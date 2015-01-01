5 красавиц «Великолепного века», которые все еще одинокие

Те, кто уже смотрит «Великолепный век», который уже перевалил отметку пятого сезона, в курсе о чем происходит в сериале. Примечательно, что шоу основывается на реальных событиях, которые относятся ко временам правления Сулеймана Великолепного.Правитель Османской империи не только смог утвердить свое положение, но и значительно расширить свое влияние в мире. Однако, в остросюжетной исторической драме на первый план выходят его отношения с наложницами, и как одна из них, а именно пленница славянского происхождения, принявшая ислам стала сначала любимой, а потом и вовсе женой.Однако Александре, ставшей впоследствии Хюррем, которую похитили в родном городе и приправили через Крым в Стамбул, пришлось далеко не сладко. Ей буквально пришлось убирать соперниц со своего пути к славе.Раз сериал затрагивает такую тему, как гарем, становится понятно, что большинство актрис должны быть в принципе красавицами, а потому очень удивительно то, что некоторые из них до сих пор одиноки, и это не где-нибудь в России или Европе, а в Турции.Итак.Филиз Ахмет (Нигяр калфа)Можно точно сказать, что актриса сыгравшая обаятельную, умную и, конечно, же хитрую калфу должна быть чем-то на нее похожа в реальной жизни. Филиз, действительно такая, в жизни она очаровательна и у нее есть настоящая армия поклонников. Но несмотря на это, она все еще остается одна, возможно, это скоро изменится.Джансу Дере (Фирузе хатун)Джансу была уготована сильная роль роковой женщины, которая вполне могла разрушить счастье и стремление главной героини. Вот почему на эту роль подыскивали девушку, у которой бы была внешность модели. Но все же как Филиз, она все еще одинока.Мерьем Узерли (Хюррем султан)В шоу именно Мерьем стала той, кто по-настоящему смог познать настоящую любовь и радость от жизни рядом с любимым человеком, в отличие от главного ее конкурента – Махидерван.Вот только в реальности все происходит в точности до наоборот, женщина, играющая конкурентку счастлива в браке, а вот Мерьем до сих пор не везет. Будем надеется, что это измениться в лучшую сторону.Дениз Чакыр (Шах султан)Роль этой актрисы очень сильная, потому что она играет женщину, у которой холодный взгляд, а сердце из стали. Именно это стало причиной того, что Чакыр обзавелась внушительной армией поклонников, кстати, есть и те, что из России.Примечательно, чтоForbesсделал ее одной из самых красивых актрис Турции.Как то актриса призналась, что очень хочет детей и большую крепкую семью. Но пока она не замужем, а дети только в планах.Пынар Чаглар Генчтюрк (Бейхан султан)Это актриса может показаться ни чем непримечательной, да и роль ее досталась, можно сказать, второстепенной – она сыграла сестру султана. Но все это было девять лет назад. Сегодня актриса буквально преобразилась, теперь она больше похоже на красавицу, которая налево и направо разбивает сердца мужчин. Но вот в личной жизни пока тишина.

Источник: www.allwomens.ru/zen