Суп, который удивит гостей и ваших близки. Рецепт несложный, а приготовление простое

Сегодня я хочу вас познакомить с рецептом супа, который обожает мой муж. Он постоянно просит добавки, а приготовить его совсем несложно. Поэтому читайте внимательно, и обязательно приготовьте его дома. Я вам гарантирую, что вы не пожалеете о том, что потратили время.Нам понадобится: мясо (можно в принципе использовать любое), рис, томатная паста, лук, морковь, болгарский перец, чеснок, укроп, соль, специи (по вкусу), картофель.Все это нужно подготовить и, чтобы все было под рукой. Итак, преступим.1.В разогретую толстостенную кастрюлю наливаем немного растительного масла и начинаем обжаривать мелко нарезанный репчатый лук – одну головку. Как только он чуть станет золотым добавляем мясо около 100 гр., его я обычно нарезаю небольшими кубиками.2.После того, как мясо зарумянилось добавляем томатную пасту – 15 мл или две столовые ложки и продолжаем жарить еще несколько минут.3.Картофель 2-3 шт., половину болгарского перца, а также морковь (все это нарезаем мелкими кубиками) уже тушим вместе с луком и мясом несколько минут.4.Добавляем воду – два литра, доводим все это до кипения, а затем насыпаем рис и нарезанный чеснок.5.Варим до готовности.Все блюдо готово, подаем горячим. Суп получается очень вкусным и сытным, несмотря на то, что в нем так мало мяса.Суп всегда символом тепла и уюта в доме, сегодня существует более 150 видов супов, а рецептов приготовления этого блюда переваливает отметку в 1000. Сегодня суп пользуется самой большой популярностью в Поднебесной, где съедают более 25 млрд. порций в год. Тут же и приготовили первый в мире суп, а вот название происходит от французского, что означает «хлеб, замоченный в воде».В Европе первый суп задокументировали в 4 веке, тогда его рецепт выглядел приблизительно так: пшеница, оливковое масло, пряные травы, мясной фарш и рыбный соус. А вот популярный луковый суп, который пользуется спросом во Франции появился благодаря Людовику. Он как-то внезапно проголодался, а поваров не было ничего кроме сливочного масла и лука.Наполеон же любил суп из каштанов.Самый же экзотический и дорогой это суп, который готовят из гнезда ласточек. Он пользуется огромной популярностью в Азии, а порцииможет стоить больше 100 долларов. Пикантность блюду придает слюна редкой птицы силингана.Вот такие интересные факты о супе, которые вы возможно, не знали.

Источник: www.allwomens.ru/zen