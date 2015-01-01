Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Расположение небесных тел говорит о том, что период с 15 по 21 июня 2020 будет насыщен событиями и принесет массу новостей всем знакам зодиака. Что ожидает представителя каждого из 12 созвездий? Об этом расскажет наш самый точный гороскоп.ОвенЕсли хотите избежать конфликтов в семье, следует отдать бразды правления супругу. В особенности это касается женщин-Овнов. После 19 июня на вас может напасть сильная усталость и даже апатия. Не пытайтесь с ней бороться, просто отдохните. Упаднические настроения пройдут сами собой.ТелецНаконец-то то ваш пессимистический настрой сменится здоровым оптимизмом. Не стесняйтесь заражать позитивом окружающих. На этой неделе вы будете очень энергичны, поэтому смело приступайте к решению самых сложных задач. Скорее всего, помощь потребуется кому-то из близких — не отказывайте им. Постарайтесь не употреблять тяжелую пищу, иначе могут возникнуть проблемы с желудком.БлизнецыВ период с 15 по 21 июня 2020 года у вас возникнет необходимость принять судьбоносное решение. В этом деле вам никто не поможет, поэтому полагайтесь лишь на свой опыт и интуицию. Можете запланировать поездки на природу, чтобы провести время в кругу семьи. Также неделя хорошо подходит для романтических свиданий. Не забывайте об отдыхе — вы его заслужили.РакНеделю следует посвятить завершению всех рутинных дел. Сделайте генеральную уборку в квартире, разберите залежавшиеся бумаги, наведите порядок в мыслях. Разобравшись с делами, вы почувствуете небывалую легкость и прилив сил. Постарайтесь не вступать в конфликт с членами семьи, в особенности, со второй половинкой.ЛевНа этой неделе вы с головой погрузитесь в дачные дела. Однако не стоит забывать о рабочих и семейных обязанностях. Проявите особое внимание к родным и близким. Сами того не замечая, вы можете их сильно огорчить или обидеть. Если это произошло, искренне извинитесь и постарайтесь зарыть топор войны.ДеваЗвезды рекомендуют на этой неделе не браться за какие-либо глобальные дела. Если отложить их нельзя, следует постараться минимизировать материальные расходы. На работе ждите неприятных сюрпризов. Наилучшая тактика: вести себя тише воды, ниже травы. Не конфликтуйте с коллегами и, тем более, с руководством.ВесыС 15 по 16 июня 2020 года в вашей жизни могут произойти события, которые полностью изменят мировоззрение, личностные установки и цели. Поэтому будьте готовы к ним заранее. Обстановка в семье будет нестабильной: дети капризничают и показывают характер, да и вторая половинка проявляет себя не с лучшей стороны. Принимайте это как неизбежное и постарайтесь не расстраиваться — скоро все наладится.СкорпионЗвезды рекомендуют относиться к малознакомым людям настороженно, не заводить с ними общих дел. Если же необходимо сделать что-то важное, положитесь на тех, кого знаете давно. Пока что не стоит совершать крупных покупок — период с 15 по 21 июня 2020 года для этого не подходит. Ревнивцам стоит держать эмоции в узде, иначе в семье случится крупный скандал.СтрелецНекоторым планам на этой неделе не суждено сбыться. Однако огорчаться не стоит — лучше придумайте себе альтернативное занятие. Не осуждайте окружающих за допущенные ошибки, а следите за собой, чтобы не совершить свои. Относитесь к людям доброжелательно и снисходительно, ведь вы сами не без греха.КозерогНа этой неделе вам потребуется хорошая моральная поддержка, так как период будет непростой. Обратитесь за ней к членам семьи, а не к друзьям.В материальном плане у Козерогов ожидается некоторое ухудшение, но ситуация вскоре выровняется. Главное — постараться не залезать в долги. После 19 июня 2020 года все стабилизируется.ВодолейПостарайтесь выполнять все обещания, которые дали другим. В противном случае, вы рискуете потерять расположение близкого человека. Неделя хорошо подходит для занятий спортом и подготовки к пляжному сезону. Ваши трансформации во внешности не останутся незамеченными и вызовут массу комплиментов.РыбыПериод хорошо подходит для творческой деятельности. Таким образом вы сможете сразу убить двух зайцев: получите эстетическое удовольствие и неплохо заработаете. Иммунитет находится не в лучшем состоянии — велик риск подхватить простудное заболевание. Избегайте сквозняков и ешьте больше витаминов, хорошенько высыпайтесь и меньше нервничайте.

Источник: www.allwomens.ru/zen