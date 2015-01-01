Быстрый рецепт закуски, когда нет совсем времени – две сосиски и лаваш
Бывает так, что нужно очень быстро приготовить закуску, потому что внезапно захотелось есть или пришли гости, которых непременно нужно угостить чем-нибудь вкусненьким. Кстати, это бывает довольно часто, поэтому мой рецепт обязательно вам пригодится.
Вообще, закуска – это то, что подается перед основным блюдом или же выступает самостоятельным блюдом. Также такую еду называют тем, чем заедают выпитое или съеденное.
У нас классическими закусками всегда была селедка, маринованные овощи, пирожки с не фруктовой начинкой и другое.
Сами же закуски делятся на несколько видов: они бывают холодными, горячими и другими. К последним относят колбасы и сыр, не стоит путать их с холодными, к ним относят бутерброды. Также часто именно салаты являются закусками к основным блюдам.
Итак для приготовления нам понадобится:
1.Сосиски.
2.Лаваш.
3.Сыр и бекон.
Как готовить:
1.Раскладываем первый слой лаваша. На него выкладываем тонко нарезанный сыр и сосиски. Все это дело аккуратно заворачиваем, чтобы получилась трубочка.
2.Теперь раскладываем бекон. Можно использовать и копченый, и свежий.
3.Сверху кладем нашу трубочку и заворачиваем.
Полученную тубу кладем в форму для выпекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.
Готовое блюдо режим, как рол и подаем. Кажется, что ничего особенного, но получается очень вкусно. Кстати, употреблять его можно и холодным, вкусовые качества закуска не теряет.
Несколько любопытных фактов о сосисках и лаваше
1.Считается, что сосиски изобрел знаменитый мясник Иоганн Георг Ланер, который переехал из Германии в Австрию и открыл свою лавку. В тот же год он представил свое изобретение, которое в последствии и назвали Венской сосиской или Франкфуртской. Кстати в самой Австрии вы никогда не найдет венские сосиски, их там никогда не будут продавать, потому что называют их «франкфутеры».
2.В Германии, а точнее в Дюссельдорфе можно попробовать настоящие золотые сосиски. Это продукт, который покрыт тонким слоем настоящего золота. Дело в том, что владелец ресторана верит, что употреблять в пищу драгметалл полезно.
3.Сосиски нельзя приготовить быстры, весь цикл производства занимает не менее суток.
4.Германия завоевала знание колбасной столицы мира благодаря тому, что в этой стране есть настоящая Колбасная Академия, которая занимается тем, что готовит специалистов, которые будут досконально разбираться в мясе, пиве и закусках.
5.Лаваш же настоящая гордость Армении, его приготовление это целый ритуал.
6.С утра мужчины растапливают печь, пока женщины готовят тесто.
7.Примечательно, что лаваш обычно пекут двое, одна женщина его раскатывает, а вторая занята тем, что постоянно перебрасывает полуфабрикат из одной руки в другую, чтобы тот стал очень тонким – почти прозрачным.
Источник: www.allwomens.ru/zen