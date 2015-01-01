Что такое акрофобия и как от нее избавиться?

Акрофобия, если говорить простыми словами, это боязнь высотыАкрофобия — довольно распространенное явление, которое заключается в паническом страхе высоты. Если верить статистике, от этой фобии страдает 2-5% населения нашей планеты и она часто мешает полноценно жить. Ведь страх дает о себе знать не только на вершинах гор — паника может охватить человека даже на балконе или лестнице. Из-за своего страха люди лишаются возможности путешествовать и даже работать по профессии, которая могла бы им понравиться. Ученые уже достаточно хорошо изучили это явление и на данный момент существуют эффективные способы избавления от боязни высоты. В рамках этой статьи предлагаю разобраться, из-за чего возникает акрофобия, что чувствуют люди во время паники и как это лечится. Само собой разумеется,что в лечении могут помочь высокие технологии. Покупать дорогое оборудование при этом не нужно — необходим телефон и аксессуар, который можно найти во многих магазинах.Почему люди боятся высоты?Боязнь высоты, как и многие другие фобии, может возникнуть по разным причинам. В большинстве случаев боязнь связана с тем, что человек получил травмирующий опыт. Например, в детстве он мог упасть с большой высоты и получить травму или увидеть, как с высоты упал другой человек. Некоторые ученые считают что боязнь высоты является эволюционной фобией, то есть она передалась нам от предков. Когда человек оказывается на опасной высоте, у него автоматически срабатывает инстинкт самосохранения. Только вот у некоторых людей он активизируется сильнее, в то время как остальные могут трезво оценить ситуацию и понять, что опасности никакой нет.Примерно так себя ведут акрофобы при виде высотыОказавшись на большой высоте, люди с акрофобией ощущают сильную тошноту и головокружение. У них буквально подкашиваются ноги и все, что им хочется — аккуратно уползти в безопасное место. Из-за этого они не могут летать на самолетах, посещать горы и заниматься многими интересными вещами. Акрофобия также значительно сокращает перечень доступных ему профессий. Люди с боязнью высоты не могут подрабатывать мойщиками окон, работать на стройках и осваивать такие профессии как летчик, механик ветряных турбин и так далее.Акрофобам некоторые профессии, по понятным причинам, недоступныЧитайте также: Откуда взялась арахнофобия — страх перед пауками?Как лечить боязнь высоты?Для преодоления страха высоты можно пройти курс психотерапевта, в ходе которого можно выявить причины фобии и узнав способы от избавления от нее. В ходе научных исследований было выяснено, что избавиться от страха можно, столкнувшись с ней в безопасной обстановке. Само собой разумеется, прогулка по крыше небоскреба не поможет — человек будет осознавать, что опасность вроде сильного дуновения ветра все-таки есть. Но можно воспользоваться технологией виртуальной реальности.Люди боятся не самой высоты, а возможности упасть с нееНедавно швейцарские ученые разработали мобильное приложение Easy Heights. Его можно установить на смартфон, а само устройство закрепить на недорогом VR-шлеме. Они действительно стоят недорого — в магазинах можно найти шлемы дешевле 1000 рублей. Можно выбрать что-то дешевое и сердитое и купить шлем виртуальной реальности из картона за 200 рублей с Aliexpress. Способ избавления от страха высоты прост: нужно вставить смартфон со включенным приложением в шлем и ощутить высоту, находясь в безопасности у себя дома.Картонный шлем виртуальной реальности и смартфонЧтобы доказать эффективность этого метода, ученые собрали группу добровольцев из 77 человек. У всех участников эксперимента была акрофобия с сопутствующими симптомами вроде тошноты и головокружении при поднятии на большую высоту. Группа была разделена на две части, где первая была экспериментальной, а вторая — контрольной. Добровольцам раздали телефоны с предустановленным приложением Easy Heights и наушники с шумоподавлением. Внутри несложной игры внутри виртуальности людям нужно было подниматься на 14 площадок смотровой башни на горе Утлиберг (Швейцария). На каждой из площадок им нужно было на протяжении 10 секунд смотреть вниз. Каждый раз уровень их страха оценивали по 28-бальной шкале. Контрольная группа людей просто прогуливалась по виртуальным улицам городов.Смотровая башня УтлибергК сожалению, исследователи пока не выложили приложение Easy Heights в открытый доступ. Из аналогов для Android я нашел только VR Heights Phobia.Эксперимент проводился несколько раз с перерывами на несколько дней и недель. В результате выяснилось, что периодическое пребывание на большой высоте внутри виртуальной реальности действительно помогает справиться с агорафобией. Выяснилось, что участники эксперимента из экспериментальной группы впоследствии стали меньше бояться высоты, чем люди из контрольной группы.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Если вы хотите узнать больше о человеческих фобиях, рекомендую перейти по этой ссылке и почитать материал моей коллеги Любви Соковиковой. В статье она рассказала, откуда они берутся и что можно сделать, чтобы остановить развитие страхов.

Источник: hi-news.ru