Как очистить воздух от коронавируса и какие приборы могут это сделать

Очистка воздуха плазмой возможна.Сейчас, когда ситуация с инфекцией в целом и COVID-19 в частности остается очень непонятной, люди справедливо начали задумываться о том, чем они дышат, и о том, безопасно ли это. Конечно, можно ходить в плотной маске и это тоже будет относительно безопасно, но так ли это приятно? Даже если вы не переживаете из-за коронавируса, например, дома вам все равно нужно, чтобы вас окружал чистый воздух. Для этого уже давно придумали специальные очистители. Вот только они или очень дорого стоят, или имеют крайне низкую эффективность. Современные технологии позволяют сделать системы, которые будут эффективными и будут стоить не несколько тысяч долларов, как раньше, а примерно как смартфон. Что же это за технологии, которые позволяют с такой высокой эффективностью очищать воздух и безопасны ли они?Как очистить воздух в помещенииСпособов очистки воздуха, которые можно назвать традиционными, несколько. К ним можно отнести очищение воздуха пропусканием через фильтры. Такие, например, применяются в штатных системах вентиляции автомобилей. Сюда же можно отнести маски и респираторы, через которые можно дышать. Это просто, быстро и недорого. Вот только эффективность такого способа очистки оставляет желать лучшего. Крупные частицы задерживаются, но вирусы и запахи могут легко пройти через фильтры.Что не так с тестами на коронавирус?Есть системы озонирования, эффективность очистки которых чуть выше по некоторым показателям, но все равно не достигает значений, близких к стопроцентным. Также стоит вспомнить ультрафиолетовую стерилизацию. Она хороша при потоковом применении, хоть и не может полностью уничтожить бактерии самостоятельно. Например, ультрафиолетом ”обрабатываются” поручни эскалаторов в метро, когда проходят снизу.Главным плюсом УФ-очистки является ее невысокая цена, а главным минусом — то, что такую очистку нельзя проводить в помещении, где находятся люди. Кроме этого, вирусы и бактерии страдают только там, куда попадают лучи. И то, некоторые из них не полностью уничтожаются ультрафиолетом — со временем они возвращают свою силу. Несмотря на это, когда весной коронавирус начал активно шагать по миру, ультрафиолетовые лампы буквально пропали с прилавков магазинов. Это дешево и не очень эффективно, но по принципу ”лучше, чем ничего” сойдет.Очистка воздуха плазмойСейчас ученые придумали новые технологии обработки воздуха. В частности, обработку низкотемпературной плазмой. Звучит, как что-то из вселенной ”Star Trek”, но на самом деле технология уже спустилась с небес на землю и может применяться в частных домах, квартирах, офисах и даже транспорте.Может ли мелатонин помочь в лечении коронавируса.У такой очистки есть два очень важных преимущества. Первое — это высокая эффективность, которая существенно превышает остальные решения на рынке. Вторым является отсутствие расходных материалов. Это возможно благодаря тому, что грязный воздух проходит через холодный плазменный разряд. В результате образуется озон, а также изотопы большого числа атомов, из которых состоят бактерии (в основном их мембрана), ДНК и РНК вирусов.Так должен выглядеть изнутри хороший прибор для очистки воздуха.В процессе воздействия высокоэнергетических частиц плазмы на бактерии и белковые структуры вируса происходит разрушение мембранной оболочки, а также их инактивация. Инактивация — это не полное уничтожение вируса, а изменение химического и генетического состава.Использования катализа для очистки воздухаВсе это происходит на первой ступени очистки, но есть и вторая ступень. Она доочищает воздух от активного озона, формальдегидов, альдегидов, бензолов и прочих примесей. Даже запах табачного дыма или кальяна полностью убирается. Для этого применяется то, что называется холодным катализом (реакцией на основе катализатора — диоксида титана). Как мы помним из школьного курса химии, это такой тип реакций, который проходит в присутствии катализатора, но сам катализатор в ней не участвует.Поэтапная очистка воздуха.Стоит отметить, что катализ в своих устройствах применяет только компания INTECH Technologies. Технология холодной плазмы есть и у других производителей, но сама по себе она не так полезна и иногда даже вредна. Все из-за образования активных радикалов, озона и пероксида водорода, для разложения которых как раз и применяются катализаторы.Каким образом человек смог повторно заразиться коронавирусом?Именно применение низкотемпературной плазмы и катализа дает возможность приборам INTECH работать годами, не теряя свою эффективность и не требуя замены внутренних компонентов. При этом являясь полностью безопасными для человека.Технология низкотемпературной плазмы позволяет эффективно бороться с неприятными запахами, вредными химическими соединениями и продуктами сигаретного дыма в воздухе. А еще она устраняет плесень, грибки и аллергены, которые есть в каждом доме.С каждой новой ступенью воздух должен становиться только чище.В результате очистки воздуха приборами с применением таких технологий, эффективность нейтрализации формальдегидов составляет более 80% (в остальных приборах меньше 60%), бензолов — более 60% (в остальных приборах меньше 45%), уровень стерилизации достигает 99,9%, что тоже выше большинства других устройств. При этом концентрация озона минимум в 2 раза ниже, чем у остальных очистителей воздуха.Приборы очистки воздуха, которые применяют описанные выше технологии, совсем не обязательно должны быть размером с грузовик и стоять только на предприятиях. Их можно установить не просто дома, но даже на рабочем столе или в автомобиле. Можно даже взять их с собой в путешествие — настолько они маленькие.Что не так с теорией появления коронавируса из космосаОбзор Plazmabox HC-03Производителем таких систем является компания INTECH. В ее модельном ряду есть несколько устройств очистки для разных сценариев использования, которые подойдут на любой случай.Такой прибор можно поставить на любой стол.Есть даже прибор, который можно использовать в автомобиле (Plazmabox HC-03). Он имеет очень компактный размер, который сопоставим с обычным смартфоном. Разместить такой прибор можно на передней панели, задней полке или в других местах в салоне автомобиля. Если у вас нет автомобиля, его можно поставить на рабочий стол для создания собственного микроклимата в офисе или даже взять с собой в путешествие. В некоторых странах это будет особенно актуально.В машине этот гаджет тоже найдет свое применение.Даже на задней полке.На корпусе только одна кнопка, которая включает и выключает прибор. Он имеет встроенную батарею для работы без проводов, а заряжается через кабель microUSB, который включен в комплект. Есть еще светодиодный индикатор для отображения состояния заряда. Во время работы он светится.При небольшом размере прибор достаточно эффективен.Обзор INTECH AirНесмотря на компактный размер, Plazmabox HC-03 использует все описанные выше технологии: низкотемпературную плазму, нанокерамическое покрытие диэлектрика для более эффективной работы и тот самый каталитический компонент из диоксида титана. Однако, он предназначен для помещений небольшого объема или для индивидуального использования. Если вам надо очистить большое помещение, то для этого создана модель INTECH Air, которая выпускается в трех вариантах:H-407 — для помещений площадью до 45 квадратных метровH-607 — для помещений площадью до 70 квадратных метровH-1207 — для помещений площадью до 140 квадратных метровЭто устройство предназначается для установки дома, в офисе, школе, больнице, торговом зале или других местах большой площади. Для более эффективной очистки INTECH Air имеет дополнительные системы, кроме тех, что были описаны выше. К ним относятся: фильтр предварительной очистки, трехзонный электростатический блок, LED-ультрафиолетовая лампа и фотокаталитическая сетка.Этот прибор является напольным, а для более удобного перемещения в нем предусмотрены колеса. Внешний вид прибора сделан таким, чтобы не привлекать к себе внимания, но при этом выглядит он очень стильно. Белый цвет, скошенные грани и сенсорная панель управления только дополняют этот образ.На панели можно все настроить и получить всю нужную информацию.На сенсорной панели можно настроить все, что нужно, включая ультрафиолетовую обработку, таймер, умный режим и многое другое. Есть даже дисплей, который показывает температуру и влажность воздуха в помещении. Такой прибор будет просто незаменим в офисе или любом другом месте, где собираются люди в наше непростое с точки зрения пандемии время.Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?Насколько эффективна очистка воздуха плазмойЧтобы окончательно расставить все точки над ”i” в вопросе эффективности прибора, достаточно поделиться еще одной цифрой. Размер инактивируемых частиц устройствами серии INTECH Air оставляет 0,001 мкм. Для сравнения, размер частиц, задерживаемых HEPA фильтрами, в 300 раз больше, а размер вируса COVID-19 в 100 раз больше. То есть INTECH Air способен эффективно бороться с той заразой, которая сейчас гуляет по миру.Такие приборы могут создать приятный микроклимат на одном отдельно взятом столе.Как видим, борьба с вирусами, бактериями и химическими загрязнениями воздуха выходит на новый уровень. Конечно, это не все, что есть в модельном ряду INTECH. Есть, например, еще специальные рамки, проходя через которые, человек обрабатывается специальным веществом, которое не оставляет следов. Кроме этого, рамка может в режиме реального времени измерять температура проходящего, чтобы не допустить больного человека к другим людям. А если этого недостаточно, ее еще можно оснастить металлоискателем. Такая функциональность будет просто незаменима в торговых центрах, школах и других учреждениях.Для больших помещений лучше поставить на входе вот такую рамку.Просто защитить себя при помощи различных средств можно, но воздух является основным нашим ”топливом”. Он дает жизнь, но он может и навредить ей. Чтобы этого не произошло, он должен быть чистым. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее.Сайт Plazmabox: Plazmabox.ru

Источник: hi-news.ru