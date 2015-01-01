Что такое «лунные деревья» и где они растут?

«Лунное дерево», посаженное в американском штате ИндианаБыло бы очень логично, если так называемые «лунные деревья» произрастали на поверхности спутника Земли. Но нет — находящаяся от нас в 384 тысячах километров Луна практически пуста. «Лунными» называются деревья, выращенные из семян, которые в 1971 году побывали на лунной орбите. Ученым было интересно, будут ли эти растения чем-то отличаться от тех, что выросли из не покидавших нашу планету семян. После возвращения на Землю, саженцы были подарены школам, паркам и правительственным учреждениям разных американских штатов. Из них уже выросли большие деревья, но точное местоположение каждого из них до сих пор неизвестно. А все потому, что за их дальнейшей судьбой никто и не думал следить. Но недавно аэрокосмическое агентство NASA опубликовало самую полную карту с указанием расположения каждого известного лунного дерева. Давайте посмотрим, где они растут и узнаем, кому вообще пришла идея отправить семена деревьев в космос.Необычный эксперимент в космосеИдея необычного эксперимента пришла в голову Эдварду Клиффу (Edward Cliffе), директору Службы леса США. Это произошло незадолго до начала космической миссии «Аполлон-14», в рамках которого люди в третий раз ступили на поверхность Луны. Он узнал, что в этой миссии примет участие его давний друг, астронавт Стюарт Руса (Stuart Roosa). Он попросил его взять с собой в космос семена, чтобы впоследствии выяснить, будут ли отличаться выращенные из них деревья от тех, что выросли из обычных семян. Стюарт Руса согласился и во время миссии держал при себе емкость с 500 семенами пяти видов деревьев.Астронавт Стюарт РусаПока участники «Аполлона-14» Алан Шепард (Alan Shepard) и Эдгар Митчелл (Edgar Mitchell) работали на поверхности Луны, Стюарт Руса находился на окололунной орбите. То есть, взятые им семена не были непосредственно на поверхности Луны, но были очень к ней близки. После успешного приземления экипажа, семена успешно проросли. Саженцы были подарены различным учреждениям, находящимся в разных уголках США. Лунные деревья были посажены рядом с обыкновенными. Спустя десятки лет выяснилось, что они ничем не отличаются от обычных растений. Большинство саженцев были посажены в 1976 году, в честь 200-летия США. С тех пор о них мало кто вспоминал и за точным местоположением каждого из них никто не следил.В проекте использовались семена 5 деревьев: сосны ладанной, платана, ликвидамбара, секвойи и псевдотсуги МензисаЧитайте также: Где находятся самые старые деревья России и сколько им лет?Где растут лунные леревья?Впервые о том, где именно посажены лунные деревья, в 1996 году задумался ученый Дэвид Уильямс (David Walliams). Однажды ему написала сотрудница школы для девочек-скаутов американского штата Индиана. По ее словам, возле их учебного заведения растет дерево, рядом с которой есть табличка с надписью «лунное дерево». До тех пор Дэвид Уильямс понятия не имел, что это такое. Наведя справки у NASA, ученый узнал историю этих деревьев и выяснил, что о местоположении многих из них почти никто не знает. Он создал проект по их поиску и к 2016 году, вместе со своими единомышленниками, нашел 75 таких деревьев. Большинство из них произрастает на территории 25 штатов, но есть и те, кто оказался за пределами США.Лунные деревья ничем не отличаются от обычныхПосаженные деревья стали живыми памятниками космической программе «Аполлон» и астронавту Стюарту Русу. Первое дерево было посажено в мае 1975 года в городе Филадельфия, при участии самого Стюарта Руса. Несколько деревьев произрастают в Бразилии, Швейцарии и Японии. Одно дерево росло на территории Белого Дома, но со временем она погибла. Из-за болезней и ураганов всего погибло более десяти исторически важных растений. Карта местоположения оставшихся в живых деревьев была составлена доктором Мишель Тобиас (Michelle Tobias). В своей работе она использовала данные, собранные Дэвидов Уильямсом, а также информацию из других источников. Карта была опубликована на официальном сайте NASA.Карта с указанием местоположения лунных деревьевУ упомянутых выше лунных деревьев существуют собственные потомки. В конце XX века ученые взяли у существующих ныне деревьев семена и черенки, чтобы вырастить их второе поколение. Одно из этих растений произрастает на территории Арлингтонского национального кладбища. Оно было посажено в феврале 2005 года, в 34 годовщину миссии «Аполлон-14». Тем самым ученые почтили память Стюарта Русы и других ушедших из жизни астронавтов.Если вам нравятся наши статьи, подпишитесь на нас в Google News! Так вам будет удобнее следить за новыми материалами.О лунных деревьях я уже упоминал в статье про самые странные эксперименты в космосе. Перейдите по этой ссылке и вы узнаете, зачем ученые отправляли в космос черепах и кто оставил на Луне молоток и перо.

Источник: hi-news.ru