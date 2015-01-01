Как простая подкормка может улучшить урожай огурцов в несколько раз

Первые хозяйства по выращиванию огурцов появились во Франции, еще в 8 веке. В России об огурце знали примерно с того же века, а вот выращивать стали только в 16, когда был издан царский указ о создании подобных хозяйств.Кстати, именно у нас начали выращивать огурцы на защищенном грунте. Тогда это не были полноценные теплицы, но очень на них были похожи. Из материалов использовали промасленную бумагу и прочее, позднее стекло. Иностранцы отмечали, что в России огурцы растут лучше, чем в Европе. Буквально революцию произвело изобретение пленки и пластика, что позволило значительно расширить площади защищенного грунта по всему миру.Для получения хорошего урожая обязательным условием является подкормка, вносят ее около 4 раз на протяжении всего сезона. Если ухаживать за огурцами и все делать правильно, то огородник получит обильный урожай, который будет собирать вплоть до осени.У меня в этом году что-то не заладилось, огурцы долго сидели, возможно, на них повлияла погода. Чтобы исправить ситуацию, пришлось приложить некоторые усилия, но все же закончилось удачно.Подкормка из дрожжейНа самом деле эта подкормка подойдет всем культурам, в том числе и цветам на грядках. Но почему-то именно на нее огурцы быстро и хорошо реагируют.Готовить ее просто, необходима упаковка дрожжей, я беру 100 гр., заливаю их теплой – не горячей водой (около 36 градусов)! И оставляю, чтобы дрожжи активировались, обычно, это занимает не более 40 минут, узнать это можно по пузырькам образовавшимся на поверхности воды.Этот концентрат выливаю в ведро и заливаю еще 10 л воды. Использовать ее можно сразу, вносить нужно под корень. На один куст уходит примерно один литр подкормки.Тогда, когда использовать приготовленную подкормку не получается, то ведро с ней нужно оставить в темном месте, а перед поливом растворить в нем стакан сахара. Если есть возможность, то концентрат лучше всего готовить на молоке или ряженке, можно и на простокваше.Готовить эту подкормку и на сухих дрожжах, для этого их нужно взять 10 гр. и смешать с двумя столовыми ложками сахара, залить теплой водой (один литр), и настаивать около 6 часов. Концентрат разводим пятью литрами воды комнатной температуры, а потом делаем полив.Что следует знать про дрожжевую подкорму1.Температура. Использовать ее можно только тогда, когда на улице температура выше 15 градусов.2.Использовать ее лучше во время цветения.3.Также нужно использовать золу, потому что бактерии сильно истощают почву.4.Если вы делали подкормку пометом, то нужно подождать неделю.5.Если в готовый концентрат добавить пару таблеток аскорбиновой кислоты, то можно снизить количество пустоцветов.Подкормка из дрожжей очень действенная, она поможет сэкономить средства, избежать проблем с огурцами, а также повысить урожай.

Источник: www.allwomens.ru/zen