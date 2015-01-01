Диета Елизаветы Боярской: как похудеть за месяц на 12 кг

Елизавета Боярская не раз говорила, что не дружит со спортом и не приемлет строгие диеты. Но при этом ей удается сохранять стройную фигуру даже после рождения ребенка. На радость своим поклонникам знаменитость часто делится принципами питания, которые помогают ей оставаться в форме!Основные принципы питанияОтказ от пищевого мусораЛиза давно отказалась от фастфуда, жирных продуктов, копченостей и жареных блюд. В какой-то момент звезда поняла, что это ненатуральная, искусственная еда, и просто разлюбила ее.Не пресно, а полезно: зеленая диета Кристины ОрбакайтеПолезные замены в рационеОтказавшись от вредных продуктов, Боярская заменила их полезными аналогами. Например, вместо жареной картошки она ест отварную или пюре, а белому хлебу, от которого полнеешь, предпочла цельнозерновой. Еще пример: в салаты Лиза никогда не кладет майонез — заправляет оливковым маслом или натуральным йогуртом.Много фруктовАктриса ест много фруктов, однако выбирает их строго в соответствии с сезоном: летом — черешню, клубнику, яблоки, а зимой — гранаты, мандарины, хурму. Лиза никогда не купит, к примеру, клубнику в холодное время года, потому что она будет «пластмассовая».Сезонные фрукты содержат максимум полезных витаминов и микроэлементов. Также в них много клетчатки, которая эффективно подавляет аппетит и тормозит всасывание жиров.Ограничение солиЭта приправа провоцирует застой жидкости в организме и появление отеков, поэтому Лиза старается ограничить ее количество в рационе. Чтобы улучшить вкус блюд она чаще использует перец, а не соль.Приятные послабленияБоярская давно не ест мясные копчености, колбасу, так как в них много соли и химических добавок. Но, например, на отдыхе в Италии она может с удовольствием попробовать местный деликатес — прошутто.Худеем по-королевски: секретная диета Кейт МиддлтонРецепт любимого диетического салата Елизаветы БоярскойИнгредиенты:сельдерей — 3 стебля;зеленые яблоки — 2шт.;апельсин — 1 шт.;банан — 1 шт.;дробленые грецкие орехи — 2 ст.л.;изюм — 2 ст.л.;нежирный натуральный йогурт — 125 г.ПриготовлениеНарежьте сельдерей, очищенные от кожуры яблоки, апельсин и банан. Все это положите в салатницу и добавьте изюм и орехи. Перемешайте и заправьте натуральным йогуртом.Можно приготовить и несладкий вариант салата. В этом случае к сельдерею и яблокам нужно добавить помидоры и репчатый лук. В качестве заправки можно использовать оливковое масло и лимонный сок.СпортЕлизавета не раз говорила, что не дружит со спортом. Она живет на два города: работает в театре в Петербурге, а снимается в фильмах в основном в Москве, поэтому ей сложно найти время на регулярные походы в спортзал. Однако актрису выручает обычная утренняя зарядка. В течение 15-20 минут она разминает спину, качает пресс и ноги.

Источник: www.allwomens.ru/zen