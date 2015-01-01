Правда ли, что человечество находится на пути к бессмертию?

Возможно ли победить старение и стоит ли это делать?Старейшая из когда-либо живших на Земле людей, француженка Жанна Луиза Кальман, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены, прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней. Несмотря на то, что продолжительность жизни в последние десятилетия продолжает расти, существует четкая грань между продолжительностью жизни и ее качеством. Одно дело, сколько лет мы будем жить и совсем другое, сколько лет стоит прожить, пребывая в добром здравии и достатке. Сегодня многие исследователи озадачены поисками ответов на вопросы о том, имеет ли человеческая жизнь естественные границы, которые можно превысить в будущем и если да, то какие стратегии необходимо использовать для достижения этой цели? Ответ, как это ни странно, кроется в биологии старения животных в дикой природе.Животные долгожителиГренландский кит (Balaena mysticetus) является самым долгоживущим млекопитающим на Земле. В геноме этого гигантского китообразного, чей возраст составляет рекордные 211 лет, выявлены различные адаптации, которые помогают избежать развития заболеваний, связанных со старением, в частности, с развитием рака.Нечто подобное происходит и с небольшим роющим грызуном – голым землекопом (Heterocephalus glaber). Продолжительность жизни некоторых особей может превышать тридцать лет, что почти в восемь раз больше, чем обычно живут представители семейства землекоповых.Голый землекоп обитает в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Питаются подземными частями растений, в том числе сочными клубнями и луковицами.Голые землекопы также обладают сложными социальными навыками, нечувствительностью к некоторым формам боли, а также выносливостью к высоким концентрациям CO2. Кроме того, в тканях этих удивительных животных содержатся высокие концентрации варианта гиалуроновой кислоты с повышенной молекулярной массой, что позволяет коже быть эластичной (что необходимо при блуждании под землей), а в качестве побочного эффекта обеспечивает высокую устойчивость к раку и предотвращает саркопению (атрофию и потерю мышечной массы) с возрастом.Третий пример – летучая мышь Брандта (Myotis brandtii), которая, несмотря на свои крошечные размеры (ее вес составляет от 4 до 8 граммов), живет более сорока лет. В данном случае секрет заключается в спячке, которая приводит к низкой скорости метаболизма. При этом наличие мутации в генетической последовательности рецепторов гормона роста, которая приводит к карликовости и увеличивает продолжительность жизни, также играет важную роль в биологии старения этих животных.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!Гренладндские полярные акулы – самые северные и самые холодолюбивые из всех акул; широко распространены на севере Атлантического океанаНаконец, самым долгоживущим позвоночным является Гренландская полярная акула (Somniosus microcephalus). Этот вид превышает пять метров в длину, но растет со скоростью всего один сантиметр в год. Таким образом, продолжительность жизни у более крупных особей может превышать пять веков, как предполагают результаты углеродного анализа хрусталика глаза нескольких полярных акул.Отметим, что различные виды беспозвоночных животных также имеют высокую продолжительность жизни и не развивают явных признаков старения. Поэтому их адаптация может служить примером не только для того, чтобы жить дольше, но и для того, чтобы замедлить сам процесс старения. Это относится к американскому омару или североатлантическому омару (Homarus americanus), которые живут более 100 лет. Их непрерывный рост связан с высоким производством теломеразы – фермента, ответственного за восстановление ошибок в ДНК.Исландский моллюск (Arctica islandica) – еще один пример. Возраст наиболее известной особи составляет 507 лет. Ключом к столь долгой жизни является крайне низкая скорость метаболизма, а также высокая устойчивость их митохондрий к воздействию окислительного стресса. Кроме того, теломеры (концы) их хромосом, по-видимому, не сокращаются с возрастом.Старение и долголетиеВ настоящее время исследователи работают над различными инструментами для замедления и даже обращения старения вспять. Среди них методы редактирования генома, такие как CRISPR/Cas9, которые могут удалять нежелательные гены. Например, гены, ответственные за определенные виды рака или наследственные заболевания, вызванные небольшими мутациями, такими как муковисцидоз.Читайте также: Старение организма происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 летВозможно, в будущем мы будем выбирать что лучше – приобретение наноботов или татуировкиТочно так же нанотехнологии могут помочь нам в разработке нанороботов клеточного масштаба, которые будут циркулировать через кровоток, удаляя зарождающиеся атеромы или опухоли (тромболизируя ближайшие кровеносные сосуды). Однако проблема заключается в том, что, даже если мы сможем победить рак, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания, вызванные диабетом, наша жизнь продлится всего около 15 лет. Это связано с иммуносенсацией, которая определяет, что большинство смертей у пожилых людей происходят от вирусных и бактериальных инфекций, которые обычно не представляют риска для молодых людей.Стремление к бессмертиюКак пишет испанская Muy Interesante, исходя из вышеизложенного, поиск стратегий радикального продления жизни человека должен идти в других направлениях. Одним из возможных путей было бы изучение механизмов, позволяющих при равных размерах и, несмотря на гораздо более высокий уровень метаболизма, летающим животным, таким как большинство птиц и летучих мышей, жить намного дольше, чем наземным (остальные млекопитающие и некоторые нелетающие птицы). А что вы думаете по этому поводу? Ответ будем ждать здесь!

Источник: hi-news.ru