Чем полезна цветная капуста для организма

О том, насколько велика польза цветной капусты для здоровья, писал еще сам Авиценна. Однако в супермаркете мы зачастую проходим мимо этого овоща, и совершенно зря. Ведь он является кладезем витаминов С, К и В6, фолиевой кислоты, калия, марганца, фосфора, клетчатки и других ценных веществ. Рассказываем, почему нам всем стоит ввести в свой рацион цветную капусту.Польза цветной капусты для здоровьяУкрепляет иммунитетВ 100 г цветной капусты содержится 60% от суточной нормы витамина С (это в несколько раз больше, чем в цитрусовых!). Он повышает устойчивость организма к вирусам и бактериям, препятствует развитию воспалительных процессов и активизирует собственную выработку антител организма.Предотвращает деградацию мозгаЦветная капуста богата холином. Это вещество участвует в синтезе ряда нейромедиаторов, ответственных за передачу сигналов между нейронами в мозге. Пониженный уровень холина в организме ведет к ухудшению памяти и концентрации внимания.Зарубежные исследователи утверждают, что достаточное количество холина в организме снижает риск развития возрастных заболеваний. Например, болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, болезни Паркинсона.Нормализует весЦветная капуста содержит всего 25 калорий на 100 г, поэтому ее можно употреблять практически в любых количествах. При этом в ней большое количество клетчатки, которая является натуральным средством для подавления аппетита. В ходе исследований специалисты из США выявили, что ее потребление усиливает секрецию гормонов сытости (пептида YY, GLP-1 и холецистокинина). В результате человек съедает меньше пищи в течение нескольких последующих часов. Стоит отметить и то, что клетчатка тормозит всасывание холестерина. В совокупности все это способствует нормализации веса.Как и сколько минут варить цветную капустуОбеспечивает профилактику онкозаболеванийЦветная капуста богата сульфорафаном — соединением, которое способно блокировать ферменты, необходимые для роста опухолевых клеток в организме. Исследования показали, что это вещество снижает риск следующих видов рака:молочных желез;кожи;кровеносной системы;поджелудочной железы.Поддерживает прочность костейОстеопороз является самым распространенным метаболическим заболеванием костей. Для него характерно снижение минеральной плотности костей, в результате чего повышается риск переломов. Например, в США остеопорозом страдают около 20 млн женщин и 5 млн мужчин.По данным польских ученых, витамин К, содержащийся в цветной капусте, повышает минеральную плотность костной ткани и замедляет выведение кальция с мочой. Регулярное употребление капусты способствует профилактике остеопороза.Улучшает состояние ЖКТСульфорафан в составе цветной капусты не только борется с раковыми клетками, но и прекрасно очищает кишечник от патогенных микроорганизмов. Особенно полезен этот овощ для пациентов с язвой или гастритом, так как обладает бактерицидными и заживляющими свойствами. Стоит отметить и то, что клетчатка в составе продукта поможет избавиться от запоров и наладить моторику кишечника.Снижает артериальное давлениеГипертоническая болезнь — опасное заболевание сердечно-сосудистой системы, которое характеризуется повышением артериального давления. Эта патология провоцирует такие осложнения, как инфаркт миокарда, инсульт, острую или хроническую сердечную недостаточность.Специалисты из Китая пришли к выводу, что цветная капуста за счет своего уникального состава может значительно снижать уровень артериального давления. Однако эффект наблюдается только при регулярном употреблении.Потенциальный вред цветной капустыПри употреблении крестоцветных овощей, включая цветную капусту, некоторые люди испытывают вздутие и спастические боли в нижних отделах живота. Причиной тому является содержание углеводов в этих овощах, которые не полностью расщепляются в пищеварительном тракте, в сочетании с большим количеством клетчатки и серы. Обычно развитие нежелательных реакций связано с чрезмерным употреблением цветной капусты — более 400 г в день.Цветная капуста в духовке: рецепты с фото пошаговоДанный овощ может обострить симптомы у лиц с мочекаменной болезнью или подагрой. Все дело в том, что цветная капуста содержит вещества, называемые пуринами. Они могут трансформироваться в организме в мочевую кислоту и откладываться в виде солей. При наличии у вас в анамнезе камней в почках или подагры, прежде, чем употреблять цветную капусту на регулярной основе, стоит проконсультироваться с врачом. Однако, если есть этот продукт время от времени в небольших количествах, можно избежать каких-либо рисков.

Источник: www.allwomens.ru/zen