Огурец зацепился уже за опору? Значит пришло время удалять нижние листья, чтобы получить хороший урожай

Огурец – овощ, который человек знает более 10 тысяч лет. Его родина – леса на юге Китая, там он до сих пор встречается в диком виде, оплетая стволы деревьев и при этом очень похож на лиану. В Европу первые огурцы завезли древние греки, которые вернулись после военных экспансий в Азию, а уже в 8 веке огурцы активно выращивали во Франции.На Руси об огурце знали еще до 9 века, считается, что его завезли торговцы, которые шли с товаром в Европу. Но только в 16 веке были созданы хозяйства, занимающиеся выращиванием этого овоща.Кстати об овоще, как и с помидорами тут все сложно. Например, в США помидор – это овощ, причем есть даже постановление Верховного суда на этот счет, а в Европе – это фрукт. С точки зрения ботаники огурец – это ягода, однако, наверное, нужно использовать правила филологии, которые гласят, что ягоды – это мелкие плоды, чего не скажешь об огурце. Поэтому, если вы используете слово овощ – это не будет ошибкой с точки зрения лингвистики, но и ягода – вполне уместно употреблять.Огурцы пользовались в России всегда большой популярностью и росли лучше, чем в Европе. Для примера, лидером по занимаемой площади защищенного грунта в мире является томат, а вот в России пальму первенства удерживает именно огурец.Выращивать его довольно просто, а потому каждый огородник хочет в итоге получить, как можно лучший урожай, которым можно было бы похвастаться перед остальными. Вот почему мы раскрываем некоторые хитрости, чтобы получить много огурцов, а собирать их можно было бы до октября.Чтобы урожай нас порадовал, а собирать его мы могли до осени, будем формировать плетей огурцов.Делать мы это будем с того момента, когда огурцы начали только цепляться за опору, а проводить это все дело в стеклянной теплице. В теплице, чтобы сэкономить время и силы мы не будем подвязывать каждую плеть, а используем шпалерную сетку для огурцов.Как было сказано в начале, огурцы очень похожи на лианы, а потому сами будут ползти вверх по сетке. Делают они это с невероятной скоростью, не падают вниз и крепко держаться за нее. Поэтому их очень просто формировать и направлять в нужную сторону.Расстояние между ячейками сетки довольно большое, поэтому она не станет препятствием для уборки урожая, а на зиму убирать ее не нужно. Сетка прочная, ее хватит года на три, что избавляет нас от головной боли в установке опоры.Как провести формирование1.Удалите боковые побеги и все листья до четвертого узла.2.Также до четвертого узла нужно удалить все цветы, это первые огурцы, а потому они задержат рост всех остальных, потому что растение будет отдавать их наливу.3.Над 3 и 4 листом прищипываем боковые побеги, получаются боковые плети.4.Основной побег оставляем не тронутым и направляем вверх, где натянута сетка. Таким образом плодоношение будет происходить там. Обычно, самого верха огурцы достигают к концу сезона.Такое формирование позволяет распределить равномерное питание всего растения, что приведет к обильному урожаю, который можно собирать до коятбря.

Источник: www.allwomens.ru/zen