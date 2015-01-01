Меган Маркл уволила трех нянь. Разбираемся, почему она это сделала

Поговорим с вами на тему нянь и семьи, достаточно важнаятема, которая конечно же всегда будет на ходу, а вы спросите меня, почему же?Да потому что никто не хочет сидеть с детьми, все желают быть крайне независимымии весьма естественно желают добиться хоть каких-то успехов, что иногда идостаточно часто бывает крайне не простою. Но ведь все мы безусловноразвиваемся и поэтому нам приходится прибегать к помощи нянь и весьмаестественно все возможными способами пытаемся добиться сплавления ребенка вкрайне хорошие и максимально опытные руки, тем более, что Меган Маркл готоваеще и платить весьма достойные деньги.Источник: https://7days.ru/Скорее всего, пока она не найдет ту самую прекрасную няню,на которую еще и не будет засматриваться принц Гарри, в общем все этодостаточно тяжело и весьма интересно, наблюдать за всей этой мишурой и их свистопляской.Естественно многие молодые семьи прям вот сейчас в наше время не очень хотятзаводить детей, вот прям стараются достаточно долгое и крайне продолжительное,именно молодое время не заводить детей. Хотя, как всем нам советуют врачи безусловно,чем раньше девушка решиться завести ребенка, тем для нее же будет лучше. Ведьникто не хочет обременять себя лишней ответственностью и просто озабоченностью,вот и приходится выдавать как можно больше денег за детей, то есть материнскийкапитал там всякий, ну и все такое. В любом случае – это максимально удобно.Но вот Меган считает, что ее дети должны вырасти крайнеграциозными и чрезвычайно образованными личностями, которые абсолютно всегда ивезде должны быть готовы к крайне интеллигентному собранию, ведь это же принцыи принцессы, будущие короли и королевы, если вы конечно же понимаете, о чем яговорю. Задумайтесь, разве она не захочет обеспечить своих детей действительнокрайне достойной некой женщиной, которая всего и всюду будет просто идеальнойняней. Естественно быть может они там устраивали просто невероятный кастинг,который сопровождался танцами и пляски с бубном вокруг детей, все равно они уженастолько избалованы, что скорее всего они звонят маме по особой их собственнойсвязи и говорят, мама, она нам не подходит. Приезжает гвардия и конечно жеувозит эту няню увозят в неизвестном направлении. Итак, вообще данная проблемаона есть и решить ее достаточно тяжело, а все эти няни они конечно же желаютзаработать денег, а не воспитать вашего прекрасного ребенка.Да и вам в принципе не особо нужно, чтобы кто-то воспитывалвашего ребенка, скорее всего вы наоборот хотите добиться чтобы просто это былокак в детском саду, хотя почему бы просто не отдать ребенка в детский сад, ведьэто же намного проще. Да и необходимая ребенку социализация весьма естественнобудет идти полным ходом. Так что я весьма естественно советую вам задуматься отом, чтобы решиться уже на няню, ну или понять, что она совсем вам не нужна.В любом случае, если вы не желаете травмировать психикуребенку путем перебирания нянь местами, хотя это достаточно сильно можетповлиять, конечно же постарайтесь взвесить все за и против, ну и подобратьвполне неплохой вариант, который просто не станет бить вашего ребенка, апостарается как следует развлечь его, или научить чему-нибудь новому или интересному,такие няни существуют. Просто не стоит забывать о том, что найти нечтоидеальное достаточно тяжело, а чего всего практически невозможно. Именнопоэтому все что нам с вами остается – это искать альтернативы и сосредоточитьсяна рациональном подходе к вещам.

Источник: www.allwomens.ru/zen