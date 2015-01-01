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Как каждое утро просыпаться свежим и отдохнувшим

Andre
Как каждое утро просыпаться свежим и отдохнувшим
Утро — самое нелюбимое время для большинства людей. Глаза открыть очень сложно, лицо помятое, голова не соображает, а надо еще быстро привести себя в порядок и отправиться на работу. Но есть несколько простых способов, которые помогут каждое утро просыпаться свежим и отдохнувшим! 

Соблюдайте режим

Старайтесь отправляться в постель и просыпаться в одно и то же время. Рано или поздно ваш организм привыкнет к расписанию, и вам уже не придется долго ворочаться ночью, пытаясь заснуть, и с усилием вставать по утрам. 

Для достижения эффекта соблюдать режим нужно не только в будни, но и в выходные. Не пытайтесь спать «про запас» — это гарантированно приведет к ночной бессоннице.

Ученые установили, что для полноценного отдыха организму необходимо не менее 7 часов сна.

Не устраивайте мозговой штурм на ночь

Не стоит решать задачи, требующие большого умственного напряжения, после 21:00. Лучше посвятить это время более приятным вещам: чтению, общению с близкими, прослушиванию музыки и пр. Постепенное снижение умственной активности к концу дня поможет легче заснуть.

Проветривайте спальню перед сном

Свежий воздух — залог здорового сна. Даже когда мы спим, мозг продолжает обрабатывать информацию, а также восстанавливает работоспособность клеток организма. Для этого требуется кислород. Когда его недостаточно, дыхание затрудняется, активность мозга снижается. Поэтому перед сном рекомендуется проветривать спальню. Температура воздуха в помещении не должна превышать 22 градусов. 

По возможности принимайте горячую ванну вечером

Если у вас есть достаточно времени, то за пару часов до сна отдохните в горячей ванне (температура не должна превышать 42 градуса). При желании в воду можно добавить расслабляющие эфирные масла: лавандовое, кедровое, иланг-иланга или бергамота. Тогда вам не придется долго ворочаться в постели, прежде чем удастся уснуть.

Пейте воду 

Во сне влага продолжает расходоваться вместе с потом и дыханием, поэтому за час до сна рекомендуется выпить стакан теплой воды. Таким образом, вы сможете избежать обезвоживания утром и улучшить цвет лица. 

Правильно ужинайте

Чтобы высыпаться, во второй половине дня исключите из рациона пищу, богатую жирами и сахарами. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, позволяющие себе излишества, засыпают в среднем 2 часа, а сон их прерывистый и неглубокий. Доказано, что последователи здоровой диеты тратят на засыпание примерно 17 минут.

Старайтесь ужинать в одно и то же время, не позднее чем за 3-4 часа до сна. Предпочтение стоит отдавать клетчатке и легким белковым продуктам, а вкусняшки оставить на утро. Это будет еще одним мотивационным фактором проснуться и порадоваться новому дню. 

Откажитесь от алкоголя на ночь

Многие пьют алкогольные напитки на ночь, чтобы расслабиться, снять напряжение после тяжелого дня и быстрее заснуть. Однако они негативно влияют на фазу быстрого сна. В итоге с утра вы чувствуете себя не выспавшимися и испытываете недомогание. Лучше посвятите время медитации.

Спите в темноте

Для спальни необходимо выбирать светонепроницаемые шторы, которые надежно защитят от света фонарей и рекламных вывесок. Мелатонин, необходимый для восстановления организма, вырабатывается только в темноте. Даже слабый источник света способствует снижению выработки мелатонина в головном мозге. При этом в кровь начинает выбрасываться гормон бодрости - кортизол. 

Принимайте прохладный душ утром

Прохладный душ буквально выдернет тела из сна и поможет моментально взбодриться. Еще лучше — принять контрастный душ. Попробуйте чередовать прохладную и умеренно горячую воду. Интервал должен составлять 30 секунд. Если у вас с утра нет времени на душ или вы пока не готовы к таким экспериментам, то просто умойтесь прохладной водой. Этот трюк тоже может проснуться.

Делайте утреннюю зарядку

Не стоит сразу после пробуждения хвататься за смартфон. Соцсети и рабочие вопросы могут подождать. Лучше сначала сделать зарядку. Физические упражнения вкупе с солнечным светом отключат выработку мелатонина и придадут бодрости. Установлено, что тренировки перед завтраком помогают сжечь больше жира и, соответственно, быстрее сбросить лишний вес.

Не забывайте завтракать

Нет ничего хуже, чем выбегать из дома голодным, в надежде что-нибудь перехватить на ходу. Рано или поздно ваш желудок не выдержит и ответит каким-нибудь заболеванием. Поэтому не отказывайте себе во вкусном и здоровом завтраке, который придаст вам силы и хорошее настроение. Для утреннего приема пищи идеально подойдут цельнозерновые каши, творог, яйца, смузи на основе йогурта или кефира.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Советы
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