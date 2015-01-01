Внутри мумии обнаружили еду. Чем питались древние египтяне?

В Египте была найдена мумия с сохранившимися внутренностямиМногие интересные факты о Древнем Египте известны благодаря сохранившимся внутри гробниц бальзамированным мумиям. Так называются тела умерших людей, которые были обработаны веществами для замедления разложения тканей. Обычно в процессе бальзамирования внутренние органы человека вынимались и помещались в отдельный сосуд. Но недавно внутри одной из египетских гробниц была найдена мумия, внутренности которой извлечены не были. Это поистине уникальная и очень ценная находка, потому что благодаря ей ученые смогли выяснить, чем питались древние египтяне. Да, внутри желудка действительно остались частицы пищи, а ведь возраст мумии составляет около 6 000 лет. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, какими продуктами питались жители Древнего Египта и можно ли их купить в магазине. Ну а что, почему бы не оценить на вкус то, что ели египтяне тысячи лет назад?Мумии Древнего ЕгиптаО необычной находке было рассказано в научном журнале Ancient Origins. О том, как египтяне бальзамировали тела умерших людей, известно благодаря трудам Геродота и других древних историков. А вот по самим древнеегипетским документам восстановить все этапы бальзамирования очень трудно. Если верить сохранившимся данным, первым делом бальзамировщики брали железный крючок и извлекали часть головного мозга из ноздрей человека. Остальная часть мозга уничтожалась путем впрыскивания растворяющих средств. Затем чуть ниже живота они делали разрез и извлекали внутренние органы. Они помещались в отдельный сосуд, а тело обмазывалось веществами для замедления разложения тканей. После этого тело оставлялось в покое на 70 дней, а потом оборачивалось тканью.Мумифицирование в Древнем Египте занимало очень много времениЧто ели египтяне?Неизвестно почему, но вышеупомянутая мумия не прошла через все необходимые этапы бальзамирования. Внутренние органы человека не были извлечены, поэтому желудок и его содержимое вполне себе неплохо сохранились. Перед своей смертью древний египтянин ел суп из ячменя, зеленого лука и рыбы тилапии (Oreochromis niloticus). Эти относительно небольшие рыбы до сих пор встречаются в египетской реке Нил и весят около 4,3 килограмм. Эти рыбы играли очень важную роль в жизнях древних египтян. Считалось, что она была тесно связана с богами — например, считалось, что она является проводником колесницы бога солнца Ра. Также тилапия ассоциировалась с богиней любви и женщин Хатхор. Считалось, если носить на шее амулет с изображением рыбы, можно родить здорового ребенка.Тилапия (Oreochromis niloticus)Читайте также: Что находится внутри мумий древнеегипетских кошек?А в наличии в супе зеленого лука и ячменя нет ничего особенного. Ячмень явно был главным ингредиентом супа и египтяне выращивали его с очень давних времен. Ее употребляли в виде зерна, а также использовали для приготовления хлеба и пива. О том, как в Древнем Египте пекли хлеб для фараонов, я рассказывал в этой статье. А пиво древнеегипетские умельцы варили очень давно и весьма успешно. Считается, что пиво было настолько популярным напитком, что его могли себе позволить как богачи, так и представители более низших слоев населения.Можно сказать, что пиво изобрели в Древнем ЕгиптеТак можно ли сегодня приготовить суп из тилапии? Без проблем, но современному человеку он вряд ли понравится. Филе тилапии можно купить во многих магазинах любого города, причем недорого. А с ячменем и зеленым луком проблем не должно возникнуть вообще. Судя по останкам, суп состоял только из этих трех ингредиентов и, возможно, соли. Такую мешанину сегодня вряд ли кому-нибудь захочется есть, но мало ли? Важно отметить, что древние египтяне не разделывали рыбу и готовили вместе с костями и плавниками. Повторять такой «трюк» во время домашней готовки, конечно же, не стоит.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!На тему Древнего Египта у меня есть еще одна статья. В ней я подробно рассказал о том, как древним египтянам удавалось строить огромные пирамиды. В ней я перечислил самые распространенные мифы об этих загадочных сооружениях и даже затронул тему инопланетян. Также там рассказывается о проклятии фараонов — люди, которые вскрыли гробницу Тутанхамона, действительно умерли, но действительно ли из-за злых чар? В общем, получился весьма интересный материал, поэтому предлагаю заняться чтением прямо сейчас.

Источник: hi-news.ru