Как правильно приготовить мятный сахар на зиму

Чтобы на протяжении зимы вспоминать лето, мы готовим варенье, джемы, консервируем овощи и сушим травы. Что касается последнего, то как бы мы не старались сохранить их вкус и аромат полностью не удастся. Именно поэтому сегодня существует просто огромное количество способов заготовки трав.Сегодня мы рассмотрим заготовку мяты или, как еще это называют приготовим мятный сахар, который можно хранить всю зиму просто в холодильнике.Это рецепт походит и тем, у кого хороший урожай мяты и тем, кто просто хочет запастись ей впрок на шесть месяцев холодной и унылой погоды. Ведь чай с таким лакомством согреет и улучшит настроение в любу погоду.Что нужно:1.Сахар – 200 гр.2.Мята – 50 гр.3.Тара.Тару нужно будет обязательно простерилизовать перед тем, как закладывать туда, полученный продукт.Как приготовить:1.Мяту необходимо подготовить. Для этого нужно набрать глубокую миску воды, и хорошо «прополоскать» в ней веточки мяты. Тщательно переберите листочки, они должны быть без повреждений и сочными, ни в коем случае не оставляйте вялые.2.Листья должны быть обязательно хорошо просушенные. Поэтому тщательно протрите их бумажным полотенцем или дайте им просушите.3.Теперь листья нужно измельчить сделать это можно двумя способами. Первый, размолоть в блендере, второй, растереть в ступке.4.Теперь измельченные листья смешиваем с сахаром.Теперь, что касается тары, ее можно не стерилизовать, а просто хорошо промыть с содой.От того, как вы измельчили листья также зависит итоговый продукт. Например, при измельчении в ступке может понадобится больше сахара, тогда, как в блендере, его соотношение можно сократить к пропорции 1 к 3.Некоторые хранят мятный сахар в сухом темно месте, но лучше всего для этого подходит холодильник. Там он запросто пролежит до следующего лета. Кстати, так готовить можно и мелиссу.Кстати, у меня за 8 месяцев хранения мятный сахар немного потемнел, даже можно сказать, что немного поблек и скаталась в комок. Однако, он точно также пахнет, как и первый день, а вкус таким же.А теперь немного про пользу мяты:1.Польза мяты не оспорима для понижения жара, она усиливает потоотделение, а ментол охлаждает изнутри.2.Мятный чай – это отличное средство для борьбы со вздутием желудка.3.Мятный чай – отличное средство для снятия тошноты и боли, он значительно уменьшает вероятность рвоты.4.Мятный чай – устраняет симптомы респираторных заболеваний.5.Мята помогает снизить вес, устранить неприятный запах изо рта, а также снимает стресс и улучшает сон.Листья мяты – самый распространенный ингредиент для приготовления чая, напиток отлично помогает при депрессии, снимает усталость и помогает привести в порядок мысли. Вот почему он так популярен среди людей по всему миру.

Источник: www.allwomens.ru/zen