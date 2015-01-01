Что такое белый шум и помогает ли он заснуть?

Впервые концепция белого шума была использована инженерами для тестирования аудиооборудования.Существует несколько распространенных заблуждений относительно того, что представляет собой белый шум. Часто люди думают о нем как о телевизионных помехах или безмятежном звуке дождя, но технически это не одно и то же. Чтобы произвести белый шум, каждая частота, которую слышит человеческое ухо, воспроизводится в случайном порядке с одинаковой амплитудой, что и приводит к звуку «шшш». Интересно, что свое название белый шум получил потому, что аналогичен белому свету, который представляет собой смесь всех видимых длин волн света. Так как белый шум обладает способностью заглушать потенциально отвлекающие звуки, жители шумных мегаполисов используют его чтобы быстрее заснуть, а ученые не первый год пытаются выяснить, как белый шум влияет на концентрацию внимания, память, сон и когнитивные способности. Ряд исследований, проведенных в 1990 году, показал, что белый шум может быть эффективен при бессоннице. Последующие исследования, проведенные в 2015 и 2017 году подтвердили полученные ранее выводы, а также показали, что белый шум может улучшить качество сна у некоторых пациентов.Что такое белый шум?При измерении звуковых волн «частотой» обозначают скорость вибрации волны в секунду, в то время как «амплитудой» (или «мощностью») обозначают громкость. Частота измеряется в герцах, а амплитуда – в децибелах. Связь между частотой и амплитудой звуковой волны используется для определения различных «цветов» шума, которые имеют общие структурные свойства с соответствующими световыми волнами того же названия.Наиболее известным свойством белого шума является его способность маскировать разрушительные для спящего мозга резкие звуки, что особенно актуально для жителей мегаполисов и тех, кто борется с тревогой или другими психическими расстройствами, из-за которых нередко возникают трудности с засыпанием. К счастью, найти подходящий для сна белый шум сегодня несложно, как говорится «just google it», а ученые занимаются изучением влияния белого шума на сон начиная с 1960-х.Белый шум помогает замаскировать звуки большого города.Так, в ходе небольшого исследования, опубликованного в 2016 году в журнале Caring Sciences, было обнаружено, что белый шум улучшает продолжительность сна пациентов в отделениях коронарной терапии в среднем с менее чем пяти часов сна до более чем семи. В этом исследовании были изучены данные 60 пациентов, которые находились в больнице в течение трех дней. Белый шум использовался для маскировки больничных звуков, которые нарушали сон пациента. В целом многие исследователи сходятся во мнении о том, что белый шум – еще один инструмент, который можно использовать для улучшения качества сна и его поддержания, а также для достижения физического и психического здоровья.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Google News, чтобы не пропустить ничего интересного!Каких еще цветов бывает шум?В дополнение к белому шуму существуют различные «цвета» шума, например розовый, коричневый и даже синий шум. Отличия этих шумов от белого шума заключаются в амплитуде используемых частот. Более того, другие цвета будут иметь разные амплитуды звука в разных частотных диапазонах. Например, розовый шум имеет более громкие низкие частоты и более мягкие высокие частоты. А так как человеческое ухо особенно чувствительно к высоким частотам, многие находят розовый шум более приятным, чем белый.Как пишет издание Insider, результаты ряда проведенных исследований показывают, что розовый шум действительно может снизить активность мозговых волн. Так как мозг становится менее активным на начальных стадиях цикла сна, помогая этому процессу, розовый шум может помочь сократить время засыпания, увеличить продолжительность сна и улучшить его общее качество.В розовом шуме каждый интервал октавы несет равное количество энергии шума. Розовый шум — один из самых распространенных сигналов в биологических системах.В работе 2017 года исследователи изучали качество сна и память 13 пожилых людей в возрасте 60-84 лет. Как показали полученные результаты, прослушивание розового шума во время сна не только помогало участникам заснуть, но и поддерживало их сон в той достаточной степени, чтобы у испытуемых наблюдались улучшения в работе памяти.Вам будет интересно: Является ли шум загрязнителем окружающей среды?Розовый или белый шум – что лучше?Исследователи не дают однозначного ответа на вопрос о том, что розовый шум лучше белого. Наиболее очевидная причина – отсутствие исследований, сравнивающих пользу этих двух типов звуков. В конце концов лучший цвет шума для сна зависит от личных предпочтений. Может быть вы и вовсе засыпаете в тишине. А вот если вы находите высокочастотные звуки слишком резкими, то розовый или красный шум может вам скорее всего придется по душе. В свою очередь любителям более высокочастотных звуков, исследователи советуют послушать белый или синий шум. А вы засыпаете в тишине или предпочитаете белый шум? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.

Источник: hi-news.ru