Быстрый рецепт закуски, когда нет совсем времени – две сосиски и лаваш

Бывает так, что нужно очень быстро приготовить закуску, потому что внезапно захотелось есть или пришли гости, которых непременно нужно угостить чем-нибудь вкусненьким. Кстати, это бывает довольно часто, поэтому мой рецепт обязательно вам пригодится.Вообще, закуска – это то, что подается перед основным блюдом или же выступает самостоятельным блюдом. Также такую еду называют тем, чем заедают выпитое или съеденное.У нас классическими закусками всегда была селедка, маринованные овощи, пирожки с не фруктовой начинкой и другое.Сами же закуски делятся на несколько видов: они бывают холодными, горячими и другими. К последним относят колбасы и сыр, не стоит путать их с холодными, к ним относят бутерброды. Также часто именно салаты являются закусками к основным блюдам.Итак для приготовления нам понадобится:1.Сосиски.2.Лаваш.3.Сыр и бекон.Как готовить:1.Раскладываем первый слой лаваша. На него выкладываем тонко нарезанный сыр и сосиски. Все это дело аккуратно заворачиваем, чтобы получилась трубочка.2.Теперь раскладываем бекон. Можно использовать и копченый, и свежий.3.Сверху кладем нашу трубочку и заворачиваем.Полученную тубу кладем в форму для выпекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.Готовое блюдо режим, как рол и подаем. Кажется, что ничего особенного, но получается очень вкусно. Кстати, употреблять его можно и холодным, вкусовые качества закуска не теряет.Несколько любопытных фактов о сосисках и лаваше1.Считается, что сосиски изобрел знаменитый мясник Иоганн Георг Ланер, который переехал из Германии в Австрию и открыл свою лавку. В тот же год он представил свое изобретение, которое в последствии и назвали Венской сосиской или Франкфуртской. Кстати в самой Австрии вы никогда не найдет венские сосиски, их там никогда не будут продавать, потому что называют их «франкфутеры».2.В Германии, а точнее в Дюссельдорфе можно попробовать настоящие золотые сосиски. Это продукт, который покрыт тонким слоем настоящего золота. Дело в том, что владелец ресторана верит, что употреблять в пищу драгметалл полезно.3.Сосиски нельзя приготовить быстры, весь цикл производства занимает не менее суток.4.Германия завоевала знание колбасной столицы мира благодаря тому, что в этой стране есть настоящая Колбасная Академия, которая занимается тем, что готовит специалистов, которые будут досконально разбираться в мясе, пиве и закусках.5.Лаваш же настоящая гордость Армении, его приготовление это целый ритуал.6.С утра мужчины растапливают печь, пока женщины готовят тесто.7.Примечательно, что лаваш обычно пекут двое, одна женщина его раскатывает, а вторая занята тем, что постоянно перебрасывает полуфабрикат из одной руки в другую, чтобы тот стал очень тонким – почти прозрачным.

Источник: www.allwomens.ru/zen