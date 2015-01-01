Топ-5 городов Турции, которые нужно увидеть

Турция является одной из наиболее популярных туристических стран на планете. Она встречает своих гостей волшебным восточным колоритом. На ее территории находится огромное количество прекрасных достопримечательностей не только созданных руками человека, но и природой, поэтому существует большой выбор туров в Турцию. Планируя путешествие в Турции, сложно определится с городом, ведь каждый из них по-своему уникален и прекрасен.



Стамбул



Раньше этот прекрасный город назывался – Константинополь и в период Средневековья являлся столицей Византии. В настоящее же время он является главным историческим и туристическим центром страны.

Прогуливаясь по улочкам города можно встретить много древних памятников и красивой новой архитектуры. Отдельного внимания заслуживает Старый город, его улочки до сих пор хранят средневековый облик.



Город порадует туриста уютными двориками и прекрасными площадями, контрастом новых и древних улиц и старинными базарами. В нем складывается чувство, что на его территории смешалось время и культуры и эта смесь вызывает восторг.



Сафранболу



Это маленький великолепный городок на севере страны. Этот город называется в честь шафрана, которым именит.



Гуляя по улицам Сафранболу туриста ждет смесь римской, османской и византийской культуры и может показаться, что это не город, а музей. На его территории находится более 1000 исторических мест и памятников.



В одном из районов можно увидеть древний рынок и дома ремесленников, в другом есть дома без окон, которые можно посчитать продолжением стен сада. А последний район является городским летним курортом с частными домами.



Прогулка по городу принесет море незабываемых эмоций и интересных открытий.



Сиде

Этот город является известным морским курортом и славится своей красотой. На десятки километров вдоль берега расположены четыре линии отелей работающих по системе «все включено», поэтому на улицах практически не встретишь кафе и магазины.



Большая часть пляжей порадуют песком. Главной достопримечательностью города являются песчаные статуи. Также в нем можно посетить подводный музей и развалины древнего города.



Алания

Это масштабный курортный город, который расположился вдоль моря на 70 км. Бурное развитие в туристической сфере он начал относительно недавно, однако уже может встретить всех желающих с любым бюджетом.



На территории курорта можно встретить песчаные, галечные и террасные пляжи. Достопримечательностей же немного и они находятся на огромных расстояниях друг от друга.



Город негласно называют немецким курортом, потому что чаще всего здесь отдыхают туристы из Германии. Но, несмотря на это отдохнуть здесь можно достаточно не дорого. Планируя поездку в Аланию нужно быть осторожным с выбором отеля, так как часто встречаются случаи завышенной «звездности».



Анкара



Город является центром торговли и туризма страны. Туристы сюда приезжают, чтобы увидеть Старый город, древние церкви и мечети.



Анкара не курортный город, однако, путешествуя по Турции, стоит провести в нем несколько дней и насладится этим восхитительным городом и его традициями.



В Турции найдется город на вкус любого туриста полный достопримечательностями древности, пляжами и отелями или сочетающий в себе и то и другое.