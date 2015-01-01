Маринад, который сделает любое мясо нежным. Нужно только два продукта

Когда перед хозяйкой возникает задача приготовить нежное и ароматное мясо, это может поставить в тупик кого-угодно. Тем более, если готовить нужно или в духовке, или на сковороде.Вот почему мы предлагаем вам рецепт маринада, состоящего всего из двух продуктов, который превратит любой кусок мяса в настоящий кулинарный шедевр. Говоря о любом мясе, подразумевается, что можно мариновать: свинину, птицу, говядину, словом абсолютно все. Причем, даже котлеты и отбивные.В итоге мясо получается очень вкусное и нежное, а продукты для маринада всегда есть на любой кухне.Также стоит отметить, что мясо отличается не только нежностью, но и восхитительным ароматом, что добавляет балов маринаду. При этом не важно, какой термической обработке оно подвергается.Чтобы приготовить маринад, не нужно даже много специй, достаточно только черного перца, а всю остальную работу сделает чеснок, который и придает мясу аромат. Вторым компонентом являются яйца. А вот выдерживать мясо в таком маринаде нужно не менее двух часов, но чем дольше оно находится в нем, тем оно впоследствии мягче и нежнее.Рассмотрим действие маринада на примере трех рецептов, так будет намного понятнее.Отбивные на сковородкеНа полкило мяса нужно будет два яйца и 6-8 зубчиков чеснока. Готовим так, подготавливаем мясо для отбивных, как вы обычно делаете. Яйца вилкой или венчиком тщательно взбиваем. Теперь на дно емкости насыпаем измельченный чеснок, выливаем немного яичной смеси и выкладываем кусочки отбивных. Затем снова кладем чеснок сверху и заливаем яйцами.Ставим все это дело в холодильник минимум на два часа. Если знаете, что готовить будете завтра, то, конечно, оставьте на ночь.Перед жаркой чеснок можно не убирать, мясо обваливаем в муке и жарим на высоком огне до готовности.Котлета на косточкеМаринад готовится приблизительно также, но с оговорками. Количество продуктов понадобится такое же. Только чеснок, соль и перец будем добавлять в яйца, взбиваем и погружаем в него подготовленные котлеты. Мариновать не менее двух часов, через час нужно будет их перевернуть.После этого убираем чеснок выкладываем на противень и отправляем в духовку без панировки. Если не хотите запекать в духовке, то можно обвалять в муке и приготовить на сковороде. Мясо все равно будет очень вкусным и нежным.Куриные отбивныеС помощью моего маринада получаются отличные отбивные. На большой кусок грудки берем два яйца, а вот чеснока уже меньше в 2 раза, то есть 3-4 зубчика. Филе режим пополам солим и отбиваем.Чеснок, яйца и зиру смешиваем, а в маринад погружаем филе, мариновать также нужно не менее двух часов. После этого обваливаем в панировочных сухарях и жарим на сковороде.Один раз произошел курьез, подготовила слишком много куриных отбивных, вторая порция пролежала почти сутки, так они получились настолько вкусными, что муж с детьми до сих пор помнят их.

Источник: www.allwomens.ru/zen