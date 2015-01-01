Как время повлияло на внешность знаменитостей

Известный факт – времечко не щадит никого – не бедных, не богатых. Конечно, последние могут значительно замедлить процесс старения, однако все мы понимаем сколько им лет, и что они могут себе это позволить.Сегодня мы поговорим о тех, кто вот уже 20 лет не сходят с первых полос газет, блогов и программ. Удивительно то, что время на одних сказалось отрицательно, а вот другим, наоборот, пошло на пользу.ПугачеваУдивительно, но факт Алла Борисовна в свои 71 выглядит намного лучше, чем когда-то в 35. Она значительно похудела, а ее улыбка словно искрит. Злопыхатели наперебой говорят, что это благодаря тому, что ее муж – Максим Галкин моложе примадонны почти на 30 лет.Как бы то ни было, но эксперты шоу-бизнеса в один голос говорят, что это один из самых крепких браков среди звезд. Алла Борисовна давно уже не использует черных балахонов, вместо них у нее яркие наряды, в которых присутствует и юбка мини.София РотаруУкраинская певица старше совей конкурентки по жизни Аллы Пугачево на год, но она всегда выглядит, как молодая. Так было всегда, конечно, без пластической хирургии тут не обошлось, но сама певица говорит, что очень перегорчива в еде, поэтому ест только полезные продукты.Конечно, она вряд ли признается в том, что делала пластику, но выглядит она впечатляюще.Константин ХабенскийАктера наш зритель запомнил благодаря «Убойной силе», его талант и обаяние буквально влюбили отечественного зрителя. Первая жена, от которой у него сын, к сожалению, ушла преждевременно из онкологического заболевания, что превратило Константина из веселого парня в зрелого и мудрого мужчину.Сегодня он женат второй раз, у него еще две дочери, он счастлив браке, полон сил и выглядит отлично для своего возраста.Анастасия ВолочковаВысказывания балерины могут иногда выбить из колеи любого. Но сегодня, глядя на нее, не скажешь, что когда-то она танцевала главные партии на сцене Большого театра. Она то набирает вес, то худеет, демонстрирует шпагат, но уже той грации нет и в помине.Екатерина АндрееваВедущая одной из главных программ страны поражает свое й молодостью, просто не верится, что этой женщине уже 58 лет! Она часто выкладывает снимки, где она стоит рядом со своей дочерью, но, если не знать, то кажется, что это подружки, просто одна немного старше.

Источник: www.allwomens.ru/zen