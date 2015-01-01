Как выбрать фасон платья, скрывающий недостатки фигуры: животик, бока и прочее

Все мы не идеальны, действительно, идеальная фигура, к сожалению, удел немногих. Кто-то просто не может сбросить вес, а кому-то для этого нет времени. К счастью, все это можно корректировать одеждой, благо сейчас ее выбор просто громаден. Но как же подойти к этому вопросу правильно? Конечно, нужно выбрать платье правильного фасона.Начнем с платья на запахСразу же нужно сказать, что платья этого фасона – это отличное решение, оно должно быть у вас в гардеробе, даже если с вашей фигурой все в порядке. Платье на запах – очень женственная модель, для которой характерен вырез в форме литеры «V». Что очень эффектно смотреться на обладательницах достаточно пышного бюста. Также вырез визуально удлиняет шею, что является еще одним важным преимуществом.Что касается ремня, то он, как правило, выступает обязательным аксессуаром платья на запах.Однако, это делает его ключевым инструментом, который подчеркивает талию и к тому же может замаскировать живот. Ну а функциональность – это подгон платья по фигуре.Также в этом фасоне платья нередко имеют расклешенный крой, что является преимуществом для тех женщин, которые обладают шикарными бедрами. Это позволяет и подчеркнуть их, и в тоже время скрыть.Платье-рубашкаОтличительными особенностями этого фасона, конечно, является планкой пуговиц, а также часто имеет воротник. Преимущество этого фасона в том, что платье стройнит. Это обусловлено именно планкой, которая, словно полоски, стройнят фигуру.Платье-рубашка подходит тем, у кого фигура представляет собой типичную грушу. Для этого понадобится расклешенное платье, только стоит выбрать то, у которого верх объемный. Эту функцию могут выполнить пышные рукава и прочее. Платье-рубашка сбалансирует пропорции, и вы даже не узнаете себя в зеркале.Для обладательниц пышной груди стоит обратить внимание на те, что имеют на этом уровне карманы, которые дополнительно подчеркнут бюст.Если у вас животик, то стоит обратить внимание в платье-рубашка, у которого высокая талия. Это замаскирует живот и сделает фигуру более стройней.Платье-трапецияТакже обязательная вещь в гардеробе любой модницы, однако здесь важно учитывать некоторые детали. По ширине внизу, они обычно все одинаковые, но вот вырез может быть, например, типа декольте.Вот почему у кого фигура представляет собой перевёрнутый треугольник подойдут платья с вырезом в форме буквы «V», он сбалансирует фигуру и вы будете выглядеть в нем сногсшибательно. А вот от других лучше отказаться, потому что этот элемент испортит весь образ. Такого же подхода необходима придерживаться и тем, у кого фигура в форме «груши».А вот расклешенное платье-трапеция придет на помощь тем, у кого широкие бедра и есть животик.Длина также играет важную роль, платье макси подойдет тем, кто хочет замаскировать большие бедра. А вот тем у кого с фигурой все в порядке, подойдет длина «мини».На что еще можно обратить внимание, чтобы платье стройнило фигуру?Безусловно, необходимо обращать внимание на цвет, рисунок, принт, элементы и длину самого платья.1.Рисунок и полосы. Любой рисунок, который выполнен вертикально или же полосы – это идеальный способ скрыть живот.2.Дамам у кого широкие бедра или низкий рост стоит выбирать платья до колена или длиннее, даже «миди» будет смотреться плохо, учитывайте это.3.Цвет: буквально каждый знает, что черный стройнит, но бывает так, что он просто не подходит по каким-то причинам. В этом случае можно использовать синий или темно-синий, но кроме этого подойдет и бежевый.4.Элементы платья. В дизайне есть такое понятие, как фокус. Это касается как интерьера, так и одежды. Идея в том, что один элемент будет отвлекать на себя внимание, а потому оттягивать взгляд от недостатков. Это может быть, что угодно: оборки, рукава или просто брошь.

Источник: www.allwomens.ru/zen