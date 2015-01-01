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Огурец зацепился уже за опору? Значит пришло время удалять нижние листья, чтобы получить хороший урожай

Andre
Огурец зацепился уже за опору? Значит пришло время удалять нижние листья, чтобы получить хороший урожай
Огурец – овощ, который человек знает более 10 тысяч лет. Его родина – леса на юге Китая, там он до сих пор встречается в диком виде, оплетая стволы деревьев и при этом очень похож на лиану. В Европу первые огурцы завезли древние греки, которые вернулись после военных экспансий в Азию, а уже в 8 веке огурцы активно выращивали во Франции.

На Руси об огурце знали еще до 9 века, считается, что его завезли торговцы, которые шли с товаром в Европу. Но только в 16 веке были созданы хозяйства, занимающиеся выращиванием этого овоща.

Кстати об овоще, как и с помидорами тут все сложно. Например, в США помидор – это овощ, причем есть даже постановление Верховного суда на этот счет, а в Европе – это фрукт. С точки зрения ботаники огурец – это ягода, однако, наверное, нужно использовать правила филологии, которые гласят, что ягоды – это мелкие плоды, чего не скажешь об огурце. Поэтому, если вы используете слово овощ – это не будет ошибкой с точки зрения лингвистики, но и ягода – вполне уместно употреблять.

Огурцы пользовались в России всегда большой популярностью и росли лучше, чем в Европе. Для примера, лидером по занимаемой площади защищенного грунта в мире является томат, а вот в России пальму первенства удерживает именно огурец.

Выращивать его довольно просто, а потому каждый огородник хочет в итоге получить, как можно лучший урожай, которым можно было бы похвастаться перед остальными. Вот почему мы раскрываем некоторые хитрости, чтобы получить много огурцов, а собирать их можно было бы до октября.

Чтобы урожай нас порадовал, а собирать его мы могли до осени, будем формировать плетей огурцов.

Делать мы это будем с того момента, когда огурцы начали только цепляться за опору, а проводить это все дело в стеклянной теплице. В теплице, чтобы сэкономить время и силы мы не будем подвязывать каждую плеть, а используем шпалерную сетку для огурцов.

Как было сказано в начале, огурцы очень похожи на лианы, а потому сами будут ползти вверх по сетке. Делают они это с невероятной скоростью, не падают вниз и крепко держаться за нее. Поэтому их очень просто формировать и направлять в нужную сторону.

Расстояние между ячейками сетки довольно большое, поэтому она не станет препятствием для уборки урожая, а на зиму убирать ее не нужно. Сетка прочная, ее хватит года на три, что избавляет нас от головной боли в установке опоры.

Как провести формирование

 

1.Удалите боковые побеги и все листья до четвертого узла.

 

2.Также до четвертого узла нужно удалить все цветы, это первые огурцы, а потому они задержат рост всех остальных, потому что растение будет отдавать их наливу.

 

3.Над 3 и 4 листом прищипываем боковые побеги, получаются боковые плети.

4.Основной побег оставляем не тронутым и направляем вверх, где натянута сетка. Таким образом плодоношение будет происходить там. Обычно, самого верха огурцы достигают к концу сезона.

Такое формирование позволяет распределить равномерное питание всего растения, что приведет к обильному урожаю, который можно собирать до коятбря.

Источник: www.allwomens.ru/zen

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