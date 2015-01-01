Как правильно выбрать хлебопечку

Закройте глаза и представьте себе свежеиспеченную булочку хлеба. Золотистая корочка, теплое тесто, аппетитный запах, разносящийся по всему дому. Просыпаться со свежеиспеченной буханкой хлеба - одно из самых больших и простых удовольствий в жизни, и все же очень немногие из нас делают это регулярно. Начать новую курьеру в качестве пекаря может быть слишком радикальным решением этой проблемы, но есть гораздо более простой способ: приобрести хлебопечку.

В то время как некоторые хлебопечки предназначены исключительно для выполнения самых базовых функций (), есть и более причудливые модели позволяют вам исследовать ваши самые смелые фантазии о выпечке – безглютеновые, закваски, цельнозерновые и ржаные хлебцы, хлеб, наполненный орехами и фруктами, даже торты в некоторых случаях. Цены на базовые модели начинаются примерно от 3000 рублей и доходят до нескольких десятков тысяч для топовых моделей. При выборе обязательно внимательно прочитайте отзывы о хлебопечках, чтобы не ошибиться с моделью.

Помимо очевидных преимуществ в виде качества и свежести, вы также можете даже сэкономить деньги по сравнению с обычным магазинным хлебом (около 40% если учитывать стоимость компонентов), а также избежать консервантов и добавок и контролировать используемые ингредиенты. Приведенное ниже руководство по покупке более подробно объясняет ключевые функции, которые помогут вам сделать окончательный выбор.

Как можно использовать хлебопечку?

Независимо от того, какую хлебопечку вы в итоге выберете, процесс выпечки будет похожим. Добавьте ингредиенты в хлебницу, поставьте хлебницу в хлебопечку и выберите подходящую программу, например белую или цельнозерновую. Процесс выпечки займет от трех до пяти часов, в зависимости от модели; после того, как это будет сделано, вам нужно будет положить хлеб на проволочную решетку, чтобы дать ему остыть, прежде чем разрезать его (или он, скорее всего, раскрошится).

Все хлебопечки также позволяют вам указать время старта с задержкой, так что вы можете подготовить ингредиенты накануне вечером, а затем указать, за какое время вам нужно, чтобы ваш хлеб был готов (обычно с интервалом в 10 минут). Например, вы можете положить ваши ингредиенты в кастрюлю в 11 вечера, установить таймер на восемь часов, и ваш хлеб будет готов в 7 утра.

Ингредиенты, необходимые для хлеба, варьируются в зависимости от хлебопечки, но обычно состоят из муки, соли, сахара, масла или сливочного масла, воды, дрожжей и иногда сухого обезжиренного молока. Все эти ингредиенты можно найти в большинстве супермаркетов. Некоторым моделям требуются таблетки витамина С, которые вам, вероятно, придется купить дополнительно.

Имейте в виду, что вам нужно будет купить специальную “крепкую” муку для приготовления хлеба. Сильная мука собственного бренда супермаркета хороша для белых хлебов, но вам, возможно, придется использовать дорогую фирменную “очень сильную” муку, чтобы получить приличный цельнозерновой хлеб от некоторых хлебопеков.

Могут ли понадобиться дополнительные ингредиенты для выпечки?

Перед покупкой, вы должны подумать, будете ли печь специальные хлебцы, такие как хлеб с изюмом или султан, так как некоторые хлебопечки делают это лучше и проще, чем другие. Дополнительные ингредиенты, необходимые в таких хлебах, должны быть добавлены после начала цикла выпечки. Некоторые хлебопечки останавливаются и пищат, когда им нужно, чтобы вы насыпали, например изюм, но это означает, что вы должны быть там в нужное время.

Более дорогие модели имеют автоматический дозатор, который вы можете заполнить перед началом выпечки. Это затем сбросит ингредиенты в нужную точку цикла, чтобы помочь вам получить идеальный фруктовый хлеб. Если вы собираетесь печь такие хлебцы чаще, чем иногда, вы, безусловно, оцените наличие автоматического дозатора.

Можно ли испечь что-нибудь нестандартное

Вы можете изменить вашу будущую выпечку, изменив баланс ингредиентов, но самые топовые хлебопечки делают еще один шаг вперед, позволяя вам устанавливать собственные программы выпечки. Если ваша хлебопечка имеет эту функцию, вы можете выбрать, как долго вы хотите, чтобы каждая стадия цикла выпечки длилась, от отдыха до замеса до подъема и выпечки. Затем вы можете сохранить эти программы в виде предустановки для будущей готовки.

Некоторые модели имеют всего пять слотов для сохранения программ, а некоторые могут хранить до девяти. Если вы серьезно относитесь к выпечке и хотите довести каждый рецепт до совершенства, ищите хлебопечку, которая позволит вам настраивать и возиться со встроенными рецептами.