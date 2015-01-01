Делайте обрезку черной смородины по моему способу, чтобы получить удвоенный урожай ягод в следующем году

Черная смородина – уникальная ягода, ее часто можно встретить на миллионах дач в наше стране. Однако, в магазине она стоит довольно дорого, поэтому те, у кого она растет на участке могут считаться счастливчиками.Черная смородина растет на пяти континентах, нет ее только в Австралии и Антарктиде. А вот в диком виде она встречается даже в Сибири. Кстати, самая вкусная ягода считается та, которая созрела в суровых условиях, при условии, что лето было достаточно теплым, но коротким. А вот витамина С содержится больше еще в зеленых ягодах.Интересен тот факт, что в листьях не меньше витаминов и полезных веществ, чем в самих ягодах. Поэтому их так часто используют для консервации и приготовлении настоек.Также важно понимать, чтобы растение постоянно давало обильный урожай за ним нужно постоянно ухаживать. И на ряду с подкормкой и поливом, ключевым фактором является обрезка.Важно! Все то, что будет описано дальше касается исключительно домашней смородины, а не дикорастущей. Поэтому все мероприятия для последней будут тщетным.У меня есть свой действенный способ, которым я пользуюсь вот уже несколько лет, и считаю, что он может пригодиться каждому.Проводить обрезку следует только во второй половине лета, когда уже собран урожай.Для этого понадобится:1.Секатор.2.Сучкорез.Инструмент обязательно должен быть острым, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Также его нужно продезинфицировать, можно использовать: водку, медный купорос или спирт.В первую очередь нужно провести санитарную обрезку, то есть удалить ветви, которые надломаны, засохли, сильно наклонены к земле или кажутся, что с ними не все в порядке. Это никак не повлияет на урожай, но это хорошая профилактика возможных болезней растения.Черная смородина обладает одной интересной особенностью, которая встречается довольно-таки редко – плоды образуются исключительно на молодых ветках. Вот почему сначала мы обрезаем под основание все старые ветви.Однолетние побеги также подлежат обрезки, оставить нужно только всего 3-4 штуки, самых крепких, которые укорачиваем на 15-20 см. Совсем молодые побеги очень легко определить, они отличаются по цвету, как правило, светло-серые или же зеленоватые.Если говорить о совсем молодых побегов, то их нужно в обязательном порядке обрезать на треть.Потом переходим к ветвям, которым уже 2-3 года. Здесь нужно сделать следующее – все боковые ответвления удаляются, оставляем только четыре почки максимум.Тут стоит обратить внимание на черное отверстие, такой побег удаляется независимо от того, сколько ему лет. Это значит, что ветвь поражена стеклянницей, от побега не будет никакого проку.Всего в результате такой процедуры растение может потерять порядка четверти всех ветвей. Обрезка очень важна не только для хорошего урожая, но и потому, что может попросту заболеть и в итоге погибнуть. Также стоит помнить, что в момент обрезки сокодвижение еще активно, поэтому места среза толстых ветвей необходимо обязательно обработать садовым варом или аналогичным средством.Вот увидите, на следующий год урожай будет намного большим или не меньшим, чем в этом.

Источник: www.allwomens.ru/zen