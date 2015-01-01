Интерьер квартиры Ларисы Долиной

Несмотря на то, что Лариса Долина в последнее время совсем мало выступает, о ней помнят и ее любят. Родилась звезда в Баку, отец Ларисы был строителем, а мама работала машинисткой. У папы фамилия была Кудельман, певица не скрывает своего еврейского происхождения, но все таки для сценического имени выбрала фамилию матери.В шесть лет девочку отдали учиться игре на виолончели, и с тех пор та мечтала то работать переводчиком, то петь на сцене. Родители всячески поддерживали стремление дочери, но не забывали и об образовании. То, что она хочет петь, Лариса поняла в 12 лет, когда выступила на сцене в пионерском лагере. А в девятом классе после прослушивания ее взяли в коллектив «Волна» с этого можно считать начло творческой карьеры.Если присмотреться, то покажется, что в квартире использовали слишком простые бежевые обои, но это только на первый взгляд. Дело в том, что бежевый – это нейтральный цвет, как белый или черный, сам по себе не представляет интереса, а потому к нему нужно подбирать аксессуары и создавать акценты. А вот тут он дает волю полету фантазии, можно использовать буквально любой цвет.Если обратить внимание, то подушки на диване и набор посуды на кофейном цвете бирюзового цвета. При это не стоит думать, что это удачно подобранная цветовая композиция. Просто закройте глаза и поместите в интерьер любой цвет, вы уведите, что будет смотреться любой и это преобразит кардинально пространство.Вот почему для стен был выбран именно бежевый, а ни какой-то другой.Дополняет все это стена с зеркальными панелями, которая значительно увеличивает пространство. Да, кажется, что это не по карману простым людям, но это не совсем так. Сегодня продаются панели из пластика, которые имитируют зеркало, причем от стекла их не отличишь, а стоят очень недорого. Возьмите себе это на заметку.В зоне отдыха расположены два велюровых дивана классической формы, что в принципе вполне ожидаемо учитывая нейтральный цвет стен.В комнате много интересных аксессуаров, например, комод, его точно отреставрировали, вряд ли в антикварном можно было приобрести нечто подобного цвета. Отлично смотрится и скамейка, видимо тоже штучная работа.Как известно, шторы могут изменить любое пространство, Лариса или дизайнер подошли очень грамотно к этому вопросу: было использованы шторы так, что кажется окно – ни одно, а несколько.Мебели мало, видно только простой мебельный гарнитур с открытыми полками. Это решение довольно популярно, и объясняется довольно просто – цель создать помещение с огромным пространством.Если подводить итог, то может показаться, что Лариса особо не «заморачивалась» с ремонтом квартиры. Но это не совсем так, если внимательно посмотреть, то интерьер очень лаконичен, он закончен, а цвета подобраны так, что самый простой аксессуар яркого цвета полностью изменит вид. Так что, дизайн продуман до мелочей, и в любую минуту можно без особых усилий все изменить, при этом не делая кардинальных правок.

Источник: www.allwomens.ru/zen