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Десерт из ряженки, который не повлияет на фигуру

Andre
Десерт из ряженки, который не повлияет на фигуру
Прежде всего, давайте, немного затронем тему ряженки. Это исконно русский продукт, который является традиционным для России, Украины и Белоруссии. Готовили его в традиционной печи – молоко нагревали, но не давали ему закипеть. Это продолжалась ровно столько, пока оно не приобретало кремовый оттенок.

Далее в него добавляли сметану и сквашивали – в итоге получалась ряженка.

Сегодня технология ее производства практически не изменилась, чтобы получить ряженку все также нужно нагреть молоко, а затем внести в него молочно-кислые культуры. После нескольких часов томления, она приобретает тот самый приятный кремовый цвет.

Ряженка очень полезна – это настоящий кладезь полезных веществ, поэтому она занимает такую важную роль в жизни как взрослых, так и детей.

Главное преимущество – это огромное количество фосфора и кальция, потому что является молочным продуктом. А еще она отлично утоляет жажду в жару и является дополнительным источником энергии.

Забавные факты о ряженке, которые вы возможно не знали:

1.Ряженка – это по сути йогурт, в котором просто нет ягодных или фруктовых добавок.

2.Готовят ее из топленого молока, при этом она намного лучше усваивается организмом, чем ее основа.

3.В одном стакане ряженки содержится ¼ суточной нормы кальция и 1/5 фосфора.

4.Белок из ряженка усваивается лучше и быстрее, а при регулярном употреблении ряженки нормализуется работа ЖКТ.

Поэтому мы будем готовить отличный десерт, который можно кушать даже вечером.

Итак, что нам будет нужно:

1.Четыре пакета ряженки стандартного объема по 250 гр.

2.Желатин – пакетик – 30 гр.

3.Полстакана сахара.

4.200-300 гр. мороженой вишни.

Желатин высыпаем в небольшую емкость и добавляем воду, хорошо размешиваем. Воды примерно грамм 50. Оставляем набухать. Ряженка должна быть комнатной температуры, это важно.

 

Если вишня еще не разморозилась – отлично, сразу же кладем ее в форму. Добавляем сахар, если не любите сладкое, то добавлять его не нужно в ряженку.

Когда желатин набух, то ставим его на водяную баню и мешаем, чтобы тот распустился, на это уходит приблизительно минут пять, это же можно сделать и в микроволновке. У меня ее нет в хозяйстве, поэтом по времени я точно ничего не могу сказать.

В ряженку можно добавить немного корицы, но, если вы обожаете ее в чистом виде, то добавлять специю не нужно. Вместо же вишни можно использовать и другие фрукты, как мороженые, так и свежие или, например, какао.

Теперь вливаем желатин в ряженку и тщательно все перемешиваем веничком, лучше, правда, использоватьмиксер.

 

Заливаем нашу вишню и в холодильник, готовность смотрите сами, я не обратила внимание и посмотрела через 40 минут у меня было все готово.

Конечно, кушать это лучше утром, но это десерт не особо испортит фигуру, если употреблять умеренно.

Источник: www.allwomens.ru/zen

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