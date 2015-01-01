Как бороться с энергетическими вампирами

Они всегда рядом с нами - люди, которые истощают всю положительную энергию и с которыми мы чувствуем себя истощенными и несчастными, когда общаемся. Энергетические вампиры - негативные люди. Они могут сделать нашу жизнь намного хуже. Как предотвратить это?

Энергетические вампиры часто имеют психологические расстройства и особенности:

навязчивые, игнорируют границы, склонны манипулировать;

слишком драматичны в разговоре или споре;

критикуют всех и всегда;

постоянно жалуются, им никто не нравится;

любят спорить, не склонны соглашаться с мнением окружающих (даже если речь идет о совершенно незначительных вещах);

очень требовательны и настойчивы, не понимают слова «нет»;

не умеют брать на себя ответственность, винят каждого в своих действиях и проблемах, но только не себя.

Но нет необходимости отвечать им тем же, чтобы решить свои проблемы. Вот советы, которые помогут в борьбе с энергетическими вампирами.

Определите такого человека. Негативная природа энергетического вампира не всегда раскрывается, как только вы знакомитесь. Сначала вы можете быть очарованы их оригинальностью, невероятными историями и интригующими рассказами, но вскоре вы начнете понимать, что здесь что-то не так. Не игнорируйте эти чувства - слушайте их. Доверьтесь интуиции и реакции своего организма. Если после разговора с этим человеком вы начинаете беспокоиться о мышечном напряжении, усталости, головных болях, раздражительности, вы, вероятно, столкнулись с энергетическим вампиром. Ограничить с ним общение. Узнав вампира, ограничьте время, проведенное вместе. Если это тот, с кем вы не можете не общаться (коллега или член семьи), установите четкие границы времени общения. Например, если этот человек очень навязчив и тратит впустую ваше время, начните разговор так: «У меня всего несколько минут, я должен сделать важные дела». Через несколько минут извиниться и уйти. Не вмешиваться в его проблемы. Если вы хотите или думаете, что можете решить проблемы этого человека, вы ошибаетесь. Эти люди либо проигнорируют ваш совет, либо создадут новые проблемы и продолжат ломать голову. Даже лучшие психологи часто не могут помочь людям с расстройствами личности. Короче говоря, вы не сможете решить их проблемы.

Лучшая стратегия - сэкономить нервы и установить четкие границы общения. Например, не предлагайте помощь тем, кто постоянно требует вашего внимания и совета. Скорее, скажите что-то вроде: «Я уверен, что вы найдете правильное решение и без моей помощи». Не нужно быть грубым. Вы можете быть строгим и чутким одновременно.

В наши дни позитивная энергия очень дорогая вещь. Если вы не хотите лишаться ее или обменивать на негативную, поддерживайте оптимистичный настрой и общайтесь с людьми, которые поднимают вам настроение и дают вам новые силы.

По материалам сайта upsihologa.com.ua