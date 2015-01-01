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Быстрый рецепт закуски, когда нет совсем времени – две сосиски и лаваш

Andre
Быстрый рецепт закуски, когда нет совсем времени – две сосиски и лаваш
Бывает так, что нужно очень быстро приготовить закуску, потому что внезапно захотелось есть или пришли гости, которых непременно нужно угостить чем-нибудь вкусненьким. Кстати, это бывает довольно часто, поэтому мой рецепт обязательно вам пригодится.

Вообще, закуска – это то, что подается перед основным блюдом или же выступает самостоятельным блюдом. Также такую еду называют тем, чем заедают выпитое или съеденное.

У нас классическими закусками всегда была селедка, маринованные овощи, пирожки с не фруктовой начинкой и другое.

Сами же закуски делятся на несколько видов: они бывают холодными, горячими и другими. К последним относят колбасы и сыр, не стоит путать их с холодными, к ним относят бутерброды. Также часто именно салаты являются закусками к основным блюдам.

Итак для приготовления нам понадобится:

1.Сосиски.

2.Лаваш.

3.Сыр и бекон.

Как готовить:

1.Раскладываем первый слой лаваша. На него выкладываем тонко нарезанный сыр и сосиски. Все это дело аккуратно заворачиваем, чтобы получилась трубочка.

2.Теперь раскладываем бекон. Можно использовать и копченый, и свежий.

3.Сверху кладем нашу трубочку и заворачиваем.

Полученную тубу кладем в форму для выпекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

Готовое блюдо режим, как рол и подаем. Кажется, что ничего особенного, но получается очень вкусно. Кстати, употреблять его можно и холодным, вкусовые качества закуска не теряет.

Несколько любопытных фактов о сосисках и лаваше

1.Считается, что сосиски изобрел знаменитый мясник Иоганн Георг Ланер, который переехал из Германии в Австрию и открыл свою лавку. В тот же год он представил свое изобретение, которое в последствии и назвали Венской сосиской или Франкфуртской. Кстати в самой Австрии вы никогда не найдет венские сосиски, их там никогда не будут продавать, потому что называют их «франкфутеры».

2.В Германии, а точнее в Дюссельдорфе можно попробовать настоящие золотые сосиски. Это продукт, который покрыт тонким слоем настоящего золота. Дело в том, что владелец ресторана верит, что употреблять в пищу драгметалл полезно.

3.Сосиски нельзя приготовить быстры, весь цикл производства занимает не менее суток.

4.Германия завоевала знание колбасной столицы мира благодаря тому, что в этой стране есть настоящая Колбасная Академия, которая занимается тем, что готовит специалистов, которые будут досконально разбираться в мясе, пиве и закусках.

5.Лаваш же настоящая гордость Армении, его приготовление это целый ритуал.

6.С утра мужчины растапливают печь, пока женщины готовят тесто.

7.Примечательно, что лаваш обычно пекут двое, одна женщина его раскатывает, а вторая занята тем, что постоянно перебрасывает полуфабрикат из одной руки в другую, чтобы тот стал очень тонким – почти прозрачным.

Источник: www.allwomens.ru/zen

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