты:крапива — 70 г;куриные яйца — 2 шт.;натуральный йогурт или сметана — 2-3 ст.л.;чеснок — 1 зубчик;соль, зеленый лук и укроп — по вкусу.ПриготовлениеСвежую крапиву промойте холодной водой (для салата понадобится только верхняя часть побегов) и залейте кипятком ровно на 1 минуту, чтобы сохранить все полезные свойства. Слейте кипяток и нарежьте крапиву, а также зеленый лук, чеснок, укроп и яичный желток. Все ингредиенты выложите в чашку, посолите, заправьте йогуртом (сметаной) и перемешайте. Начините половинки яичного белка и подавайте к столу!Крапивные блиныБлины из крапивы получаются нежными, тонкими, воздушными. Их можно подавать как со сладкими, так и с солеными начинками.Ингредиенты:свежая крапива — 30 г;куриные яйца — 3 шт.;сахар — 1,5 ст.л.;молоко — 500 мл;картофельный крахмал — 1,5 ст.л.;мука цельнозерновая — 1,5 ст.л.;соль — 0,5 ч.л.;подсолнечное масло — 4 ст.л.ПриготовлениеСоедините сахар и яйца, взбейте венчиком. Частями вмешайте муку, соль и крахмал. Затем частями введите молоко. Добавьте в готовое тесто подсолнечное масло и тщательно перемешайте. Листья крапивы промойте и залейте кипятком. Оставьте на пару минут. Затем отожмите и добавьте в блинную массу. Доведите до однородности с помощью блендера. Выпекайте блины как обычно — на раскаленной сковороде с двух сторон.Легкий овощной суп с крапивойСуп по рецепту славянской кухни поможет разнообразить и сбалансировать питание. Зеленые сочные вершки крапивы отлично сочетаются с корнеплодами — картофелем и морковью.Ингредиенты:крапива — 50 гкартофель — 200 г;морковь — 50 г;лавровый лист — 1 шт.;лук — 80 г;вода — 1,5 л;соль, перец и укроп — по вкусу.ПриготовлениеНарежьте лук и картофель, закиньте их в кипящую воду. Затем натрите на терке морковь и также закиньте в кастрюлю. Варите овощи до полуготовности. В это время промойте и нарежьте крапиву (лучше делать это в перчатках). Добавьте крапиву в суп и продолжайте варить. За 5 минут до готовности овощей закиньте в кастрюлю лавровый лист, соль и перец по вкусу. При желании готовое блюдо можно посыпать укропом и украсить дольками вареного яйца.Потенциальный вредНесмотря на всю свою пользу, в некоторых случаях крапива может нанести вред. Если у человека повышенная свертываемость крови, то употребление этого растения может привести к образованию тромбов. Поэтому оно противопоказано при тромбофлебите, варикозе, атеросклерозе.Во время беременности способность крапивы тонизировать матку небезопасна. Она может привести к выкидышу. А вот уже родившим женщинам крапива идет на пользу, так как помогает быстрее вернуться в форму.Не стоит злоупотреблять крапивой пациентам с целым букетом заболеваний и подорванным иммунитетом, так как крапива может спровоцировать тяжелые очистительные кризисы.

Источник: www.allwomens.ru/zen