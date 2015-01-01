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Как приготовить пирог, чтобы начинка в жидком тесте не опустилось на дно

Andre
Как приготовить пирог, чтобы начинка в жидком тесте не опустилось на дно
По сути до индустриализации СССР, проведенной Сталиным в начале прошлого века, Россия всегда была аграрной страной. Во времена НиколаяII доходы от экспорта зерна можно было приравнять с доходами от продажи нефти сегодня.

Поэтому история русских пирогов начинает свое начало еще в 8-9 веках. Еще летописец Нестор писал, что в 1014 году в русских селениях умели печь пироги, а в монастырях из муки грубого помола пекли серый хлеб, а на праздники пироги с начинкой.

Слово пирог, кстати, происходит от слова пир, что еще больше подчеркивает важность выпечки для русского народа. Пироги любили всегда и при Иване Грозном и при Екатерине, которая просто обожала выпечку. Правда, при том же Иване Грозном пироги из пшеницы были доступны далеко не всем, а только знать, да царской семье.

О том, что пироги были популярны на Руси можно узнать из работ Адама Олеария. Он писал, что у русских есть особое блюдо, которое готовят из теста, которое похоже на пфанкухен или немецкие блины.

Для начинки использовали много начинок, это были и крупы, и ягоды, рыба и творог. Мясо использовали редко, возможно, это было связано с духовностью, а точнее с постом. Вообще, пироги очень тесно связаны с культурой русского народа, потому что для каждого торжества и события выпекали свой особый пирог. Например, на свадьбу готовили курник, а поминальные пироги раздавил нищим.

Сегодня мы погорим о том, как приготовить пирог с большим количество начинки, чтобы она не осела на дно в жидком тесте.

Что будет нужно:

1.Мука – 200 гр.

2.Молоко – ½ стакана.

3.Сахар – 140 гр.

4.Разрыхлитель.

5.Пара яиц.

6.Растительное масло и соль.

7.Начинку выбираем по вкусу.

Как готовить

 

В миску разбиваем яйца добавляем сахар и щепотку соли, все это взбиваем хорошо или веничком, или миксером. Включаем духовку и нагреваем ее до 200 градусов. В миску к яйцам вносим растительное масло и молок, еще раз взбиваем.

Добавляем муку и разрыхлитель, все перемешиваем, все тесто готово. Если вы хотите получить аромат, то добавьте ванилин или корицу.

В форму кладем пекарскую бумагу, а затем выливаем половину приготовленного теста. Все это дело отправляем в духовку на 10 минут. Теперь оно стало немного плотнее, а значит может спокойно выдержать начинку на своей поверхности.

Теперь ее можно добавлять сколько душе угодно, начинка будет оставаться ровно по середине.

Теперь берем варенье и равномерно распределяем по всей поверхности теста, оставляя место по краям. После этого выливаем аккуратно остатки теста и отправляем на 40-50 минут в духовку с температурой 190 градусов.

В этом случае проверить на готовность зубочисткой не получится, потому что варенье влажное. Тут действовать следует по-другому, во-первых весь пирог должен быть красивого коричневого цвета. Во-вторых, осторожно надавливаем на середину, тесто в этом месте должно быть таким же плотным, как и по краям.

Достаем форму и, так как мы использовали пекарскую бумагу, легко достаем наш пирог.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Простые рецепты
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