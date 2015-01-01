Налив яблок, чем подкормить дерево, чтобы плоды стали слаще, вкуснее и, главное, не опали

Есть английская поговорка, которая говорит, что, если употреблять хотя бы одно яблоко в день, то ваш врач останется без работы. Она наглядно демонстрирует, что в яблоках просто колоссальное количество витаминов и других элементов, которые благотворно влияют на организм человека.Каждый год в мире собирают более 80 млн тонн этих фруктов, а число сортов превышает 7 тысяч. Доподлинно известно, что домом домашней яблони является Южный Казахстан. Люди всегда питались дикими яблоками, но окультуривать это дерево начали именно там. Распространялась яблоня на Запада по мере Шелкового пути, постоянно скрещиваясь с местными дикими сортами.На Руси первые яблони начали выращивать при монастырях в 11 веке при Ярославе Мудром. А первый яблоневый сад был разбит на территории Киево-Печерской лавры.Любопытные факты о яблоках:1.Одно яблоко содержит около 80 калорий, а в кожуре фрукта больше клетчатки, чем в самом плоде.2.Тонизирующие действие от яблок такое же, как от кофе.3.Площадь, которую занимают яблочные сады во всем мире, около 5 млн Га.4.Фрукт используется в геральдике, сегодня существует более 80 гербов, где можно найти яблоко.5.Самая старая яблоня в мире растет в США, она была посажена в 1647 году и до сих дает урожай.6.Несмотря на то, что всего в мире более 7000 видов яблок, только 100 сортов продают.7.Определить насколько хорошее яблоко просто: нужно сделать срез. Если место потемнело быстро, значит плод хороший.8.Яблоня – первое дерево, которое было одомашнено человеком.9.Яблоки не тонут в воде, потому что на ¼ состоят из воздуха.10.Царица Елизавета настолько не любила яблоки, что запрещала придворным употреблять их.Этот год очень теплый, уже созрела вишня, и подошло время наливания яблок и груш. Яблоки уже размером 3-5 см, и пока все в порядке. Налив плодов фруктовых деревьев – очень важный период, поэтому в это время нужно проводить тщательный уход.Некоторые слышали, что, если не подкармливать яблони или груши, то они дают урожай раз в два года. Это обусловлено тем, что оно тратит колоссальные внутренние ресурсы на развитие плодов и, если их ему не хватает, то оно будет сбрасывать часть. Это делается для того, чтобы вырастить хоть что-то.В моем арсенале есть несколько рецептов подкормки, используйте только что-то одно. Не стоит применять все разом, потому как преизбыток подкормки тоже ни к чему хорошему не приведет. Берите на вооружение тот, для которого у вас на участке есть все необходимое.1.Зеленый настойЭту подкормку может приготовить любой дачник. Она простая в приготовлении и не требует совсем затрат. Для этого нужна трава: люпины, крапива и сорняки, которые еще не дали семян. Все это забрасываем на ¾ объема бочки, оставляем на неделю периодически помешивая. После этого настой разбавляем водой в пропорции 1 к 10 и делаем полив. В подкормке много калия и азота, на одну яблоню уходит 2-3 ведра.2.Продолжая тему органикиПомет или навоз, его мы разбавляем водой и делаем полив. На одно ведро понадобится один стакан навоза. Чтобы подкормить яблоню требуется 20-30 литров такого настоя.3.Минеральные удобренияБез минеральных удобрений не стоит обходиться. Для этого на 10 литров воды используем 50 гр. нитрофоски и буквально щепотку гумата натрия.Первый обеспечивает дерево всеми необходимыми элементами – азотом, калием и фосфором, а второй обеспечивает лучшую доставку всех этих элементов туда, где они требуются.Вот такие нехитрые подкормки обеспечат вам хороший урожай и вкусные плоды.

Источник: www.allwomens.ru/zen