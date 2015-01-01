Десерт из ряженки, который не повлияет на фигуру

Прежде всего, давайте, немного затронем тему ряженки. Это исконно русский продукт, который является традиционным для России, Украины и Белоруссии. Готовили его в традиционной печи – молоко нагревали, но не давали ему закипеть. Это продолжалась ровно столько, пока оно не приобретало кремовый оттенок.Далее в него добавляли сметану и сквашивали – в итоге получалась ряженка.Сегодня технология ее производства практически не изменилась, чтобы получить ряженку все также нужно нагреть молоко, а затем внести в него молочно-кислые культуры. После нескольких часов томления, она приобретает тот самый приятный кремовый цвет.Ряженка очень полезна – это настоящий кладезь полезных веществ, поэтому она занимает такую важную роль в жизни как взрослых, так и детей.Главное преимущество – это огромное количество фосфора и кальция, потому что является молочным продуктом. А еще она отлично утоляет жажду в жару и является дополнительным источником энергии.Забавные факты о ряженке, которые вы возможно не знали:1.Ряженка – это по сути йогурт, в котором просто нет ягодных или фруктовых добавок.2.Готовят ее из топленого молока, при этом она намного лучше усваивается организмом, чем ее основа.3.В одном стакане ряженки содержится ¼ суточной нормы кальция и 1/5 фосфора.4.Белок из ряженка усваивается лучше и быстрее, а при регулярном употреблении ряженки нормализуется работа ЖКТ.Поэтому мы будем готовить отличный десерт, который можно кушать даже вечером.Итак, что нам будет нужно:1.Четыре пакета ряженки стандартного объема по 250 гр.2.Желатин – пакетик – 30 гр.3.Полстакана сахара.4.200-300 гр. мороженой вишни.Желатин высыпаем в небольшую емкость и добавляем воду, хорошо размешиваем. Воды примерно грамм 50. Оставляем набухать. Ряженка должна быть комнатной температуры, это важно.Если вишня еще не разморозилась – отлично, сразу же кладем ее в форму. Добавляем сахар, если не любите сладкое, то добавлять его не нужно в ряженку.Когда желатин набух, то ставим его на водяную баню и мешаем, чтобы тот распустился, на это уходит приблизительно минут пять, это же можно сделать и в микроволновке. У меня ее нет в хозяйстве, поэтом по времени я точно ничего не могу сказать.В ряженку можно добавить немного корицы, но, если вы обожаете ее в чистом виде, то добавлять специю не нужно. Вместо же вишни можно использовать и другие фрукты, как мороженые, так и свежие или, например, какао.Теперь вливаем желатин в ряженку и тщательно все перемешиваем веничком, лучше, правда, использоватьмиксер.Заливаем нашу вишню и в холодильник, готовность смотрите сами, я не обратила внимание и посмотрела через 40 минут у меня было все готово.Конечно, кушать это лучше утром, но это десерт не особо испортит фигуру, если употреблять умеренно.

Источник: www.allwomens.ru/zen