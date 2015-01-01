Почему самоконтроль подходит не всем?

Люди с более низким самоконтролем реже ведут здоровый образ жизниНа протяжении десятилетий самоконтроль рассматривался как неоспоримое преимущество, а люди с большой силой воли часто превозносят себя над своими сверстниками с меньшим самоконтролем. Более того, способность подавлять краткосрочные импульсы, противоречащие долгосрочным целям, является отличительной чертой успешных людей. Исследования показали, что люди с сильным самоконтролем имеют прочные отношения, крепкое здоровье, высокий доход и карьеру. Они также менее склонны к проблемам с перееданием, перерасходом средств, курением, злоупотреблением алкоголем или наркотиками, прокрастинацией и неэтичным поведением. Преодоление искушений также кажется внутренне полезным – люди с высоким самоконтролем также более удовлетворены своей жизнью и воспринимают ее как более значимую. И все же, череда последних научных исследований показывает, что за сильным характером иногда скрывается темная сторона личности.Темная сторона самокронтроляВсегда ли полезно сопротивляться искушению? Небольшой, но растущий объем исследований начал проливать свет на темную сторону самоконтроля. Так, самоконтроль может ограничить эмоциональные переживания. Одна из причин, по которой люди с высоким самоконтролем сопротивляются искушениям, заключается в том, что их желания не такие уж заманчивые. Но это может также означать, что эти люди испытывают менее интенсивные эмоциональные переживания; то есть они реагируют на ситуации нейтрально. Например, высокий самоконтроль может помешать сотрудникам в полной мере наслаждаться карьерными достижениями, такими как продвижение по службе, повышение и высокие оценки эффективности.Самоконтроль может привести к долгосрочным сожалениям.Когда люди размышляют о своей жизни, они, как правило, сожалеют о чрезмерном самоконтроле (например, о том, что предпочли работу развлечениям) и упускают все радости жизни. Примечательно, что сожаления возникают только по прошествии времени. Например, очень успешный генеральный директор, которому пришлось принести много жертв в своей жизни, чтобы проложить себе путь к вершине, может озутить, что упустил много удовольствий, когда станет старше и задумается о своей жизни в целом.Если вы уделяете слишком много времени работе, задумайтесь, стоит ли оно тогоСамоконтроль и общество.Люди, способные себя контролировать, кажется, более успешны в любых своих начинаниях, в том числе и антисоциальных. Хотя люди с высоким уровнем самоконтроля, как правило, менее склонны заниматься незаконной или антиобщественной деятельностью (например, неосторожным вождением или мошенничеством), чем люди с низким самоконтролем, когда они занимаются такой деятельностью, они очень редко попадаются.Чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Google NewsНапример, высоко ценимые сотрудники в организации, обладающие самоконтролем по иронии судьбы могут быть замечены в неэтичном поведении, которое остается незамеченным и безнаказанным. Кроме того, люди с высоким уровнем самоконтроля лучше соблюдают социальные нормы, даже когда эти нормы навязывают вредное поведение (например, прием незаконных препаратов для повышения производительности).Самоконтроль – это не для всех.Для некоторых людей проявление самоконтроля может превратиться в необходимость победить свое истинное «Я». Это относится, например, к людям, которые при принятии решений больше полагаются на чувства, чем на разум. Например, сотрудник, принимающий решения в основном полагаясь на чувства, может быть не очень доволен собой, даже если он сумел проявить самообладание и преуспел в трудной задаче, обеспечившей ему повышение. Этот человек может чувствовать себя отчужденным за то, что уделяет так много внимания работе в ущерб другим, важным для него потребностям и желаниям (таким как время с друзьями и семьей).Самоконтроль подходит не всемЭто интересно: Ученые доказали, что пессимисты живут меньше оптимистовСамоконтроль может привести к предвзятости.Непрофессионалы и политики часто сталкиваются со сложными социальными проблемами (переедание, перерасход средств, курение, злоупотребление алкоголем или наркотиками, преступность и т. д.) как в первую очередь с проблемами самоконтроля. Однако этот акцент на самоконтроле может затемнить социальные, экономические или политические источники проблем. Например, эпидемия ожирения часто рассматривается исключительно как проблема самоконтроля, хотя ее корни также лежат в таких факторах, как снижение цен на джанк-фуд и некачественные пищевые продукты и сидячий образ жизни.Подобный односторонний акцент на самоконтроле, также называемый "пуританским уклоном", отражает идеологию, которая возлагает вину за проступки исключительно на индивида и игнорирует влияние более широких социальных факторов. Таким образом, основные социальные проблемы превращаются в простые проблемы заботы о себе. Такая же дискриминация может произойти и на работе, когда начальник обвиняет сотрудника в том, что он пропустил нереальный срок.Самоконтроль – это важная тактика для достижения своих целей. Однако вместо того, чтобы рассматривать самоконтроль как единственную детерминанту счастья и успеха, мы должны рассматривать его в более широком контексте самости. Помимо самоконтроля, важно также принять собственные слабости и ограничения. Психологи называют это «самосостраданием». Сострадание к себе не ведет к лени и запущенности. Напротив, она помогает людям совершенствоваться, лучше узнавать самих себя и ставить перед собой более реалистичные цели.

Источник: hi-news.ru